سموتريتش يدهور الاقتصاد

بقلم: أسرة التحرير 20/12/2023
الجدية والمصداقية هما ميزتان حرجتان لإدارة سياسة اقتصادية مسؤولة، ولشدة الأسف ليس لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا هذه ولا تلك. وآخر مثال هو معالجته لضريبة المشروبات المحلاة. فمع إقامة الحكومة الغى – وفقا لمطلب الأحزاب الحريدية – الضريبة التي فرضت في عهد الحكومة السابقة واستهدفت تقليص المرض الذي ينطوي على شرب المشروبات المحلاة. في الأسابيع الأخيرة أخفقت علاقات سموتريتش مع الحريديين واساسا مع آريه درعي رئيس شاس، بسبب رفض درعي تأجيل الانتخابات للسلطات المحلية. يعتقد سموتريتش بان فرص المرشحين من حزب الصهيونية الدينية في الانتخابات تتضرر بسبب الحرب، كون بعضهم يخدم الآن في الاحتياط – بخلاف أناس شاس، الذين يخدمون أقل في الاحتياط. شاس عارضت وفجأة في يوم الجمعة الأخير تبين أن الضريبة على المشروبات المحلاة تعود – هكذا وفقا لمسودة مرسوم نشرته وزارة المالية.
للحظة قصيرة كان يمكن الاعتقاد بان سموتريتش استخدم المنطق السليم وفهم بأن الغاء الضريبة يمس بالصحة وبمداخيل الدولة على حد سواء، بل وأثرى شركات انتاج المشروبات التي لم تسارع إلى دحرجة الربح إلى المستهلك – وعليه صحا وقرر إعادة الضريبة. لكن سرعان ما تبين بان هذا ليس سوى مباراة انزال ايدي بينه وبين درعي. وأعلن سموتريتش بان "النشر قبل يومين صدر بالخطأ" وانه لا يعتزم إعادة ضريبة السكر. وهذا لم يحصل الا بعد أن فهم من درعي بانه سيوافق على ان يؤجل لشهر الانتخابات للسلطات المحلية بل وسيؤيد ضخ أموال ائتلافية أخرى الى المستوطنات. بدلا من أن يتخذ سياسة اقتصادية عاقلة غايتها تحقيق أهداف مهمة – مثل تخفيض مستوى المرض وإيجاد مصادر لتمويل الكلفة الهائلة للحرب – يستخدم سموتريتش الصندوق العام كي يحقق أهدافا سياسية. لا غرو انه في الاستطلاعات الأخيرة لا يجتاز نسبة الحسم.ان انعدام جديته ومصداقيته انكشفا أيضا في ما قاله في احتفال تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل في بداية الأسبوع. فقد قال سموتريتش بالنسبة لميزانية الدولة للعام 2024 ما يلي: "نحن نقف في مفترق طرق سيتطلب منا اتخاذ قرار فيما اذا كنا سندخل حقل الألغام هذا المتعلق بسلم الأولويات وبضرورة اشعال نار الخلاف، ام نجد السبيل للقفز عنه، وإيجاد السبيل للنجاعة، لتقليص النفقات وزيادة المداخيل وعمل هذا في مجال الاجماع. هذا العويل اللفظي بلا أساس ويعبر عن خطه: اذا ما لمستم اموالي الائتلافية فسأمس بأموركم المهمة. وهكذا يجد تعبيره سوء فهم الوظيفة المركزية للحكومة أن تقرر سلم أولويات. ولاية سموتريتش تدهور اقتصاد إسرائيل.