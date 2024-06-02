ضوء بنهاية النفق

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل2/6/2024خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، يبدو كمحاولة أميركية شبه أخيرة لوضع إسرائيل وحماس على طريق المفاوضات، على أمل إنهاء الحرب في قطاع غزة. من غير الواضح في هذه المرحلة إلى أي درجة كان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يعرف مسبقا، كشريك بدرجة معينة، عن الخطة الأميركية. الرئيس عرض الاقتراح الذي طرحه في خطابه مساء يوم السبت الماضي كاقتراح لإسرائيل. ولكن يبدو، كما حدث أكثر من مرة في السابق على طول المفاوضات، أن هناك فجوة بين تفسير أميركا وإسرائيل للاقتراح، بالأساس حول مراحل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وحجمه.دول الوساطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، يجب عليها جسر نقاط خلاف حاسمة بين الطرفين. نتنياهو اعلن، حتى بعد الخطاب، بأن الحرب ستستمر حتى بعد استكمال صفقة التبادل. في حين أنه من ناحية رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، فإنه لن يوجد اتفاق بدون تعهد بوقف الحرب تماما.من غير المعروف حتى الآن ما هو مستوى التنسيق بين دول الوساطة وبين الطرفين قبل الخطاب المفصل لبايدن. هل توجد هنا محاولة لدول الوساطة مع معرفة حماس مسبقا، لفرض اتفاق على إسرائيل؟ أو (هذا يبدو الآن تقدير أقل معقولية) أن نتنياهو بشكل عام معني بالضغط الخارجي، من اجل أن ينزل عن مسار الحرب اللانهائي الذي يعرف في أعماقه أنه لن يستطيع الانتصار فيها؟ في إحاطة للمراسلين بعد الخطاب قال مصدر رفيع في الإدارة الأميركية بأن الرئيس عرض بالفعل الاقتراح الأخير الذي طرحته إسرائيل في المفاوضات. وقد قال هذا المصدر بأن العبء سينتقل الآن إلى حماس من أجل الإثبات بأنها لن تقوم بإفشال الصفقة. هذا يبدو كمحاولة للإدارة الأميركية لتقييد نتنياهو بالأقوال التي يكتبها ويقولها في الغرف المغلقة. وإذا كان هذا اقتراحا إسرائيليا فإن نتنياهو سيجد صعوبة في شرح الاقتراح لشركائه في اليمين المتطرف. هو يعارض بعض الأمور التي قالها بشكل علني حتى الأونة الأخيرة.الإدارة الأميركية أعدت هنا عملية واسعة. فبعد ساعات على خطاب الرئيس حصل نتنياهو على دعوة رسمية من الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في الكونغرس. رئيس الحكومة تمنى هذه الدعوة منذ فترة طويلة، والديمقراطيون لم يسارعوا للاستجابة له بسبب طريقة إدارته للحرب. والآن يبدو أنه يوجد خليط من العصي والجزر استهدف جلب إسرائيل إلى المشرب.توقيت الخطاب، (السبت) أوجد فترة زمنية ليوم، فيها حزبان دينيان شريكان لنتنياهو في اليمين المتطرف لا يمكنهما الرد على هذه الأقوال. مكتب نتنياهو انحرف عن عادته وأصدر مساء السبت بيانا كان يصعب منه معرفة بوضوح رد رئيس الحكومة على الاقتراح. قبله هاجم الاقتراح مصدر سياسي غير معروف (هذه المرة لا يوجد يقين بأن الأمر يتعلق بنتنياهو نفسه). هذا المصدر قال إن الأمر يعتبر انتصارا لحماس. أول من أمس ظهرا نشر بيان للمكتب باللغة الإنجليزية فقط، وصف كل اقتراح لا يوجد فيه "تدمير كل القدرات العسكرية والسلطوية لحماس" بأنه ليس نقطة للانطلاق. في منتهى السبت الماضي مرة أخرى وجد رئيس الحكومة نفسه عالقا بين سموتريتش وبن غفير وبين غانتس وايزنكوت. معارضة الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف للصفقة واضحة تماما. والأكثر أهمية لهذه المجموعة هو هزيمة حماس، أكبر من إعادة المخطوفين على قيد الحياة. وقف الحرب سينهي أحلامها بإعادة الاستيطان في غوش قطيف وستقفز عن نافذة الفرص التي في إطارها كانت ترغب في تدمير حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.