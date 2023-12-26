الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة هآرتس: لا تصدقوا "الجيش".. لا حل لأنفاق حماس

9f13616b-ac51-46cf-9bac-d5c7fab7f06a
أنفاق المقاومة
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تتحدث عن الصورة الخاطئة التي يقدمها "الجيش" والمحللون الإسرائيليون عن قتل الآلاف من مقاتلي حماس. وقد قال اللواء احتياط إسحاق بريك (مفوض شكاوى الجنود سابقاً) إنّ "الجيش" ومحلليه يواصلون تزوير صور من هذا النوع، كما لو أنهم لم يتعلموا شيئاً.اضافة اعلان

فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:
بناءً على معلومات تلقَّيتها (اللواء احتياط إسحاق بريك) من جنود وضباط يقاتلون في قطاع غزّة منذ بدء الحرب، توصلت إلى الاستنتاج التالي: يقدم المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي والمحللون العسكريون في استوديوهات التلفزة صورة خاطئة عن "آلاف القتلى من حماس والقتال وجهاً لوجه بين قواتنا وقواتهم".
عدد عناصر حماس الذين "قتلوا" على يد قواتنا على الأرض أقل بكثير. معظم الحرب لا تخاض وجهاً لوجه، كما يدعي المتحدث والمحللون، ومعظم قتلانا وجرحانا أُصيبوا بعبوات حماس وصواريخها المضادة للدروع.
يخرج مقاتلو حماس من فتحات الأنفاق ليزرعوا العبوات وينصبوا الأفخاخ ويطلقوا صواريخ مضادة للدروع على عرباتنا المدرعة، ثم يختفون مرة أخرى في الأنفاق. وليس لدى "الجيش" الإسرائيلي حالياً حلول سريعة للقتال ضد حماس التي يختبئ معظم عناصرها في الأنفاق.
من الواضح أن الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية يريدون تصوير الحرب على أنها انتصار كبير قبل أن تتضح الصورة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنهم يجلبون مراسلين من القنوات التلفزيونية الرئيسية إلى غزة لتصوير "صور النصر". هذه هي الحرب الأكثر تصويراً التي شنتها "إسرائيل" على الإطلاق، وربما حتى في العالم بأسره.
لكن خلق صور للنصر قبل أن نقترب حتى من تحقيق أهدافنا يمكن أن يكون ضاراً للغاية إذا لم تتحقق هذه الأهداف بالكامل في نهاية المطاف - تدمير قدرات حماس وتحرير الأسرى - كان من الأفضل أن نكون أكثر تواضعاً.
هذا يذكرني كيف أخبرَنا هؤلاء المراسلون والمحللون من استوديوهات التلفزة الكبرى، إلى جانب الجنرالات المتقاعدين، قبل الضربة التي وجهتها إلينا حماس في الجنوب، بأنّ "الجيش" الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط، وأن أعداءنا مرتدعون. للأسف، يواصل هؤلاء المراسلون والمحللون والجنرالات المتقاعدون أنفسهم تزوير صور من هذا النوع، كما لو أنهم لم يتعلموا شيئاً.
إن تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات عديدة، وسيكلف "إسرائيل" الكثير من القتلى. "الجيش" نفسه يعترف الآن بأنّ هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق في أعماق الأرض، مع فروع متعددة، حتى إن بعضها يتألف من عدة طوابق، مع العديد من النقاط الجيدة لشن معركة. لقد بنتها حماس على مدى عقود بنصيحة من خبراء بارزين، وهي تربط غزة طولاً وعرضاً، وتربطها أيضاً بشبه جزيرة سيناء تحت مدينة رفح.
استمرت فكرة أن حماس مرتدعة لسنوات عديدة. ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع خطط القتال في غزة وأنفاقها وجميع الأدوات الممكنة للقيام بذلك. لهذا السبب لم يجلس خبراؤنا لدراسة وتخطيط وتصنيع المعدات المناسبة للحرب تحت الأرض. ولهذا السبب، نحاول اليوم ارتجال الحلول، لكن ذلك لا يوفر استجابة فعالة.
أخبرني الكثير من "الضباط" الذين يقاتلون في غزة أنه سيكون من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، منع حماس من إعادة بناء نفسها، حتى بعد كل الدمار الذي ألحقه "الجيش" الإسرائيلي بقواعدها.
سيتطلب منا هذا الجهد الاحتفاظ بقوات كبيرة في غزة لسنوات عديدة مقبلة ومواصلة محاربة مقاتلي حماس الذين سيخرجون من الأنفاق، ويطلقون الصواريخ المضادة للدروع، ويزرعون العبوات، وينصبون الأفخاخ، ويُلحقون خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي. وبالتالي، سنحتاج إلى مغادرة المناطق الحضرية المكتظة والعمل بطريقة أكثر جراحية من خلال الإغارات (توغلات) والغارات الجوية بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
هل السياسيون وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية قادرون على التعامل مع مثل هذا السيناريو؟ وهل هم قادرون على التفكير بحلول إبداعية أخرى، بحيث لن نظهر كأكبر الفائزين بكل ما نريد، ولكن أيضاً لن نكون أكبر الخاسرين؟. (الميادين)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اضطرابات ما بعد الصدمة تجد مكانها في حياة الأطفال الإسرائيليين

سترافقهم مدى الحياة.. الحرب تهدد أطفال العدو بمشاكل نمو

منذ4 ساعة
الطعام الملوث أحد أسباب الأمراض التي تفتك العدو

حالة استنفار صحية.. عدوى فطرية تقتل جندياً إسرائيلياً

منذ4 ساعة
جيش الاحتلال في غزة- أرشيفية

هآرتس: لـن ننتصـر

منذ4 ساعة
عائلات فلسطينية نازحة في مدارس الإيواء بعد قصف الاحتلال منازلهم في غزة -(وكالات)

صفقة نتنياهو بايدن: الحرب مقابل مساعدة إنسانية

منذ19 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

العودة إلى الحرب

منذ19 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

الحرب على السلطة الفلسطينية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

2024 عام استثنائي في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

تدمير صندوق دعم الطالب الجامعي

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

2023.. اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

الإيرادات.. نحو اقتصاد أكثر تنوعا

رعد التل |اليوم

الأردن دائما مستهدف

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

كيف ستنتهي الحرب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأردن بين الدولة الخامسة والدولة البديلة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات | منذ18 ساعة
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
 