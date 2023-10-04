سموتريتش يدفع قدما بالبناء في الضفة

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هآرتسبقلم: ينيف كوفوفيتش4/10/2023الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش قام بإقصاء المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في النيابة العسكرية، العقيد ايلي لبراتوف، وتجنب دعوته وعودة الضباط في قسمه للمشاركة في نقاشات حساسة في وزارة الدفاع وفي لجان الكنيست التي تتعلق بالبناء في الضفة الغربية. وبدلا منهم استعان سموتريتش برأي نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع موشيه بروخت، وهو مستوطن وباحث وقانوني سابق في منتدى كهيلت، والمسؤول عن موضوع المستوطنات في الوزارة، واستعان ايضا بمحامين من ادارة الاستيطان التي أسسها الوزير في وزارة الدفاع. هؤلاء قاموا في الاشهر الاخيرة بشرعنة عدة قرارات مختلف عليها التي اتخذها سموتريتش فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة، رغم معارضة المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في النيابة العسكرية.حتى تسلم سموتريتش لمنصب كوزير في وزارة الدفاع كان المستشار القانوني ليهودا والسامرة في النيابة العسكرية هو الجهة القانونية المسؤولة التي تقرر حول كل ما يتعلق بمدى التزام الادارة المدنية وضباط الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية بقواعد القانون الدولي وقرارات حكم المحكمة العليا. عند اقامة ادارة الاستيطان في هذه السنة في وزارة الدفاع في اطار الاتفاقات الائتلافية فقد تقرر أن الاستشارة القانونية في الادارة توفرها وزارة الدفاع. هذا القرار يطبق فعليا: منذ بضعة اشهر والضباط في القسم لا تتم دعوتهم لحضور جلسات عمل مع سموتريتش ورجاله. مكانهم احتله محامو ادارة الاستيطان، الذين جزء منهم ليست لهم تجربة قانونية في قوانين الحرب وفي القانون الدولي وفي المعاني القانونية في المنطقة التي هي مناطق محتلة والتي الجيش هو المسؤول فيها.حسب مصادر في جهاز الامن واشخاص مطلعين على التفاصيل فإن مس سموتريتش بصلاحيات المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة تم بمساعدة نائب المستشار القانوني في وزارة الدفاع، بروخت، الذي كان التعيين الاول لنفتالي بينيت بعد تعيينه في منصب وزير الدفاع في 2019. بروخت هو خريج المدرسة الدينية الثانوية نتيف مئير والمدرسة الدينية توراة هحاييم في غوش قطيف، وهو من سكان مستوطنات ايفي ناحل. وقد عمل في السابق كباحث في القسم القانوني في منتدى كهيلت، ومفتش اراضي للمجلس الاقليمي غوش عصيون، وكتب رأي قانوني للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية العالمية في اطار عمله في كهيلت.الحادث الذي وقع مؤخرا يمثل كيف أن سموتريتش قد أقصى المستشار القانوني ليهودا والسامرة عن القرار الذي تناول توسيع المستوطنات واستعان برأي بروخت الذي أيد هذه الخطوة. في حزيران الماضي تم عقد جلسة للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة التابعة للجنة الخارجية والامن. اللجنة طلب منها المصادقة في هذه الجلسة على مشروع قرار للحكومة يقضي بأنه يجب اعطاء توجيهات للمسؤول عن املاك الحكومة في يهودا والسامرة بأن يخصص للواء الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية الاراضي المطلوبة لمستوطنة مفئوت يريحو ومستوطنة عميحاي من اجل تحويلها الى "مستوطنات قروية، بشكل يختصر البيروقراطية والوقت لتنفيذ الخطوات وتجتاز الصعوبات القانونية.في هذه المستوطنات ستسمح الدولة للمستوطنين بوضع اليد على مساحات كبيرة من الاراضي لغرض الزراعة، الامر الذي سيمكن من وضع اليد على مساحات كبيرة حول المستوطنات رغم الصعوبات في توسيع البناء هناك. حسب القرار فان لواء الاستيطان لن يجبي من المستوطنين الاموال عن هذه القسائم، وهكذا الدولة ستخسر مئات ملايين الشواقل.مشروع القرار تمت بلورته بدون معرفة ضباط قسم المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة في الوقت الحقيقي. فقط في وقت قريب جدا من موعد تقديم الاقتراح للجنة الفرعية ولغرض تقديمه فقد طلب من القسم تقديم الرأي القانوني حول هذا الامر. موقفها الذي تمت بلورته لسموتريتش ورجاله هو أن القرار لا يتساوق مع الادارة السليمة وأنه يعارض قوانين الحرب في المناطق المحتلة استنادا للقانون الدولي، بالتالي فان الاموال التي يجب أن يتم الحصول عليها من بيع الاراضي يجب استخدامها لصالح السكان الذين يعيشون فيها، سواء المستوطنين أو الفلسطينيين. اضافة الى ذلك ورد بأن الامر يتعلق بقرار يعارض قرارات حكم المحكمة العليا. في نفس الوقت ضباط كبار في الجيش توجهوا الى شخصيات في محيط سموتريتش واشتكوا من أنه لم تعط للمستشار القانوني ليهودا والسامرة فترة كافية لفحص الاقتراح بشكل معمق.