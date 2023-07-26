الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ضوء أحمر خطير وفاقع

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
من غاد ليئور:

تقرير موديس الحاد، الى جانب تحذيرات البنوك الكبرى في الولايات المتحدة يهز الاقتصاد الإسرائيلي الذي يخشى منذ الان .
 رؤساء احتجاج التكنولوجيا العليا، من متصدري الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة عقبوا امس على تقرير موديس: "مثلما حذرنا وتوقعنا فان الدفع قدما بالثورة القضائية سيؤدي الى تخريب اقتصاد إسرائيل وتصفية التكنولوجيا العليا. التحذيرات الخطيرة هي مجرد المقدمة للهوة الاقتصادية التي تقودنا هذه الحكومة الفظيعة اليها. وقف تام للانقلاب القضائي وحده يمكنه أن يعيد اقتصاد إسرائيل الى السكة"، قالوا.اضافة اعلان
"تقرير شركة التصنيف الائتماني هو مجرد ضوء احمر آخر خطير وفاقع ينضم الى سلسلة أضواء التحذير والمقاييس الاقتصادية الواضحة التي تعكس الصورة العامة – الاقتصاد الإسرائيلي في هبوط رهيب ينبع كله من سلوك الحكومة وانعدام اليقين الذي حملت الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي اليه"، أضاف امس رئيس رئاسة القطاع التجاري دوبي أنيتي.
كما ان رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد الذي اختار الأسبوع الماضي الا ينضم الى خطوات الاضراب احتجاجا على تشريع الغاء علة المعقولية عقب على التقرير فقال: "تلقيت دليلا آخر على الثمن الذي تجبيه الازمة في إسرائيل، ليس فقط في الجانب الاجتماعي بل وأيضا في الجانب الاقتصادي. فالملاحظات الخطيرة لوكالة التصنيف هي إشارة تحذير صارخة لكل من تجاهل حتى الان الحاجة الى الوصول الى توافق واسع حول الإصلاح".
في منتدى الاعمال التجارية الذي يضم الشركات الكبرى الـ 150 في الاقتصاد، ادعوا أول من أمس: "الائتلاف لم يأبه بتحذيرات الاقتصاديين من البلاد والعالم، وكالات التصنيف الائتماني وأصدقاء إسرائيل في العالم، وبينهم الرئيس بايدن في أن الدفع قدما بالانقلاب النظامي دون توافق واسع سيمس بشدة اقتصاد إسرائيل. توصيات شركات التصنيف وبنوك الاستثمارات ستلحق خسائر فادحة للموفرين في إسرائيل وللقطاع التجاري بعمومه".
كما تناولوا أيضا رد فعل رئيس الوزراء ووزير المالية اللذين دعيا التقرير "رد فعل لحظي"، واتهماهما بانه واضح بان قيادة الدولة لا تستوعب خطورة الوضع. كما ادعوا في منتدى الاعمال التجارية بان المنشورات في وسائل الاعلام والتي تقول ان مدير عام موديس غاضب على وعد رئيس الوزراء نتنياهو بان التشريع سيجاز باجماع واسع – الامر الذي كما يعرف لم يتحقق – "تعلم شركات التصنيف الدولية أيضا بأنه لا قيمة لوعود القيادة الإسرائيلية"، هكذا على حد قولهم. 
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