الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضد العدو وضد الساعة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: يوسي يهوشع

(المضمون: في قيادة الجيش يبنون على مناورة طويلة وجذرية في غزة. غير أن الائتمان الدولي في هذه الأثناء يتقلص والاقتصاد الإسرائيلي أيضا بات يصدر أصوات الضائقة - المصدر).اضافة اعلان
بعد نحو أسبوع من بدء المرحلة البرية في الحرب يمكن للجمهور، أن يفهم أكثر لمن يتصدى مقاتلو الجيش الإسرائيلي، الذين سقط 16 منهم أثناء المعارك الشديدة.(مقاتلو) حماس يتمترسون تحت الأرض من فوقه يهددون قواتنا بصواريخ مضادة للدروع، كما توجد الأنفاق التي جمعت حماس في داخلها قدرات قيادة وتحكم متطورة. أحيانا كل شيء يتجمع معا حين يخرج مقاومون من فوهة نفق، يشخصون قوات الجيش الإسرائيلي، يطلقون صاروخا مضادا للدروع ويعودون للاختباء.
في زيارة إلى القيادة المتقدمة للواء جفعاتي الذي تعرض لمعظم الخسائر، واضح أن الأحداث تم التحقيق فيها بسرعة والدروس، ستستخلص بناء على ذلك. في الحدث الأول، أصاب صاروخ بيتا كان يتواجد فيه مقاتلو الوحدة، وفي الحدث الثاني، تعرضت مركبة من طراز "نمر" لصاروخ مضاد للدروع. ما أدى بالمواد المتفجرة التي كانت في المركبة إلى أن تشتعل ولهذا، فقد كان حجم المصابين كبيرا: 11 مقاتلا. الاستنتاجات من هذه الأحداث نقلت إلى القوات المقاتلة، وهم الوحيدون الذين يجب أن يتلقوها: الأمر الأخير الذي يجب عمله هو تزويد العدو بها. 
رغم الخسائر الفادحة في الجيش الإسرائيلي والحزن الشديد على مقاتلين شبان سقطوا دفاعا عن الوطن، اليوم أيضا من الصواب الإشارة، الى أن كل لواء مناور للجيش تعرض لعشرات من الصواريخ من دون خسائر وأضرار. وزير الدفاع يوآف غالنت قال أول من أمس: "إن منظومة مضادات الدروع لدى حماس تعرضت لإصابة شديدة وقضى بأننا "أصبنا معظم قادة هذه المنظومة، وصفينا قائدها". ومع ذلك الزمن وحده سيقول إذا ما طرأ بالفعل هبوط ذا مغزى بقدرات مضادات الدروع لدى حماس.
رئيس الأركان هو الآخر تحدث أول من أمس: "ثمن الحرب باهظ لكنه اضطراري"، قال الفريق هرتسي هليفي وأعلن أن الأعمال ستستمر وستتعاظم. وبالفعل، الجيش الإسرائيلي يندفع. هذه ترجمة مباشرة لأهداف الحرب التي أملاها المستوى السياسي، ومسؤولون كبار في الجيش يعتقدون أن هذه أهدافا واقعية. هذا التقدير هو الآخر مرغوب فيه ان يؤخذ مع حبة ملح، وإن كان بسبب دق الساعة السياسية: صحيح أن في قيادة الجيش هناك من هم مقتنعون أن الزمن يلعب في صالح مناورة طويلة وجذرية، لكن ليس مؤكدا على الإطلاق، أن دول العالم ستواصل منح الائتمان، ومرغوب فيه أن نتذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي أيضا يعيش ضائقة بسبب تجنيد الاحتياط الهائل أيضا.
