الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

“طائراتنا تمزق غزة إربا إربا”.. أغنية لأطفال "إسرائيليين" تدعو لإبادة الفلسطينيين

طفل فلسطيني مصاب بقصف إسرائيلي في جنوب غزة
طفل فلسطيني مصاب بقصف إسرائيلي على جنوب غزة

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بثت وسائل إعلام إسرائيلية أغنية رددها أطفال إسرائيليون، تطالب كلماتها بإبادة قطاع غزة.

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وفي مشاهد نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، ظهر أطفال تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاماً، وهم يرددون أغنية بعنوان "أغنية الصداقة 2023″، كما وصفتها.


الأغنية التي تم نشرها تزامناً مع اليوم العالمي للطفل تضمنت كلماتها عبارات تطالب بتدمير قطاع غزة وإبادة جميع سكانه بالكامل "إلى أن لا يبقى أي شيء".

 

وعقب ردود فعل منتقدة للأغنية، حذفت هيئة البث المنشور من على حسابها في منصات التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من اليوم، دون أن تقدم أي تفسيرات.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الأغنية الجديدة هي نسخة معدلة من أغنية "الشرور"، التي كتبها الإسرائيلي الراحل حاييم غوري، كما ردد الأطفال حسب ما ذكرته إذاعة مونت كارلو في الأغنية التي تضم عبارات "قومية متطرفة"، والتي شارك في كتابتها الناشط عوفر روزنباوم، المعروف بدعمه اللامشروط لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، كلمات "محملة بالعنف"، وتقول "في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئاً، وسنعود آمنين إلى بيوتنا"، وتتابع "خلال عام سنبيدهم جميعاً، ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا".

 


ثم انتقلت الأغنية في الجزء الثاني إلى الإشادة بـ"شجاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي"، وقالت "طائراتنا تمزق غزة أشلاء وإرباً، وجيشنا يعبر الحدود".


جرائم الاحتلال في غزة 

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء في الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 13 ألفاً و300، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. -عربي بوست

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