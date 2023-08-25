سيطرة معادية

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معاريفيئير غولان25/8/2023في العام 1995 دُعيت مع عقيلتي للقاء أصدقاء من الصهيونية الدينية عقد في بيت واحد منهم في القدس. كان معظم الحاضرين من القدس ومن مستوطنات الضفة القديمة، أكبر منا سنا بقليل، أناس ميسوريون وأيديولوجيون. كنت في ذاك الوقت ضابط شعبة العمليات في فرقة المناطق وبعد فترات عمل ناجحة جدا كقائد كتيبة في جبهتي نابلس والخليل. في واقع الأمر دافعت مع كثيرين آخرين عن هؤلاء الناس بالضبط.تحملت زوجتي عبء تربية الأولاد دون زوج في البيت، في عزلة كبيرة وفي قلق عميق. الأيام كانت أيام أوسلو، والعمليات وقعت بين الحين والآخر، نقل المسؤولية عن المدن الفلسطينية جرى كما كان مقررا، وفي أرجاء يهودا والسامرة بدأت تنتشر شبكات طرق وفرت عمليا على المستوطنين وعلى المارة العبور في المدن الفلسطينية.توقعنا، زوجتي وأنا، نوعا ما من الامتنان أو على الأقل من الموقف الودي لكن ما لاقيناه في ذاك المساء كان موقفا متعاليا، وقحا ومستهترا. وكان الحديث غير الصريح "أنتم العلمانيون عربة فارغة، تعليمكم عليل، قيمكم عليلة، انتم لا تصلون لمستوى المستوطنين في يهودا والسامرة ومستوى الجمهور الصهيوني الديني. لقد سبق لي ان تعرفت على هذا النوع من الموقف أما عقيلتي فخرجت مصدومة.ما بدا كصدمة شخصية قبل 28 سنة، هو اليوم واقع سلطوي. حتى 1967 كانت الصهيونية الدينية "سائق فرعي" في المشروع الصهيوني – حركة صغيرة مع وعي طليعي، لكن بلا مشروع يناسب الحماسة الدينية – المسيحانية التي أفعمتها. جاءت حرب الأيام الستة فحررت طاقات هائلة وفرصة للتصدر وقوية جدا كانت هذه الطاقات ومغرية جدا كانت الفرصة لدرجة أنها نسيت قوانين الدولة، جنودها، شرطتها، قيمها ومبادئها، ورجال ونساء بدوا طبيعيين اصبحوا عصبة مخلة بالقانون، تقدس الدولة وتستهتر بها في آن معا.من هذه الفرعية نمت تنظيمات سرية يهودية، إرهابيين يهود، فتيان تلال ومناطق باتت دولة إسرائيل تعتبر فيها جهة معادية. سيكون من الخطأ الجسيم ترسيم هذه الظواهر كـ "اعشاب ضارة" او كنباتات برية نمت في بستان أخضر ومثمر. الصهيونية الدينية لم تخرج أبدا على رؤوس الأشهاد ضد عناصرها الأكثر عنفا ولم تتنكر لهم أبدا، اكتفت بين الحين والآخر بشجب هزيل أو بتجاهل جارف وعمليا رأت في العنصر الراديكالي عاملا حيويا، غمزة متفق عليها، جزء لا يتجزأ من مشروع ريادة الرؤية الصهيونية الدينية.طالما كانت القيادة السياسية للصهيونية الدينية معتدلة (نسبيا) في معظمها، كان يخيل أن هذه الفرعية يمكنها أن توجد الى الأبد. الحرس المتقدم الإيماني سيفعل فعله، والحكومة العلمانية في أساسها ستتعاون طوعا او تحت ضغط لا هوادة فيه ومرغوب فيه بطرق لطيفة.لكن من اللحظة التي انهارت فيها فكرة الاستيطان في القلوب في عهد فك الارتباط في 2005 انتقلت الصهيونية الدينية الى مرحلة السيطرة - لاحتلال مراكز القوة السياسية والمؤسساتية، على طريق فرض غير ديمقراطي لرؤية مسيحانية على عموم مواطني إسرائيل.نحن ملزمون بان نفهم هذه الرؤية. الرؤية الصهيونية الدينية هي رؤية حرب يأجوج ومأجوج. حرب نستكمل فيها ما فوت في حينه في 1948 – طرد كامل لكل الفلسطينيين من نطاق بلاد إسرائيل. لا يوجد في هذه الرؤية فهم لاضطرارات سياسية، إقليمية، امنية واقتصادية. لا يوجد في هذه الرؤية أي وعي سياسي، اجتماعي او أخلاقي انساني أساسي. كل ما فيها هو فكر مسيحاني منقطع عن أواصر هذا العالم. رومانسية مثلما تعرف الرؤى الأسطورية كيف تكون.هذا فكر عنصري، عنيف ومتشائم في جوهره، ينسجم تماما مع الرؤى الافنجيلية في ظل خلق شراكة غريبة لا حاجة لبحوث اكاديمية معقدة. يكفي قراءة "خطة الحسم" لبتسلئيل سموتريتش في 2017 او مراجعة قيمة "كهانية" في الويكيبيديا كي نفهم من يقتاد اليوم دولة إسرائيل من أنفها.تحتاج الصهيونية الدينية لانقلاب نظامي اكثر من كل جمهور آخر في البلاد. فاسدو درعي سيعرفون كيف يعيشون حتى بلا إصلاح. أناس الليكود، باستثناء نتنياهو، سيتدبرون أمورهم بلا تغييرات تشريعية. وحتى الحريديون يعرفون انه حتى بلا قانون إعفاء من التجنيد أحد لن يأتي بآلاف الحريديين الشبان صباح غد إلى قسم التجنيد. أما الصهيونية الدينية، فتستوجب الانقلاب النظامي إذ انه شرط لفرض ضم ملايين الفلسطينيين وطردهم، على الأغلبية المعتدلة التي ترى في الضم مصيبة ستجلب تصفية لدولة إسرائيل.