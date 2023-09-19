سنة سعيدة أيها اليهود النتنون

هآرتس

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يوعنا غونين19/9/2023أسفل سلم التهنئة بالعيد وتحت الرسالة في البريد الإلكتروني التي جاءت من مكان العمل الاستغلالي الذي يصفكم كعائلة، توجد تهنئة بالعيد، سلبية وعنيفة، التي كما يبدو جاءت للتهنئة وهي بالضبط صدرت كشتائم. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انضم إلى نجوم هذا النوع من الأفلام الذي ارتبط بشكل خاص بوزير الاتصالات شلومو كرعي ("عيد مساخر سعيد، اذهبوا إلى الجحيم"). وقد كتب في شبكة التواصل الاجتماعية التي يمتلكها، "تروث سوشيال": "تذكير لليهود الليبراليين الذين صوتوا لصالح تدمير الولايات المتحدة وإسرائيل". أيضا "نحن نأمل في أن تقوموا بالانتخاب بشكل أفضل في المستقبل. سنة سعيدة".هذه التهنئة التي هي من القلب أرفق معها ترامب صورة فصل فيها كل الأمور التي فعلها من أجل إسرائيل، تحت عنوان "استيقظوا، أيها الأغنام. أي نازي أو لاسامي عمل بشكل مشابه من أجل الشعب اليهودي أو إسرائيل؟". هذه ليست المرة الأولى التي يوبخ فيها ترامب اليهود الذين لا يشكرونه بشكل كاف. في العام 2019 وصف اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بأنهم "جاهلون" أو "غير مخلصين". وقبل سنة دعا يهود أميركا إلى إعادة النظر في مواقفهم، وقال: "إنه يجب عليهم تقديره بشكل أكبر. لأنه "أي رئيس أميركي لم يفعل لإسرائيل أكثر مني". الرابطة ضد التشهير اعتبرت أقواله مهينة (هؤلاء وبحق ناكرون للمعروف).ترامب له تاريخ طويل من الأقوال ذات الرائحة اللاسامية الشديدة. هو يكثر من وصف يهود أميركا بأن لهم انتماء منفصلا، واعتبر اليهود "هواة للمساومة" و"قتلة متوحشون" في الأعمال التجارية"، ونشر نظريات تآمرية عن الأموال اليهودية وسيطرة اليهود على العالم.ليس بالصدفة أنه مرة تلو الأخرى ألصق باليهود صورة الخونة – الصورة النمطية اللاسامية المفضلة، سواء على النازيين الأصليين أو على النازيين الجدد، الذين يؤيدون تفوق البيض والذين يشكلون شريحة مهمة في أساس الدعم لترامب.لكن كما يقولون بالإنجليزية: "الأفعال تتحدث بشكل أقوى من الأقوال"، فإن أفعال ترامب التي يتفاخر بها مدمرة بشكل لا يقل عن تصريحاته. وكما قلنا فقد أرفق ترامب بالتهنئة بعيد رأس السنة قائمة قصيرة عن الأمور التي فعلها من أجل إسرائيل مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، الإعلان عن شرعية المستوطنات والتوقيع على أمر رئاسي يوسع تعريف اللاسامية بشكل يقيد انتقاد إسرائيل في الجامعات الأميركية. هنا لا يوجد أي شيء جيد. كل ذلك فقط يمكن إسرائيل من الاستمرار في الغرق في واقع أبدي لاحتلال عنيف يجعلها تتعفن من الداخل.في المرة السابقة التي وبخ فيها ترامب اليهود الجاحدين أشار إلى أنه، "بالذات الافنغلستيين المدهشين لدينا هم ممتنون أكثر من اليهود"، بخصوص أفعاله من أجل إسرائيل. بالتالي، هذا غير مفاجئ وبحق. ففي نهاية المطاف الحديث يدور عن نماذج مسيحانية معنية بتأجيج النزاع في الشرق الأوسط من أجل تسريع حرب يوم القيامة في جبل مجدو وقدوم المسيح المخلص.تهنئة ترامب بالعيد هي تذكير بأنه يحب إسرائيل بالضبط مثل الشركاء الافنغلستيين. حب متقد جدا سيشعل كل الدولة. بالنسبة لهم وأيضا بالنسبة له، اليهود هم مجموعة لها قوة غيبية تصل إلى درجة الخيال، والتي من المفروض أن تلعب دورها بتواضع في المسرحية الخيالية الخطيرة حول المسيح الذي سينقذ من يؤمنون به ويحول العالم أو أميركا إلى دولة عظمى مرة أخرى. بكلمات أخرى، كل عام وأنتم بخير، أيها اليهود النتنون، احذروا من أن تعلق أنوفكم الطويلة في الباب في الطريق إلى جهنم.