على أي حال، الرأي الذي قدمه المستشار القانوني ليهودا والسامرة لم يتم ارساله الى اللجنة الفرعية، بل فقط تم ارسال الصيغة التي أعدها المحامي بروخت، التي أيدت بشكل كامل موقف سموتريتش. حسب رأي بروخت الذي تم تقديمه للجنة فانه لا يوجد أي مانع قانوني من تخصيص الارض للواء الاستيطان التابع للهستدروت الصهيونية. وقال ايضا بأن الامر لن يشكل أي مس بمستوطنات اخرى، حيث إنهم هناك لن يحصلوا على تسهيلات بالملايين. وكتب بروخت ايضا بأنه لن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على خزينة الدولة أو على اقتصاد اسرائيل. اضافة الى ذلك قال بروخت في النقاشات في اللجنة الفرعية بأنه "في كل ما يتعلق بالاراضي في يهودا والسامرة فان ثلث الاراضي في المنطقة هي اراضي منظمة". وحسب قوله فانه "من ناحية مهنية يمكن استئناف عملية التسوية في يهودا والسامرة". المس بموقف قسم المستشار القانوني ليهودا والسامرة غير غريب حتى على اعضاء اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة. الجيش الاسرائيلي لم يشارك في النقاشات ونحن لا ننجح في الحصول على معلومات في النقاشات"، قال العضو في اللجنة، عضو الكنيست جلعاد كريب (العمل). "المشاركون هم اعضاء وزارة الدفاع الذين ينتمون لسموتريتش، والمستشار القانوني ليهودا والسامرة لم يظهر أبدا، رغم طلبات اعضاء اللجنة إلا أننا لا نحصل على أي موقف من المستشار القانوني ليهودا والسامرة. سموتريتش ورجاله يخفون عنا مواقف الجيش الاسرائيلي. عندما يرسل الجيش هؤلاء الممثلين بالاساس يكونون من اعضاء قسم العمليات وليس مستشارين قانونيين وهم لا يستطيعون اعطاء أي رد".اساس انتقاد كريب موجه لوزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الاركان هرتسي هليفي وضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى. "هم يخشون من الدخول في مواجهة مع رجال ادارة سموتريتش. هناك علاقة مباشرة بين التنازل الموجود على الارض وبين السلوك في النقاشات. ايضا النيابة العامة العسكرية يجب عليها أن تقدم تفسيرات حول ما يحدث في اللجنة الفرعية في موضوع يهودا والسامرة. يبدو أن رئيس الاركان ببساطة قد تنازل عن هذا الموضوع ورفع اليدين امام زمرة سموتريتش. غالنت تحول الى ظل غير مستعد للتعرض للانتقاد من اعضاء اليمين، وعمليا هو تنازل عن الادارة المدنية وعن الاستشارة القانونية فيها". بالنسبة لكريب واعضاء آخرين في اللجنة الفرعية فان "طبيعة النقاشات في اللجنة هي جزء من عملية انهاء السيادة وضم المنطقة بدون أي نقاش وخلافا للقانون".من وزارة الدفاع جاء الرد: "قسم المستشار القانوني في جهاز الامن هو جسم مهني ورسمي، يعمل بالتنسيق الكامل مع المستشارة القانونية للحكومة ونوابها، والذي يحصل على الثقة من وزير الدفاع، كما حصل على مدى السنين بثقة وزراء الدفاع وجهاز القضاء. قسم المستشار القانوني توجد له علاقات عمل وثيقة وجارية مع النيابة العامة العسكرية بشكل عام ومع المستشار القانوني ليهودا والسامرة بشكل خاص، التي تتضمن تحديثات متبادلة على المستوى اليومي ومشاورات مهنية وتعاون فعال في كل مجالات العمل. لم يكن ولا يوجد حتى الآن أي توجه لاقصاء جهات مهنية في الجيش الاسرائيلي أو في النيابة العسكرية عن الجلسات أو عن أي مجالات."نحن نأسف على محاولة انتقاد عمل نائب المستشار القانوني في جهاز الامن. المحامي موشيه بروخت تم اختياره لمنصبه في 2019 في اطار مناقصة تنافس فيها عشرات المرشحين، وبسبب خبرته وقدرته المهنية. منذ ذلك الحين هو يعمل بشكل مهني، وحسب القانوني، بتوجيه مباشر وتحت المسؤولية الكاملة للمستشار القانوني في جهاز الامن ووفقا لسياسة المستوى السياسي والمستشارة القانونية للحكومة. وقد تم اجراء تسوية مصالح مفصلة للمحامي بروخت عند تسلمه لمنصبه. ويجب التأكيد على أن بروخت لم يعمل في السابق كمستشار للواء الاستيطان أو أي جهة تابعة له".من المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي جاء الرد: "على خلفية تعديل قانون الاساس: الحكومة، وتعيين وزير آخر في وزارة الدفاع، بلور المستوى السياسي اتفاق يقسم الصلاحيات ومجال المسؤولية في مناطق يهودا والسامرة. وتمت اقامة ادارة الاستيطان. وقد تقرر ايضا بأن الاستشارة القانونية في الادارة وفي مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق وفي الادارة المدنية في مجالات مدنية معينة التي هي تحت مسؤولية الوزير الاضافي، تعطى لجهاز الامن. النيابة العسكرية ستستمر في العمل باستقلالية، وستعطي القادة استشارة قانونية جارية في مواضيع متنوعة، توجد تحت مسؤولية الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة، وسترافق المستوى القيادي بشكل وثيق وستهتم بتطبيق وترسيخ سلطة القانون في المنطقة. النيابة ستقيم علاقات عمل جارية مع قسم المستشار القانوني في جهاز الامن، وستسمع موقفها في أي منتدى ذي صلة".