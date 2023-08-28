طريق باتجاهين

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بقلم: يورام أتينغرفي حزيران (يونيو) من العام 2016، كانت إسرائيل هي الدولة الأولى التي تلقت من الجيش الأميركي طائرة اف 35 للاستخدام العملياتي. وينبع تصدير الطائرة القتالية الأميركية من حل مواضع خلل خطيرة أثقلت على صورتها، حل عرضته المنتجة أيضا، شركة لوكهايد – مارتن لكن عرضه أيضا سلاح الجو الإسرائيلي والصناعة الجوية الذين يشكلون مختبر الشروط القتالية الرائدة للصناعات الأمنية والذراع العسكرية للولايات المتحدة. عملت إسرائيل على الفور على حل مواضع الخلل التي اضرت بالتصدير وكذا بمشتريات سلاح الجو الأميركي. المختبر الإسرائيلي في الشروط القتالية يقيم علاقة يومية مع مهندسي لوكهايد – مارتن (ومع ممثلين آخرين للصناعات الأمنية في الولايات المتحدة). ويتغلب على مواضع الخلل بمعونة مزايا خاصة للمجتمع الإسرائيلي.إن الحلول لمواضع الخلل في مجالات جمع ومعالجة المعطيات، القتال الإلكتروني ودقة أجهزة إطلاق النار تنقل إلى الشركات المنتجة وسلاح الجو في الولايات المتحدة، توفر على الشركات المنتجة مليارات الدولارات من البحث والتطوير، تحافظ على تفوق الطائرة على منافساتها في العالم، تزيد التصدير الأميركي بمليارات الدولارات وتوسع قاعدة التشغيل لدى الشركة المنتجة والمقاولين الفرعيين.يسلط رفع مستوى الـ اف 35 الضوء على مساهمة إسرائيل الخاصة في رفع مستوى الإنتاج الأمني في الولايات المتحدة، تقليص كلفة وحدة الإنتاج وخلق أماكن عمل في الولايات المتحدة.كما أن نحو 250 شركة من كبرى شركات التكنولوجيا العليا في الولايات المتحدة – مثل جنرال الكتريك، انتل، ميكروسوفت، غوغل، أي دي ام وميتا – أقامت في إسرائيل مراكز بحث وتطوير لاستخدام الحداثة الإسرائيلية في تثبيت مكانتها في المنافسة الدولية وتوسيع التصدير والتشغيل في الولايات المتحدة.مساهمة مشابهة للاقتصاد والامن الأميركيين تنبع من "مراكز بحث وتطوير"، أقامتها في إسرائيل الصناعات الأمنية الأميركية من خلال منظومات السلاح الأميركية المستخدمة والمطورة من الجيش الإسرائيلي.إسرائيل هي الحليفة الأكثر نجاعة، تجربة ومصداقية للولايات المتحدة في وجه تهديدات وتحديات مشتركة والحفاظ على التفوق التكنولوجي المدني والأمني.إسرائيل هي حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم التي لا تحتاج أميركا لجهود للوقوف على دكتها. وهي تعمل في منطقة حرجة للاقتصاد والأمن الأميركي، وتوفر على الولايات المتحدة نفقات تقدر بـ 15 – 20 مليار دولار تنطوي عليها الحاجة لإنتاج، تفعيل وصيانة حاملات طائرات أخرى في البحر المتوسط والمحيط الهندي الى جانب عدد من الألوية العسكرية.كما ان إسرائيل تحول إلى الولايات المتحدة معلومات استخبارية جمة ومهمة أكثر من اجمالي المعلومات التي تتلقاها الولايات المتحدة من حلف شمال الاطلسي "الناتو". وحسب الجنرال جورج كيجان، الذي كان قائد استخبارات سلاح الجو، فإن حجم المعلومات الاستخبارية التي تأتي من إسرائيل يزن إنتاج 5 وكالات CIA. الميزانية السنوية لـ CIAهي نحو 15 مليار دولار.كما أن إسرائيل تحول إلى الولايات المتحدة دروس الحرس التي ترفع مستوى أساليب القتال لدى الولايات المتحدة، وتجري سلسلة تدريبات للجيش الأميركي على القتال في منطقة مبنية والصمود في وجه السيارات المتفجرة، الانتحاريين والعبوات الجانبية.على خلفية الحقائق آنفة الذكر، فإن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل مساعدة خارجية سنوية، بل تنفذ استثمارا سنويا في إسرائيل قوامه 3.8 مليار دولار، يوفر على دافع الضرائب الأميركي مئات من المردود السنوي ويمثل بإخلاص الطريق ذو الاتجاهين بين الدولتين.