سيقوم شخص علماني شعبوي ويقيد ولادات الحريديين بقانون

هآرتس

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بقلم: روغل الفر"الأشخاص الأكثر ثقافة يميلون إلى ولادة عدد قليل من الأولاد"، قال البروفيسور دان بن دافيد في "دليل لوقف الطفرة الديمغرافية" ("هآرتس"، 24/8). على هذا الاكتشاف يؤسس بن دافيد اقتراح تقليص عدد الولادات في مجتمع الحريديين من خلال تقليص المخصصات وتقليص ميزانيات أخرى تمول نمط حياتهم، وثورة في جهاز التعليم – التي ستشجع على خروج الحريديين إلى سوق العمل وتحمل المسؤولية عن إعالة الأولاد الذين يجلبونهم للعالم.أي أنه رغم كل دراسة التوراة، إلا أن الحريديين غير مثقفين. خريجو المدارس الدينية هم أشخاص غير مثقفين. وحسب اقوال بن دافيد فانه "في العائلات اليهودية العلمانية والعائلات اليهودية التقليدية والعائلات الدرزية أو العائلات العربية المسيحية، يوجد 2.5 ولد بالمتوسط". ايضا "عدد الولادات في أوساط المسلمين في حالة هبوط حر (انخفاض حاد)، تقريبا 3 أولاد في العائلة". في المقابل "في العائلات اليهودية المتدينة يوجد اكثر من 4 أولاد، وفي عائلات الحريديين يوجد 6.6 ولد بالمتوسط".من هنا، فإن استخدام الولادات كسلاح في النزاع الإسرائيلي الداخلي الذي يدور حول هوية الدولة هو من نصيب المجتمع اليهودي – المتدين والحريدي فقط. حرب الولادات تجري بحضور طرف واحد. والنتيجة هي أن نسبة الحريديين في إجمالي عدد السكان تتضاعف مرة كل 25 سنة. "بعد 25 سنة فقط"، يتوقع بن دافيد، أن"وتيرة الزيادة هذه ستؤدي الى أن نصف الأولاد في اسرائيل سيكونون من الحريديين". نصف الأولاد في إسرائيل بعد 25 سنة فقط سيتربون ليكونوا أشخاصا غير متعلمين. هل يمكن تغيير ذلك؟.تخيلوا أنكم تركبون النظارات الشمسية الوردية، المثيرة للشفقة والمبتذلة في فيلم الفيديو "الزوجين نتنياهو في إجازة". وتخيلوا أن جميع مشكلات الديكتاتورية والفصل العنصري والاحتلال والجريمة في المجتمع العربي قد تم حلها. القراء الأعزاء، ما الذي أنتم مستعدون لفعله من اجل خفض عدد الولادات في اوساط المتدينين والحريديين؟.هل حقا يمكن تشجيع تقليص عدد الولادات في اوساط المتدينين والحريديين بدرجة يمكن أن تزيل تهديد الديمقراطية الليبرالية في اسرائيل ونموها الاقتصادي؟.نسبة الولادات هي أمر أيديولوجي خالص في اوساط المستوطنين والحريديين. هي أمر يتعلق بموضوع التعصب. التمويل في الواقع يسهل عليهم تنفيذ هذه الوصية، لكن هذا التنفيذ مهم بالنسبة لهم أكثر من الإمكانية الاقتصادية. توجد هنا نقطة رئيسية نخشى المس بها: لنفترض أن تقليص الدعم والتصميم على تعلم المواضيع الأساسية سيفشل. هل من يحتجون ضد الديكتاتورية على استعداد، مبدئيا وأخلاقيا وعمليا، للتقيد بقانون ولادات المتدينين والحريديين؟.الإجابة عن ذلك ستكون وبحق "لا". أيضا أنا أعارض بشدة هذا الأسلوب. هذا هو أساس الموضوع. الواقع الذي نعيش فيه يمثل خللا قاتلا في الديمقراطية الإسرائيلية. نقطة ضعف نهائية. إسرائيل لن تكون دولة ديمقراطية وليبرالية عندما يكون نصف الأولاد فيها حريديون. وهذا سيحدث آجلا أم عاجلا، حتى لو تم إبطاء الوتيرة بدرجة معينة.خطة بن دافيد هي الخطة الوحيدة الموجودة على الطاولة. وحتى هو ايضا يعترف بأن احتمالية تحققها ضعيفة. لذلك، كلما مر الوقت سيزداد التهديد وسيتم تسريع هرب العلمانيين. ولن يكون بعيدا اليوم الذي سيقوم فيه شخص علماني شعبوي ويقترح تقييد ولادات الحريديين بواسطة قانون. هذا سيكون كارثة كبيرة، وجذورها تنمو وبحق أمام ناظرينا في هذه الأيام. التصادم حول ولادات الحريديين سيجلب لهذه البلاد كارثة كبيرة.