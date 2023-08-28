الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

سيقوم شخص علماني شعبوي ويقيد ولادات الحريديين بقانون

هآرتس
هآرتس
بقلم: روغل الفر

"الأشخاص الأكثر ثقافة يميلون إلى ولادة عدد قليل من الأولاد"، قال البروفيسور دان بن دافيد في "دليل لوقف الطفرة الديمغرافية" ("هآرتس"، 24/8). على هذا الاكتشاف يؤسس بن دافيد اقتراح تقليص عدد الولادات في مجتمع الحريديين من خلال تقليص المخصصات وتقليص ميزانيات أخرى تمول نمط حياتهم، وثورة في جهاز التعليم – التي ستشجع على خروج الحريديين إلى سوق العمل وتحمل المسؤولية عن إعالة الأولاد الذين يجلبونهم للعالم.اضافة اعلان
أي أنه رغم كل دراسة التوراة، إلا أن الحريديين غير مثقفين. خريجو المدارس الدينية هم أشخاص غير مثقفين. وحسب اقوال بن دافيد فانه "في العائلات اليهودية العلمانية والعائلات اليهودية التقليدية والعائلات الدرزية أو العائلات العربية المسيحية، يوجد 2.5 ولد بالمتوسط". ايضا "عدد الولادات في أوساط المسلمين في حالة هبوط حر (انخفاض حاد)، تقريبا 3 أولاد في العائلة". في المقابل "في العائلات اليهودية المتدينة يوجد اكثر من 4 أولاد، وفي عائلات الحريديين يوجد 6.6 ولد بالمتوسط".
من هنا، فإن استخدام الولادات كسلاح في النزاع الإسرائيلي الداخلي الذي يدور حول هوية الدولة هو من نصيب المجتمع اليهودي – المتدين والحريدي فقط. حرب الولادات تجري بحضور طرف واحد. والنتيجة هي أن نسبة الحريديين في إجمالي عدد السكان تتضاعف مرة كل 25 سنة. "بعد 25 سنة فقط"، يتوقع بن دافيد،  أن"وتيرة الزيادة هذه ستؤدي الى أن نصف الأولاد في اسرائيل سيكونون من الحريديين". نصف الأولاد في إسرائيل بعد 25 سنة فقط سيتربون ليكونوا أشخاصا غير متعلمين. هل يمكن تغيير ذلك؟.
تخيلوا أنكم تركبون النظارات الشمسية الوردية، المثيرة للشفقة والمبتذلة في فيلم الفيديو "الزوجين نتنياهو في إجازة". وتخيلوا أن جميع مشكلات الديكتاتورية والفصل العنصري والاحتلال والجريمة في المجتمع العربي قد تم حلها. القراء الأعزاء، ما الذي أنتم مستعدون لفعله من اجل خفض عدد الولادات في اوساط المتدينين والحريديين؟.
هل حقا يمكن تشجيع تقليص عدد الولادات في اوساط المتدينين والحريديين بدرجة يمكن أن تزيل تهديد الديمقراطية الليبرالية في اسرائيل ونموها الاقتصادي؟.
نسبة الولادات هي أمر أيديولوجي خالص في اوساط المستوطنين والحريديين. هي أمر يتعلق بموضوع التعصب. التمويل في الواقع يسهل عليهم تنفيذ هذه الوصية، لكن هذا التنفيذ مهم بالنسبة لهم أكثر من الإمكانية الاقتصادية. توجد هنا نقطة رئيسية نخشى المس بها: لنفترض أن تقليص الدعم والتصميم على تعلم المواضيع الأساسية سيفشل. هل من يحتجون ضد الديكتاتورية على استعداد، مبدئيا وأخلاقيا وعمليا، للتقيد بقانون ولادات المتدينين والحريديين؟.
الإجابة عن ذلك ستكون وبحق "لا". أيضا أنا أعارض بشدة هذا الأسلوب. هذا هو أساس الموضوع. الواقع الذي نعيش فيه يمثل خللا قاتلا في الديمقراطية الإسرائيلية. نقطة ضعف نهائية. إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية وليبرالية عندما يكون نصف الأولاد فيها حريديون. وهذا سيحدث آجلا أم عاجلا، حتى لو تم إبطاء الوتيرة بدرجة معينة.
خطة بن دافيد هي الخطة الوحيدة الموجودة على الطاولة. وحتى هو ايضا يعترف بأن احتمالية تحققها ضعيفة. لذلك، كلما مر الوقت سيزداد التهديد وسيتم تسريع هرب العلمانيين. ولن يكون بعيدا اليوم الذي سيقوم فيه شخص علماني شعبوي ويقترح تقييد ولادات الحريديين بواسطة قانون. هذا سيكون كارثة كبيرة، وجذورها تنمو وبحق أمام ناظرينا في هذه الأيام. التصادم حول ولادات الحريديين سيجلب لهذه البلاد كارثة كبيرة.
eLc84

صفقة لبيع بطاريات قبة حديدية للبحرية الأمريكية 26 آب 2023

مستوطنات

سيطرة معادية 25 آب 2023

9nJ4M

الاحتلال يقرر استئناف إقامة التوربينات بالجولان 25 آب 2023

هآرتس -(الغد)

يمكن إنهاء المعركة من دون حسم قاطع 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

الشاباك يحذر القيادة السياسية من اشتعال في أوساط الطائفة الدرزية

منذ4 ساعة
إسرائيل هيوم

المعاني من خلف لجنة الفحص الحكومية..

منذ4 ساعة
معاريف

طريق باتجاهين

منذ4 ساعة
هآرتس -(الغد)

يا أربيل أعد للأطفال أمهم

منذ4 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بوتين في موقع ستالين

27 آب 2023
هآرتس -(الغد)

المحكمة العليا.. محكمة عسكرية

27 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ4 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 