على هذا يجيبون في الجيش بأنهم سيجرون تكييفات. "لا يوجد مفتاح ماستر لكل باب في العملية"، يقولون في الجيش: "نتقدم وفي كل مرة نجد مفتاحا آخر ونحاول أن نكيفه مع التحدي الجديد، إذ لم يسبق أن كانت مثل هذه الحرب". وعليه، بالمناسبة، في الجيش يوضحون بانه لا توجد "صورة نصر" ولا حاجة للجمهور أن ينتظر إلى أن يقتل المقاوم الفلسطيني الأخير: الإنجاز سيكون فقدان قدرات الأداء لدى الذرع العسكري والسلطوي. السؤال كيف ننجح في هذه العقدة في تصفية مسؤولين كبار، مثلا، ما يزال قائما.
وفي اليوم التالي، سيتعين عليهم في الجيش أن يعيدوا تصميم خط الدفاع في غلاف غزة. وكذلك لا مفر من تحقيق نصر جلي وواضح، يبعد الحرب التالية قدر الإمكان. إن مهمة إعادة البناء ستنفذها، على أي حال هيئة أركان ستبدو مختلفة تماما، كما ألمح من الاعترافات بالمسؤولية من قبل كبار رجالات الجيش. رئيس شعبة الاستخبارات "امان"، الذي سبق أن اعترف بفشله في برقية أصدرها، فعل هذا مرة أخرى أول من أمس، أمام الكاميرات.
تحد إضافي تقف أمامه الاستخبارات، سيتبين منذ الغد: في حزب الله لم بتركوا المقدمات قبيل خطاب الأمين العام حسن نصرالله، ومستوى التوقعات يتناسب مع ذلك. في إسرائيل يتعاطون مع الموضوع بجدية كبيرة: فدرس عدم الجدية تعلمناه في حرب لبنان الثانية، عندما خطب نصرالله في زمن إصابة السفينة الحربية "حنيت". ومع ذلك، التقديرات في هذه اللحظة في جهاز الأمن تقول: "إن نصرالله لن يفتح حربا شاملة بينما يكون الجيش الإسرائيلي جاهزا، إذ إن هذا سيمس بمكانته كدرع الطائفة الشيعية. ولما كنا اكتوينا جدا بالنار حين يتعلق هذا بالاستخبارات فمن الموصى به  الحذر حتى من الماء الباردة".
في هذه الاثناء، لا تصطدم الساحة السياسية والمستوى العسكري حول القتال في غزة والسلوك في الشمال، لكن الضفة الغربية باتت منذ الآن قصة أخرى. هناك، تقول محافل رفيعة المستوى في جهاز الأمن: "إن إصرار وزير المالية على عدم تحويل ما يسمى "أموال المقاصة" للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يشعل الضفة".
أموال المقاصة هي أموال تعود للسلطة بناء على حساب الضرائب مع دولة إسرائيل. وهي تشكل 65 % من ميزانية السلطة الفلسطينية، وفي هذا الشهر يدور الحديث عن 680 مليون شيكل، يرفض كما أسلفنا الوزير بتسلئيل سموتريتش تحويلها انطلاقا من الادعاءات في اليمين في ظل استغلال الغضب الجماهيري على حماس وأقوال تخلق عرضا بموجبه ستصل هذه الأموال إلى أيدي حماسية. غير أنه يفترض أن تستخدم هذه الأموال كي يدفع الرواتب لرجال السلطة مع التشديد على نشطاء أجهزة الأمن. هكذا ينشأ التضارب: من جهة، إسرائيل، تتوقع من الأجهزة أن تعمل ضد رجال حماس في الضفة، الأمر الذي يحصل في الأسابيع الأخيرة – والحفاظ على القانون والنظام في المناطق الفلسطينية. من جهة أخرى هي ترفض أن تحول أموال التمويل لهذه الأعمال.
ليس غنيا عن البيان، أن تصعيدا منفلتا في الضفة يعرض إسرائيليين وإسرائيليات للخطر بل سيمس بالضرورة بالمجهود الحربي في الجبهات الدائرة في الجنوب والشمال.
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