صفقة أم تصعيد

هآرتس

عاموس هرئيل

6/3/2024

قبل بداية شهر رمضان في بداية الأسبوع القادم تبذل الإدارة الأميركية جهودا أخيرة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل للمخطوفين ووقف للإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. الرئيس الأميركي، جو بايدن، نقل أمس الكرة إلى ملعب حماس. فهو قال للمراسلين بأن إسرائيل ردت إيجابيا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، وأن الصفقة مرهونة الآن بإعطاء جواب إيجابي من قبل حماس. "في الأيام القريبة القادمة سنعرف"، هكذا قدر الرئيس رغم أن الصفقة يمكن تعقد حتى بعد بداية شهر رمضان، وقد حذر من تطور "وضع خطير جدا" إذا استمر القتال في القطاع خلال هذا الشهر. اضافة اعلان

عندما يتحدث بايدن عن حماس فهو يقصد بالأساس رئيس حماس في القطاع يحيى السنوار. العلاقة بين السنوار والعالم الخارجي تجري بين حين وآخر مع توقفات طويلة بين مرة وأخرى وترتبط بالرسائل التي يتم نقلها من مخبئه في القطاع إلى قيادة حماس الخارج. جميع جهود إسرائيل للعثور على السنوار فشلت حتى الآن، لكن الجيش والشاباك يواصلون مطاردته على أمل العثور عليه في خانيونس أو في رفح.

في الفترة الأخيرة، على خلفية المواقف المتصلبة لحماس في المفاوضات، والإبطاء في نقل الرد، ثار الشك في جهاز الأمن بأن السنوار قد غير طبيعته. حسب أحد التقديرات أصبح يهتم أقل الآن بالصفقة وهو يحاول الدفع قدما بالذات بعملية بديلة، تصعيد إقليمي في بداية شهر رمضان.

عندما شنت حماس الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول فقد عول السنوار على أن شركاءه في المحور الراديكالي، حزب الله وبدرجة معينة إيران، سينضمون إلى جهوده ويهاجمون إسرائيل. هذه الخطة لم تتحقق. فحزب الله الذي يعتقدون في إسرائيل بأنه لا يعتبر شريك من البداية في عملية حماس وفي توقيتها قام بفتح جبهة أخرى مع إسرائيل على الحدود مع لبنان، لكنه أدار عملية محدودة لم تتصاعد إلى حرب شاملة. الآن في ظل الخصائص الدينية لشهر رمضان ربما أن السنوار يأمل في إطلاق جهود أخرى تشعل النار في القدس وفي الضفة الغربية، وربما المظاهرات الكبيرة في الدول العربية. هذا يبدو مثل المقامرة الكبيرة استمرارا لرهان قيادة حماس في القطاع عندما انطلقت لتنفيذ المذبحة في تشرين الأول.

في هذا الشأن السنوار يحصل على مساعدة معينة أيضا من الطرف الإسرائيلي – استفزازات وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير الذي يشعل من ناحيته الأجواء حول الحرم ويحاول فرض القيود على صلاة المسلمين في رمضان. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي في البداية كان يبدو وكأنه استجاب لضغط بن غفير أعلن أمس بأنه لن يتم فرض قيود على صلاة العرب الإسرائيليين. وحتى الآن بن غفير يمكنه بسهولة تأجيج النفوذ بمجرد زياراته وتصريحاته قرب الحرم في شهر رمضان.

ما الذي يريده السنوار؟ سيتبين في القريب. ربما هو أكثر مما في السابق يجب عليه الأخذ في الحسبان، إضافة إلى ضغوط الوسطاء، وضع المدنيين في القطاع. ولكن امتداد الضائقة حتى شهر رمضان، في الوقت الذي تحذر فيه المنظمات الدولية من تفشي الجوع الحقيقي في القطاع، يمكن أن يؤثر أيضا على اعتبارات حماس.

الأمر الذي أصبح واضحا هو التغيير الذي حدث في موقف الولايات المتحدة. ففي الفترة الأخيرة منذ الحادثة التي قتل فيها 100 شخص من سكان غزة أثناء الانقضاض على قافلة المساعدات (بعضهم أصيبوا بنار الجيش الإسرائيلي) هناك ارتفاع واضح في عدد قوافل الشاحنات التي تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الأميركيون أيضا يقومون بإنزال المساعدات بالمظلات إلى القطاع يوميا. جو بايدن ووزير الخارجية انطوني بلينكن ومتحدثون آخرون في الإدارة أكدوا أمس على الحاجة إلى زيادة المساعدات.

الكارثة الإنسانية المتزايدة في القطاع تحتاج المزيد من اهتمام القيادة الأمنية في إسرائيل. يبدو أن عددا من القادة الكبار يعتبرون ذلك مشكلة لمنسق أعمال الحكومة في المناطق، وهو يريد فقط عدم إزعاجه في مواصلة الحرب. في المستوى السياسي هناك من يتفاخرون بصور الدمار والمعاناة في القطاع ويعتبرونها عقابا مناسبا على المذبحة. هذا ليس فقط رد اشكالي من ناحية إخلاقية، بل هنا يوجد أيضا قصر نظر إستراتيجي.