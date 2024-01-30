سيبقى وقت للترانسفير

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: يوعنا غونين 30/1/2024آلاف الأشخاص، من بينهم 27 وزيرا وعضو كنيست في الائتلاف، شاركوا أول من أمس في المؤتمر الهستيري "عائدون إلى قطاع غزة". المشاركون هتفوا للأفلام التي قال فيها الجنود بأنه في غزة لا يوجد أبرياء. واطلقوا بانفعال دعوات تؤيد الترحيل لمليوني فلسطيني وطالبوا بإقامة على الفور المستوطنات في القطاع.الوزير غادي ايزنكوت، الذي ما يزال حتى الآن الشريك في الائتلاف لكل هؤلاء المجانين، وجه انتقادا لاذعا في اليوم التالي للمشاركين في هذا المؤتمر. الأمور محل الانتقاد كثيرة. الحديث يدور عن حدث يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب مخيفة، ويرسخ أوهاما مسيحانية ستؤدي إلى موت الكثير من الجنود والمدنيين، ويسوق لسياسة ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، وسيقضي على أي أفق سياسي، وبشكل عام تفوح منه رائحة الدليل في النقاشات القانونية في لاهاي.ولكن ايزنكوت اختار التركيز على المهم حقا. "أهمية العمليات التي تحظى بالاتفاق الوطني الواسع". وحقيقة أن هذا المؤتمر يبرز ما يدعو إلى الانقسام بدلا من التوحد. كما يُقال، التطهير العرقي يتم القيام به باجماع واسع أو عدم فعله على الإطلاق.حتى أن وزير التربية والتعليم يوآف كيش تحفظ من هذا الحدث لأنه "هذا ليس الوقت المناسب لذلك، يجب أن نبقى داخل خطاب موحد". ووزير الرفاه يعقوب ميرغي قال "هذه فترة حساسة جدا" و"سيكون هناك وقت لكل الطموحات الايديولوجية للجميع". هذه الانتقادات تعتبر تقريبا انتقادات ساخرة: تأييد جرائم الحرب أمر غير صحيح الآن.هذه الردود هي الاسوأ والفارغة للتيار العام في إسرائيل: التركيز على الشكل بدلا من الجوهر. بدلا من المواجهة المباشرة مع السياسة التدميرية التي تم تسويقها في هذا المؤتمر، فإن منتقديه يفضلون الهرب إلى الأقوال الفارغة وغير المهمة، التي لا تقول أي شيء، لذلك فانها لا تعرضهم للخطر بأي شكل من الاشكال. وعندما لا يخاف طرف من الصراخ بمواقفه المجنونة بصوت مرتفع ويعرض اهداف لا اساس لها والطرف الآخر يردد بتلعثم وذعر ويحاول بجهد ملاءمة نفسه مع اجماع موهوم فان النتيجة المحتمة هي تحرك دائم للاجماع نحو الاهداف التي لا اساس لها.عشرات السنين من الاحتلال قادت الجمهور في اسرائيل الى تطوير القدرة على الاقصاء وعلى القناعة العميقة بأن الاساس ليس هو الواقع، بل الطريقة التي نصفه بها. نحن نجحنا في ابعاد المستوطنات الى خلف جبال الظلام، واخفاء الفلسطينيين وراء الجدران والأسوار، وانكار الشوارع التي يتم شقها والميزانيات التي تسكب والتظاهر بأن كل شيء طبيعي. بعد كل ذلك ما الغريب في أنه يمكن اجراء نقاش مهذب حول التوقيت المناسب للدعوة للترانسفير أو بلورة رأي حول الاستيطان في القطاع وفقا لتأثير ذلك على الوحدة الرائعة للشعب الإسرائيلي، وليس حول حياة الـ 2 مليون شخص الذين يعيشون هناك.الانشغال الاستحواذي بالحوار بدلا من الواقع هو أيضا بالطبع ارث بنيامين نتنياهو السياسي. رئيس الحكومة قام مع مرور السنين بتطوير القدرة على حرف انتباه الجمهور بواسطة الشعارات الفارغة والتحايل. فترة حكمه الطويلة رسخت نموذج السياسي الاسرائيلي المنتصر: يفعل الكثير ويتكلم القليل، يتخذ القرارات حسب الاستطلاعات وليس حسب السياسة، يغرق في ارضاء قاعدته بدلا من التركيز على القيادة. مع مرور الوقت الساحة السياسية تمتليء بتقليد باهت لنتنياهو (الذي اصبح تقليد شاحب لنفسه) ويبدو أن ايزنكوت يصمم على الانضمام لهم.أسلوب نتنياهو لاخفاء الواقع خلف جبال من الكلمات والتملص الماهر من أي حسم سياسي، قادتنا إلى الكارثة. الآن بالذات المجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى أشخاص لا يخشون من القول بأن المشكلة مع مؤتمر المجانين الذين يدعون الى ارتكاب جرائم حرب، ليست المس بالوحدة أو الوقت غير المناسب، بل المشكلة هي المجانين وجرائم الحرب.