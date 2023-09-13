شروط الزيارة للسجناء الأمنيين لن تتغير

يديعوت أحرونوت

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من ايتمار آيخنر وآخرون:"في ختام بحث للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي علم أنه حتى بحث إضافي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لن تطرأ تغييرات على شروط زيارات السجناء الأمنيين"، هذا هو البيان الذي نشر أول من أمس في ختام جلسة الكابينت والتي في أثنائها اصطدم وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا.بعد أن حذرت كل محافل الأمن من آثار الخطوة وبخاصة في الفترة الحساسة من التهديدات الأمنية وفي اثناء الأعياد، أوضح نتنياهو في بداية الأسبوع أن الكلمة الأخيرة في الموضوع ستكون له وللكابينت فقط.غير أنه في جلسة الكابينت التي انعقدت أول من أمس، أصر بن غفير على أن صلاحيات القرار في يديه.في المقابل، قالت المستشارة القانونية في المداولات: "إن صلاحيات القرار بوضع قيود على السجناء الأمنيين تعود إلى الكابينت".غضب بن غفير وقال لها: "هذه مشورة وأنت مستشارة. أنت لا تقررين".وهنا انتقل بن غفير لمهاجمة نتنياهو مباشرة: "يا رئيس الوزراء، كف عن المعاذير. إذا كنت لا تعتزم تنفيذ السياسة التي وعدتنا بها فتعال وقل هذا. كل الوقت "بعد الأعياد" و "بعد الأعياد" يوجد أيضا حانوكا. حانت اللحظة لأن نحسم. حتى بعد الأعياد ستقول المحافل المهنية: "إن هذا ليس الوقت المناسب. دوما هذا ليس الوقت المناسب والمخيم الصيفي يستمر". انتبهوا للمعطيات: قسم كبير من أحداث (المقاومة)، ينفذها أناس زاروا السجناء. يوجد لنا 449 ممن زاروا السجن وبعدها نفذوا عمليات أو محاولات عمليات وأضافوا لهذا (مقاومين) سجناء كرروا اعمال (المقاومة) بعد أن تحرروا. هذا يعني أنه لا يوجد أي ردع في السجن الإسرائيلي. يا رئيس الوزراء وعدت شعب إسرائيل ألا تنثني امام (المقاومين)، والذين هم في السجون ووعدتني بتنفيذ السياسة".غير أنه رغم هذه الاقوال القاسية حسم نتنياهو: "سنبحث في هذا بعد الأعياد".في أعقاب قرار الكابينت علم أول من أمس، من كتلة قوة يهودية انها تعتزم عقد جلسة خاصة (صباح أمس) للبحث في خطواتها، في أعقاب رد طلب بن غفير.بشكل استثنائي أعربت ممثلة مصلحة السجون الفريق سجون كيتي بيري عن الموقف الرسمي للمصلحة في الكابينت وعارضت مطالبة الوزير بن غفير المسؤول عنها. وفي مصلحة السجون يعتقدون أن خطة بن غفير ستؤدي الى تصعيد في أوساط السجناء الأمنيين. حقيقة أن المأمورة بيري أبلغت حتى قبل شهرين بن غفير أنها ستنهي مهام منصبها في كانون الثاني (يناير) المقبل، وليس لها رغبة في أن تحصل على سنة رابعة، وألقت بذلك مهام منصبها في وجه الوزير المسؤول.