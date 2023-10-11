الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة أسرى الآن

هآرتس -(الغد)
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير  11/10/2023

إن المهمة العاجلة والأكثر الحاحا لإسرائيل هي إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. المعنى واحد: التحقيق الفوري لصفقة تبادل أسرى، مع الاستعداد لتحرير سجناء أمنيين محتجزين في إسرائيل.اضافة اعلان
لكن الهجوم المضاد الفتاك الذي شنته إسرائيل ضد حماس في غزة من جهة، والأصوات الصادرة عن الحكومة من جهة أخرى، تشير الى أن إعادة الإسرائيليين ليست في رأس اهتمامها. والأخطر من ذلك: يبدو أن الحكومة قررت تفعيل نظام هنيبعل على نحو 150 أسيرا ومفقودا إسرائيليا. في مقابلة مع شبكة "سي.ان.ان"، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد اردان، إن الحرص على وضع المخطوفين "لن يمنعنا من عمل ما يلزم لضمان مستقبل دولة إسرائيل". كما أن مدير عام ديوان رئيس الوزراء، يوسي شيلي، قال "إن المخطوفين هم حقيقة. والغارات هي حقيقة. هذا هو القرار". كما أن الوزير بتسلئيل سموتريتش دعا في جلسة الحكومة "لضرب حماس بوحشية وعدم الأخذ باعتبار مهم موضوع الأسرى".
محظور على الحكومة ورئيسها أن يحاولوا إنقاذ الكرامة الوطنية المداسة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي على ظهر الرضع، الأطفال والطفلات، المفقودين والمفقودات، الشيوخ والشيخات، الأمهات والآباء عديمي الوسيلة. وعلى ظهر أبناء عائلاتهم الذين يجنون قلقا وأسى هنا في إسرائيل. ليس لأي حكومة، وبالتأكيد أكثر الحكومات في إسرائيل تسيبا الحق في المتاجرة بحياة مدنيين أبرياء وتقرر رفعهم ضحية على مذبح عزتها القومية. يجب دفع كل ما يلزم، دون تأخر، دون تذاكٍ، دون تلاعب.
محافل في المنطقة، بما فيها في حماس، أفادت بأن المنظمة مستعدة لأن تتفاوض على تبادل نساء وأطفال إسرائيليين مقابل نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين هنا. الجواب الرسمي لإسرائيل قدمه الوزير ميكي زوهر الذي قال: "لن تكون مفاوضات مع منظمة "حماس". غير أن هذا المبدأ سبق أن اخترق في الماضي مرات عدة، وإسرائيل وافقت على أن "تدفع" بتحرير آلاف السجناء مقابل تحرير جندي واحد، جثث ومدنيين".
هداس كلديرون من نير عوز، التي نجت من المذبحة لكن خمسة من أبناء عائلتها، بمن فيهم أطفالها، اختطفتهم حماس، استجدت حياة أطفالها قبل يومين في أخبار 12 في مناجاة تقشعر لها الأبدان يجدر أن تصدح في كل العالم: "أتوجه اليك، الى العالم، الى السياسيين. تحركوا. أخرجوهم من هذه اللعبة. هم لا علاقة لهم. هم أرواح طاهرة، ملائكة، أطفال أبرياء". وبالدموع أضافت: "نحن لن نصمد. أتوسل لأن ترحموا الأمهات". محظور الانتظار، التلبث أو التأخر. كل ثانية تمر تضع حياتهم وعقل أبناء عائلاتهم في خطر. صفقة أسرى الآن.
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