سيدمر الحكم المحلي في إسرائيل

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: ميراف ارلوزوروف 6/9/2023النضال المتقد لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد المجتمع العربي سيضر بشكل كبير بديمقراطية الحكم المحلي في إسرائيل. إذا تمت الموافقة على اقتراح سموتريتش فإنه لا توجد أي جدوى من إجراء انتخابات للسلطات المحلية بعد شهرين، لأن الحكم المحلي في إسرائيل سيفقد الاستقلالية.سموتريتش يقوم بتسويق اقتراح قرار سيعطي الدولة الصلاحية لإفراغ سلطة محلية من المضمون، والتحكم بميزانيتها على أساس معلومات استخباراتية سرية. السلطة المحلية لا يمكنها رؤيتها، ومشكوك فيه أن بامكانها الاعتراض عليها والاستئناف ضدها. الاقتراح يعني أن الدولة يمكنها السيطرة على السلطات المحلية كما تشاء بذريعة أمنية مجهولة – هذه عملية تميز دول انظمة ظلامية وليست دولا ديمقراطية.اقتراح سموتريتش يتم الترويج له في اطار النضال ضد السلطات المحلية العربية في إسرائيل، ورفضه تحويل 200 مليون شيكل إليها من أموال منح التوازن. هذا المبلغ مشمول في اطار الخطة الخمسية العربية (قرار حكومة بينيت – لبيد رقم 550) وفي ميزانية 2023، ووعدت به السلطات العربية. ورغم ذلك إلا أن سموتريتش قام بتجميد هذه الأموال بذريعة أن السلطات المحلية العربية مشوبة بالجريمة، لذلك لا يمكن تحويل الميزانيات بشكل مباشر إليها، إلا من خلال آلية تضمن أن لا تذهب هذه الأموال إلى منظمات الجريمة (آلية فوق السلطات المحلية).سموتريتش استند إلى توصية طاقم مهني برئاسة مدير عام وزارة الداخلية السابق يئير هيرش، وهي عدم نقل الأموال المخصصة للتطوير إلى السلطات العربية، وإدارة أموال المناقصات لصالحها بواسطة شركات خارجية. مع ذلك، هيرش اقتصر توصيته فقط على أموال المناقصات وليس على الميزانيات الجارية. على أي حال توصية هيرش لم تتبلور. وزارة الداخلية برئاسة الوزير موشيه اربيل لم تنجح في تشكيل آلية فوق السلطات المحلية يمكنها القيام بهذا الدور.مشكلة مربعةرغم توصية وزارة الداخلية بتحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية إلا أن سموتريتش صمم على تجميد الميزانيات. وحتى أنه قام باختراع آلية جديدة فوق السلطات – آلية الاشارة الضوئية. حسب اقتراحه فإن السلطات المحلية العربية ستصنف حسب مستوى تعرضها للجريمة: السلطات الحمراء وهي السلطات الملوثة بالجريمة؛ السلطات الصفراء وهي السلطات التي يوجد شك باختراق منظمات الجريمة لها؛ السلطات الخضراء وهي السلطات المعروف بأنها سلطات طاهرة من الجريمة. السلطات الحمراء لن تحصل على الميزانيات من الدولة، بل الدولة هي التي ستقوم بإدارة ميزانياتها بدلا منها.المشكلة في اقتراح سموتريتش هي مشكلة مربعة. أولا، اختراعه الأبداعي لا يعتبر إبداعيا بالكامل. اقتراح الاشارة الضوئية تم فحصه من قبل طاقم هيرش وتم استبعاده بعد أن اعترفت الشرطة بأنه لا توجد لها القدرة على تمييز السلطات المشبوهة عن السلطات غير المشبوهة. ثانيا، الاقتراح طرح اسئلة ديمقراطية ثقيلة الوزن – حرمان السلطة المحلية من الاستقلالية استنادا الى معلومات استخبارية سرية للشرطة. ثالثا، من ناحية قانونية لا يمكن تطبيق آلية الاشارة الضوئية فقط على السلطات العربية. لا يمكن حرمان السلطات المحلية العربية من الصلاحيات الادارية، وفي نفس الوقت تمكين سلطات محلية يهودية مشوبة ايضا بالفساد من التصرف بدون أي ازعاج.رابعا، لا توجد أي فائدة من اقتطاع مئات ملايين الشواقل من ميزانيات السلطات المحلية في ظل نموذج الاشارة الضوئية، في الوقت الذي فيه هذه السلطات تدير مليارات الشواقل من الميزانيات الجارية وميزانيات التطوير، بما في ذلك مداخيل ذاتية (الأرنونا).هل هذه عملية مساواتية؟ لكن معظم المشكلات في اقتراح سموتريتش لم تثنه. بالعكس، من أجل حل بعض المشكلات فإنه اختار الذهاب مع الحل الإشكالي الذي اقترحه حتى النهاية: اقتراح الاشارة الضوئية سيسري على جميع السلطات المحلية في إسرائيل، عربية ويهودية. أيضا الاقتراح سيسري على كل ميزانيات السلطات المحلية – جميع الميزانيات التي تحولها الدولة للسلطة المحلية، بما في ذلك ميزانية التعليم والرفاه. ربما يسري هذا الاقتراح أيضا على المداخيل الذاتية للسلطات المحلية.حسب الاقتراح فإن السلطات المحلية ستقسم إلى ثلاثة مستويات حسب المعلومات الاستخباراتية لدى الشرطة والشاباك. وحسب ادعاء وزارة المالية فإن الشرطة قامت بتغيير تقديرها، وهي الآن تعتقد أنه يمكنها التمييز بين السلطات المشوبة بالجريمة وبين السلطات غير المشوبة بالجريمة. السلطة التي سيتم الإعلان عنها بأنها سلطة حمراء ستفقد كما يبدو السيطرة على كل ميزانيتها. الحديث يدور عن سحب الصلاحيات الإدارية من يد هذه السلطة وسيطرة الحكومة عليها.لأن الأمر يتعلق بمعلومات استخبارية فإنه من غير الواضح إذا كانت السلطات الحمراء ستعرف لماذا تم تصنيفها هكذا، وإذا كانت ستعطى حق الاعتراض على ذلك. هذه الصلاحية ستمكن الدولة من المس بالديمقراطية المحلية من دون مبرر ومن دون حق للاعتراض.السلطات الخضراء ستستمر في ادارة ميزانياتها كالعادة، لكن سيحظر عليها القيام بالدفع نقدا أو بواسطة الشيكات. كل دفعات السلطة المحلية ستتم من الآن فصاعدا بواسطة تحويلات بنكية رقمية. حتى الآن من غير الواضح ماذا سيكون تأثير ذلك على السلطات الصفراء. ربما هي ستواصل الحصول على الميزانيات في حسابات بنكية محددة، تضمن بأن تصل الأموال فقط للمشروع الذي خصصت له.مبرر وزارة المالية هو أن هذه عملية مساواة تطبيق على جميع السلطات المحلية في إسرائيل وليس فقط على السلطات العربية. أيضا حسب أقوال وزارة المالية فإن هذه عملية تفضيل، تطبق فقط على سلطات في حالة خطر، في حين أن السلطات التي تتم ادارتها بشكل جيد ستواصل التمتع بكل صلاحياتها الإدارية. مع ذلك التفضيل في هذه العملية هو فقط في الحرمان، فقط يحرمون السلطات المحلية التي توجد في حالة خطر من الصلاحيات، في حين أن السلطات النظيفة لا تحصل على صلاحيات جديدة.إضافة إلى ذلك فإن التفضيل يتم استنادا إلى معلومات استخباراتية سرية لا يمكن الاعتراض عليها، لذلك، هذا يشكل مدخل لسوء الاستخدام والسيطرة الكاسحة للحكومة على الحكم المحلي في إسرائيل. هذا مدخل لتدمير الديمقراطية المحلية، والسلطات التي لا تكون الحكومة راضية عنها ستفقد حريتها. وحقيقة أن دافع سموتريتش لاتخاذ هذه الخطوة كان موجه ضد الحكم المحلي العربي فقط تعزز الخوف من المس المتعمد بالحرية الديمقراطية المحلية في إسرائيل. اضافة الى ذلك فان هذه الخطوة يتم تسويقها من قبل وزارة المالية، التي ليست لديها أي معرفة أو تجربة في ادارة الحكم المحلي في اسرائيل.لقد كان لوزارة الداخلية اقتراحات مهنية لاستخدام آلية رقابة مهنية، التي ستستخدم استنادا الى معايير مدنية ومكشوفة. ولكن المستوى المهني في وزارة الداخلية تم ابعاده عن اتخاذ القرارات. هذا فقط يعزز التقدير بأن خطوة سموتريتش هي خطوة سياسية، التي تنوي الحكومة تحييد السلطات المحلية التي تريد الاضرار بها، عربية ويهودية. هذه خطوة من الخطوات المناهضة للديمقراطية والاكثر خطورة التي قامت بها حكومة نتنياهو حتى الآن.وقد جاء من بتسلئيل سموتريتش أن "وزير المالية غير مستعد لقبول على موجة العنف المتصاعدة. وقد وضع لنفسه هدف وهو المس بالآلية التي تغذي أموال الخاوة ونشاطات الجهات العنيفة في السلطات المحلية. وزارة المالية تقوم ببناء اقتراح للحد من تحويل الاموال للجهات الاجرامية وللحماية. هذا الاقتراح سيكون بالطبع مرفق باستشارة قانونية وسيتم تحويله الى قرار للحكومة".