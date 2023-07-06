ضربة ولم تنته

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تل ليف رامفي اليوم التالي للحملة في جنين، في الجيش يعتقدون بأنهم استوفوا أهداف الحملة. ومع ذلك يشددون في الجيش الإسرائيلي بأنه لن يكون المفر في المستقبل من سلسلة نشاطات وحملات في كل مكان يحتاج ذلك.في النقاط الإيجابية، كما يقولون في الجيش الإسرائيلي ان مخيم اللاجئين جنين، كرمز المقاومة، تشقق في اعقاب هروب المسلحين الكثيرين من القتال والاحتكاك مع قوات الجيش في الميدان.في الجيش يشيرون أيضا الى نقطة أخرى إيجابا: ان الشارع الفلسطيني بقي غير مبال للمعارك في جنين وبقي روتين الحياة في المدن الفلسطينية في الضفة على حاله وحتى في جنين نفسها. بشكل عام بقيت الضفة غير مبالية لما يجري في مخيم اللاجئين جنين وفي الجيش يعتقدون بان حتى القرار بالسماح لدخول العمال الفلسطينيين الى الأراضي الإسرائيلية اثبت نفسه.ومع ذلك، في الجيش قلقون من الحجم الشاذ للعبوات الناسفة التي عثر عليها ودمرت، نحو الف حسب التقديرات، ويقدرون بان ظاهرة العبوات الناسفة المصنعة محليا ستتسع الى جبهات أخرى في المناطق. وذلك بعد سنين كان فيها مجال العبوات أقل انتشارا.ويعتقدون في الجيش أن العبوات هو مجال حددته منظمات كهدف مركزي لاجل المس بقوات الجيش الإسرائيلي عند اعتقال مطلوبين. وقالوا في الجيش أمس: "اعدت بنى تحتية شاذة من العبوات في مخيم اللاجئين. هذه الحملة لا تحل مشكلة العنف في المناطق. سنواصل تنفيذ حملات أخرى وفقا للوضع على الأرض. يوجد لنا المزيد من المخربين الذين يجب اعتقالهم من مخيم اللاجئين. حجوم القوات الكبرى ستبقى في الايام القادمة في قيادة المنطقة الوسطى.أما وزير الدفاع يوآف غالنت فقال امس في حديث مع المراسلين العسكريين: "في 48 ساعة ضربنا بشدة مشروع المقاومة في جنين. عشرات عديدة من المواقع مع مصانع لانتاج العبوات والوسائل القتالية. اهداف الحملة تحققت بكاملها. للجيش وللشاباك توجد اليوم حرية عمل أخرى في جنين. بفضل العملية سيكون لها اسهل الوصول الى خلايا المقاتلين. انا لا استبعد إمكانية أن يسلم بعضهم أنفسهم قريبا الى أجهزة السلطة الفلسطينية.وأضاف بان "سلطة تؤدي مهامها وأجهزة امن تنفذ وظائفها، هي مصلحة امنية إسرائيلية"، وأضاف: "الهدف هو ان ينفذوا نصيبهم. اذا اثبتوا مسؤولية واحباط، سنسمح لهم. في كل حال دولة إسرائيل تعرف كيف تتصدى لهذه التحديات".