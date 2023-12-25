صفقة نتنياهو بايدن: الحرب مقابل مساعدة إنسانية

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلحل عيد الميلاد، والجيش الإسرائيلي ما يزال غارقا في حرب برية واسعة في قطاع غزة. التنبؤات المسبقة في واشنطن، وبدرجة ما أيضا في القدس، تقول: "إن إدارة بايدن من شأنها أن تطالب إسرائيل بإنهاء المعركة البرية الكثيفة ضد حماس في قطاع غزة حتى نهاية الشهر الحالي، وعلى أكثر الأحوال سيسمح الأميركيون ببضعة اسابيع أخرى للقتال في إطاره الحالي".في غضون ذلك، الولايات المتحدة ذهبت إلى عطلة العيد مثل كل العالم الغربي، والإدارة في واشنطن ستعمل في إطار مقلص في الأيام العشرة المقبلة. إذا لم يحدث أثناء ذلك شيء استثنائي جدا في الحرب في قطاع غزة، فإن الأميركيين لن يطلبوا من إسرائيل التوقف. الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم ينس الحرب في غزة وهو ليس لامبال تماما لضائقة السكان الفلسطينيين في القطاع. ولكن الصفقة التي تلوح في الأفق بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمكن أن تعطي إسرائيل وقتا ما في صيغة القتال الجاري حاليا.الولايات المتحدة، أحبطت في نهاية الأسبوع مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته دولتي الإمارات ومصر، بهدف الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. في المقابل، نتنياهو استجاب للطلب الأميركي ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكبيرة نسبيا إلى القطاع. الأزمة الإنسانية هناك بقيت خطيرة جدا، لكن الشحنات الكبيرة التي وعد الأميركيون بوصولها المنتظم تمنع الأزمة في هذه المرحلة من التحول إلى كارثة إنسانية واسعة.هذه هي الصفقة بين بايدن ونتنياهو. الرئيس الذي هو في الأصل يبرر أخلاقيا الرد الإسرائيلي على المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويؤيد تدمير سلطة حماس، يؤجل وقف إطلاق النار. رئيس الحكومة يعد بإدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك، نقل جزء منها في معبر كرم أبو سالم (من أجل إجراء الفحص الأمني خلافا لتصريحات الحكومة، بأنها لن تدخل المزيد من المساعدات من إسرائيل إلى القطاع بعد المذبحة). بخصوص تغيير إطار العملية العسكرية الإسرائيلية باتجاه تخفيف القوات وتقليص المنطقة التي يسيطر عليها الجيش والانتقال بالتدريج إلى أسلوب الاقتحامات، فإن الأميركيين أقل تسرعا طالما أن المساعدات تدخل وإسرائيل تقتل عددا أقل من المدنيين في القطاع.الإجمال الجديد الذي يلوح في الأفق، يظهر نقطتي ضعف. الأولى هي أن المساعدات الإنسانية تساعد حماس أيضا، ليس فقط أنها تخفف الضغط على النظام في القطاع من ناحية السكان المدنيين، من الواضح والمعروف أن جزءا من كل مساعدة تتم سرقته من قبل حماس، حيث إن الوقت يساعد في الحفاظ على منظومات التكييف في الإنفاق والطعام يزيد المخزون الواسع أصلا الذي تحتفظ به حماس لصالح أعضائها. الثانية هي أنه من غير المؤكد أن تأخير تغيير مضمون القتال يخدم مصلحة إسرائيل.