قائمة المعسكر الرسمي توجد مع قدم خارج الباب، قبل اسبوع على الموعد النهائي الذي وضعته للانسحاب من الحكومة. وإذا استجاب نتنياهو لضغط بايدن فهو سيكون بحاجة إلى غانتس وايزنكوت في الجناح اليساري في الحكومة. ربما أن أقوال بايدن تدخل كرياح في أشرعة الاحتجاج الذي يطالب بإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب. وحسب معظم المشاركين في الاحتجاج فإنهم يطالبون أيضا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات في الفترة القريبة. حتى الآن كانت تعتمل في الاحتجاج مشاعر الإلحاح واليأس. ربما أن بايدن وفر أيضا القليل من الأمل.بعض أقوال بايدن تثير أيضا تخوفا من الموقف الإسرائيلي. هو يريد انهاء الحرب الآن، لكن كما يظهر أيضا في بيان نتنياهو فان الرئيس لا يبلغ كيف ستتم هزيمة حكم حماس في القطاع، التي لم تؤد عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض إلى هزيمتها. ادعاء بايدن هو أن إسرائيل يمكنها الاكتفاء بالضرر الذي تسببت به لقدرات حماس العسكرية، الذي لا يسمح لها بتكرار مذبحة 7 تشرين أول (أكتوبر). هذا بعيد جدا عما وعد به نتنياهو ناخبيه، حتى لو قلص رئيس الحكومة في الفترة الاخيرة ما يقوله دائما حول تحقيق النصر المطلق.في المقابل، توجد على كفة الميزان حياة عشرات المخطوفين. 125 إسرائيليا وأجنبيا، مدنيون وجنود، ما زالوا محتجزين حتى الآن في القطاع. وحسب تقديرات مختلفة فإن نصفهم تقريبا ليسوا الآن على قيد الحياة. من الواضح أن الدمج بين ظروف الأسر وتنكيل حماس وهجمات إسرائيل، كل ذلك يعرض للخطر حياة الباقين. في نهاية الأسبوع نشرت حماس فيلما آخر. في هذه المرة سمع صوت المخطوفة نوعا ارغماني، وهي تتوسل من أجل إنقاذ حياتها وحياة زملائها. في كل حساب للأفضليات والعيوب في الصفقة التي ربما ستكون واقعية في القريب، يجب إعطاء الأهمية العليا لحياة المخطوفين. فشل الحكومة وجهاز الأمن في إهمالهم في يوم المذبحة وعدم إعادتهم فيما بعد، هي جرح لن يلتئم في الوعي العام الإسرائيلي.في الأسبوع الماضي قدر رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بأن الحرب في القطاع ستستمر لسبعة أشهر أخرى على الأقل. وقبل هدوء العاصفة بسبب أقواله هبت عاصفة جديدة عندما نشرت في "أخبار 12" اقتباس لمحادثة متوترة أجراها مع عائلات المخطوفين. هنغبي حسب شهادة المشاركين في المقابلة، اتهم بعض ممثليهم بالكشف عن مظاهر مأساوية مبالغ فيها، الأمر الذي يعتبر إشارة بأنه لن تكون صفقة أخرى باستثناء المرحلة الإنسانية التي سيتم فيها إعادة النساء وكبار السن، حتى أنه، حسب أقوال غيل ديكمان، في مقابلة مع "صوت الجيش"، قال "بدون أي تغيير في استطلاعات الرأي العام فإن نتنياهو لن يتقدم نحو الصفقة".في هذه الأثناء أعضاء كنيست في المقاعد الخلفية في الائتلاف تطاولوا على عائلات المخطوفين ومؤيدي نتنياهو يهاجمونهم جسديا في الشوارع. على خلفية ذلك فإنه ليس من الغريب أن الغضب في هيئة الأسرى والمفقودين يزداد. والسؤال هو هل هذا سيكون كاف لربط هذه الأمور؟، على رأسها خطاب بايدن، من أجل إخراج الجمهور من اللامبالاة والعودة إلى الشوارع. هذا سيناريو مقلق جدا لنتنياهو. والدليل على ذلك هو تقرير غيدي فايس يوم الخميس الماضي، الذي بحسبه رئيس الشباك رونين بار رفض مؤخرا ضغط وزراء في الليكود من أجل استخدام الشباك كشرطة سرية ضد حركات الاحتجاج.