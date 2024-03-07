الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضحايا البيبية

هآرتس
هآرتس
 بقلم: أسرة التحرير

لجنة التحقيق الرسمية في كارثة ميرون لم تحقق في كارثة مذبحة 7 أكتوبر، لكن يوجد ارتباط مباشر بين نتائجها وبين المذبحة. فالاخفاق يكاد يكون الإخفاق ذاته، والمسؤول واحد: رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي قبع اهماله باساس كارثة الكرمل، كارثة جبل ميرون وكارثة 7 أكتوبر. ليس صدفة انه سارع لأن يهاجم ويقول ان اللجنة هي لجنة سياسية، لأنه عينتها حكومة نفتالي بينيت – يئير لبيد.اضافة اعلان
لقد فعل نتنياهو هذا بأسلوب البيبيين لعصر البيبية. عندما لا يكون له جواب موضوعي، فانه يتناول الأشخاص. ليس لديه حقا أجوبة على الأدلة التي تفصلها اللجنة في تقريرها. ادلة تدل على ثقافة كذب، استسلام لاملاءات سياسية من الأحزاب الحريدية على حساب المصالح العامة والأكثر أهمية، بما فيها حفظ الحياة، واساسا الى رئيس وزراء يفعل كل شيء كي يمتنع عن القرارات، يؤجلها ويطمسها.
"لم يشدوا طرف معطفي" كانت ذريعته البائسة في لجنة التحقيق في الرد على أسئلة لماذا لم يفعل شيئا ليمنع الكارثة المعروفة مسبقا وبعد عشرات التحذيرات التي وصلت في هذا الشأن الى مكتبه على مدى السنين. تقريران خطيران لمراقب الدولة، ثلاثة قرارات حكومية بالنسبة للهيئة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن إدارة الهيلولة – أي منها لم يطبق. كتب تحذيرات خطيرة من المفتش العام للشرطة ولجان الكنيست لم يكن فيها ما يكفي كي يشخص نتنياهو بانه يوجد خطر رهيب بالهيلولة في ميرون ويعمل على منع ذلك.
على مدى السنين تواصلت الخلافات الحكومية بالنسبة للهيلولة، وعلى مدى السنين امتنع نتنياهو عن حسمها، وتحديد هيئة مسؤولة واحدة واعطائها الصلاحيات لاتخاذ القرارات التي لن تعجب المجتمع الحريدي. روح القائد كانت دوما للاستسلام لمطالب المؤسسة الحريدية التي ارادت اتاحة التسيب في الهيلولة لان الجبل كان يزود الحريديم بالمال، الوظائف والقوة السياسية.
لقد ارادت المؤسسة الحريدية مئات الاف المحتفلين في الجبل والى الجحيم بالأمان، وهكذا ساهمت بكلتي يديها في موت 45 من أبنائها. نتنياهو هو الذي سمح لهذا ان يحصل.
امتنع نتنياهو عن اتخاذ القرارات بالنسبة لميرون لانه أراد أن يخدم المصالح الحريدية بحيث يتاح له البقاء سياسيا لكن أيضا كي يبعد نفسه عن اتخاذ القرارات ما لا يسمح بالقاء المسؤولية عن الامر عليه. هكذا تصرف أيضا قبل كارثة الكرمل عندما امتنع عن اتخاذ القرارات حول منظومة الاطفائية واخفاقاتها وكذا قبل كارثة 7 أكتوبر. نتنياهو هو رئيس وزراء لا يتخذ القرارات ابدا. يتحلل فقط من المسؤولية، يحرص على بقائه السياسي ويدفع قدما بثقافة التسيب والانفلات التي تؤدي الى الكارثة. في كل دولة سليمة النظام كان نتنياهو سيستقيل امس. 
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