على الصعيد السياسي أيضا، في هيئة قيادة الاركان يوجد معسكر يزداد بالتدريج والذي يقول:" إن هناك حاجة إلى تغيير أسلوب العملية في القطاع في أسرع وقت". هذا على خلفية الخسائر التي يتكبدها الجيش الاسرائيلي (14 قتيلا في معارك نهاية الأسبوع الماضي، في معارك أمس نشر عن 3 جنود قتلى آخرين). تطرح أيضا تساؤلات هل التمشيط البطيء والمنهجي للبحث عن فتحات الإنفاق ومخزون السلاح يقرب في الحقيقة الأهداف العلنية للعملية – تفكيك قدرة حماس وخلق الظروف المناسبة لإعادة المخطوفين.نتنياهو نفسه يستمر في بث للجمهور في البلاد عرض مضلل بدرجة معينة وكأن الجيش الاسرائيلي يسير بسرعة نحو الانتصار في القطاع من دون أي قيود. أمس في ظهورين مختلفين له أكد رئيس الحكومة، أن إسرائيل ستواصل محاربة حماس "حتى الانتصار الكامل"، من دون التطرق إلى النقاش حول طبيعة العملية. في المقابل، قال أمس رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الاركان، الجنرال اليعيزر توليدانو، للوزراء: "إن هذه حرب ستستمر لأشهر كثيرة أخرى. نحن سنضطر إلى إدارة اقتصاد تسليح. نحن لا نوفر ذخيرة في العملية البرية ونفعل كل ما في استطاعتنا للدفاع عن حياة جنودنا". هذه الأقوال قيلت بعد أن عبر الوزير نير بركات عن تخوفه من أن أسرائيل لطيفة أكثر من اللازم وتأخذ في الحسبان الطلبات الأميركية لتقليص الخطر على السكان الفلسطينيين، لذلك هي تقلل من استخدام الهجمات بصورة تعرض حياة الجنود للخطر. بركات، الذي تجرأ فجأة على مهاجمة نتنياهو بشكل غير مباشر، ينضم إلى شكاوى آخذة في الازدياد من قبل الجناح اليميني جدا في الحكومة ضد طبيعة إدارة الحرب. أيضا هذا جزء من الشرك الذي سقط فيه رئيس الحكومة في الوقت الذي يسمع فيه التوقعات الأميركية لتغيير مضمون الحرب.خطة مصربعد فترة طويلة من الشلل في المفاوضات حول صفقة جديدة في موضوع المخطوفين، التي تجري بوساطة قطر، دخلت أيضا مصر إلى الصورة. القاهرة عرضت أمس خطة جديدة بحسبها سيتم في المرحلة الأولى تحرير 40 مخطوفا محتجزون في القطاع (هناك 129 مخطوفا، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن عن موت 20 منهم تقريبا استنادا إلى معلومات استخبارية ودلائل للطب الشرعي وشهادات مخطوفين آخرين عادوا من الأسر).هذه المجموعة يمكن أن تشمل النساء اللواتي بقين في الأسر ورجالا أعمارهم أكثر من 60 سنة ومرضى ومصابين إصابة بالغة. في المقابل، يجب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو أسبوعين. في مرحلة لاحقة ستتم مناقشة صفقة "الجميع مقابل الجميع"، أي إطلاق سراح جميع المخطوفين الذين سيبقون لدى حماس مقابل إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع ووقف بعيد المدى لإطلاق النار وإقامة "حكومة خبراء" في القطاع، الأعضاء فيها لن يكونوا متماهين مع حماس.جزء من هذه المكونات في اقتراح مصر يتطابق مع أفكار تمت مناقشتها الأسبوع الماضي، في اللقاء المشترك في بولندا بين ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر. ولكن العملية القطرية عالقة، وخلافا للنظام في الدوحة، فإن القاهرة تستطيع الاتصال مباشرة (تقريبا) مع قيادة حماس الداخل، التي يختبئ قادتها في الأنفاق. قطر في المقابل تعتمد في وساطتها على قادة حماس الخارج الذين تستضيفهم منذ سنوات عندها.تشكك إسرائيل في عرض مصر، ينبع من أنه بعد المرحلة الأولى يبدو أن القاهرة تحاول أن تفرض على إسرائيل إنهاء الحرب من دون حل سلطة حماس بشكل فعلي، ومن خلال نية الحفاظ على حضور جزئي لحماس في النظام الجديد الذي سيتم تشكيله في القطاع بعد انتهاء الحرب.