الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة الآن

معاريف
معاريف

بقلم: عينات كريش روتم   16/1/2024

بودي أن أبدأ بالعودة الفورية لايتي سبرسكي، سليم ومعافى، ومعه كل باقي المخطوفين، بلا استثناء. نحن نريد أن نراهم يعودون الى الديار. الآن!اضافة اعلان
أنا قريبة عائلة ايتي الأسير في غزة، ورافي سبرسكي الراحل، ابني عمنا اللذين قتلا في كيبوتس بيري في 7 أكتوبر. كلنا سليلو عائلة روزنتال الناجين من الكارثة ممن هاجروا الى البلاد، قاتلوا في حروبها وساهموا في بناء الدولة في مجال الامن، التكنولوجيا، التشريع وإقامة بلدات البلاد. عائلة انتقلت من الكارثة الى الانبعاث، حققت حلمها في بناء وطن في دولة يهودية وعقدت عهدا مع دولة إسرائيل.
في 7 أكتوبر تمزق العهد، والعدو علمنا ما هي طبيعة الغرور، الخفة، نزعة الرجولة المستخفة والزعامة التي تعاني من العمى وتخدم كل شيء الا مواطنيها. منذئذ، يمكث لاكثر من 100 يوم 136 مخطوفة ومخطوفا، معذبين ومجوعين آمنوا بانه يوجد على من يمكن الاعتماد. اكثر من 100 يوم من العزلة. هجران وترك للمصير وكل يوم يمر يبعدهم عن الحياة. لا يمكننا أن نحتوي عدم عودتهم. لا حق في وجود للدولة التي تترك مواطنيها لمصيرهم للمرة الثانية.
"ان نكون شعبا حرا في بلادنا" – بيت شعر خرج من فمنا عشرات المرات ومئات المرات حين كنا ننشد بفخار النشيد القومي. كلمات أعطت مفعولا، في كل مرة من جديد، للعهد الذي اقمناه بيننا وبين الدولة، التي ضمنت عموم اجزائها. هكذا افترضنا. بيت الشعر هذا لم يعد مفهوما من تلقاء ذاته. منذ اكثر من 100 يوم والـ136 مخطوفا واسيرا يذوون في مواقع مجهولة في غزة. هم الذين ولدوا ليكونوا أحرارا في بلادهم، محرومون الآن من الحرية في بلاد العدو.
دولة نشيد "تكفا" على لسان مواطنيها ويشكل الأساس القيمي لوجودها، ملزمة بحماية حرية سكانها كنقطة انطلاق لا جدال فيها. منذ 7 أكتوبر كتب النشيد القومي من جديد، وسيسري مفعوله او سيخرق العقد الذي بين دولة إسرائيل وسكانها.
علينا أن نقول بصوت عال بان ليس لممثل الجمهور المقيمين في القدس حل مؤكد او آمن. علينا أن نمتنع عن توسيع الحرب قبل أن يعود المخطوفون دون أن نفهم عمق التداعيات. علينا أن ننفصل عن التفكير باننا أذكياء او أكفاء اكثر من خصومنا. علينا أن نتأكد من أن ممثلينا يعرفون ما هو التواضع ويتصرفون كمن تؤتمن في ايدهم حياة البشر. فقط عندما يعاد كل المخطوفين الى الديار سنعرف ان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضع، بحكم وبرباطة جأش.
واضح اليوم شيء واحد: إعادة المخطوفين يجب أن تكون في الأفضلية الأولى، وبفارق واسع عن كل هدف آخر. كي نتمكن من العودة للايمان بالدولة التي سنخلفها لابنائنا في أنها ستحمينا. كي نعرف بان الدولة تقاد بمسؤولية، بتواضح، بحكمة وبرباطة جأش. هذا ما سنفقده اذا لم تكن صفقة. هذا هو الثمن الحقيقي. صفقة الآن – وبكل ثمن.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كادر طبي يسعف طفلا فلسطينيا مصابا جراء غارات الاحتلال - (وكالات)

لا توقفوا القتال

منذ2 ساعة
هآرتس

الآن هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

منذ2 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

دولة غزة

منذ2 ساعة
جنازة قتلى مستوطنة كفار يوفال

معاريف: خوفاً من حزب الله.. "إسرائيل" تدفن قتلاها في الظلام

منذ11 ساعة
أحد القبور الجماعية للشهداء من المدنيين الذين سقطوا بعدوان الاحتلال على غزة-(وكالات)

وإن لم تكن تلك إبادة جماعية

15 كانون الثاني 2024
هآرتس

تحرير المخطوفين بثمن وقف الحرب اعتراف بالفشل

15 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

مائة يوم من الأسئلة

سائد كراجة |اليوم

المهنيون ينعون صناديقهم التقاعدية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات | منذ2 ساعة
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات | منذ2 ساعة
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
 