الأربعاء 12 تموز 2023
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طقوس رجم المستشارة القانونية

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير

بالنسبة لمن ما يزال يصعب عليه أن يستوعب حجم الخطر – خرج الائتلاف أول من أمس عن صوابه كي يجسد التهديد الذي ينطوي عليه استمرار ولايته حين أجرى طقوس رجم علنية للمستشارة القانونية غالي بهرب ميارا. لا، لا يوجد سبيل رقيق أكثر لوصف ما فعلته بها عصبة المشرعين الإجرامية التي يتشكل منها الائتلاف. لقد انعقدت الحكومة أول من أمس في جلستها الأسبوعية، التي عنيت ضمن أمور أخرى بتصدي منظومة جهاز الأمن للاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. فقد اشتكت الحكومة من إنفاذ انتقائي واحتجت على مظاهر عنف قليلة جدا وعدد متدن جدا من المعتقلين.اضافة اعلان
وحسب مصدر مطلع على تفاصيل المداولات قالت بهرب ميارا: "إنها تأمل ألا تكون الحكومة تتوقع من منظومة إنفاذ القانون أن تستوفي "سقوف" اعتقالات أو لوائح اتهام ضد المحتجين". إضافة إلى ذلك شرحت، أنه حسب قرار محكمة العدل العليا، "لا يكفي للمظاهرة أن تتسبب بانعدام راحة لأجل منع وجودها".
حاولت المستشارة القانونية، أن تقول ما كان يفترض به أن يكون مسلما به لحكومة معقولة: "بطبيعة الحال، فإن المظاهرات ليست مريحة أو هادئة. لو كانت كهذه – لنزع منها الظفر". وعلى حد قول أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة، قال بنيامين نتنياهو: "إن هذه أقوالا صادمة". وكانت هذه إشارة البدء لما اجتازته. فالواحد تلو الآخر، دعا الوزراء ميري ريغف، دافيد إمسلم وغاليت ديستل اتربيان لإقالتها فيما تهجموا عليها بنبرة عنيفة. جر تهجم الوزراء على المستشارة القانونية موجة من التنديد. فقد قال قانونيون كبار: "إنها تمثل دركا أسفل تاريخي في العلاقات بين الحكومة ومؤسسة المستشار القانوني، والوزراء هددوا بهرب ميارا والنائب العام للدولة عميت ايسمان بشكل "غير شرعي على نحو ظاهر". كما أن رئيس الدولة اسحق هرتسوغ: "تهجم عديم الحدود"، رئيس المعارضة يئير لبيد (""محاولة فتك" للمستشارة القانونية للحكومة") وبيني غانتس "تناولوا ما جعلوه للمستشارة كمحاولة لتهيئة التربية لإقالتها".
من الصعب التفكير بفعل رمزي أكثر من استعداد الائتلاف للسقوط على خرابه من أجل حق منتخبي الجمهور في أن يقرروا قرارات غير معقولة على نحو ظاهر دون عراقيل. ولهذا الغرض، فهم مستعدون لأن يصرفوا عن طريقهم كل حماة الحمى الذين يمنعون ذلك عنهم.
صحيح حتى الآن ما يبدو أن الحكومة مصممة "على السير حتى النهاية"، في محاولة الانقلاب النظامي، وقول "لا" لمسار الحوار الرئاسي. هذا يعني أن الاحتجاج سيضطر إلى أن يتبنى أدوات جديدة كي يوقف الحكومة. واليوم هو "يوم التشويش الوطني" وهذه هي الفرصة الأولى للشرح للائتلاف، بحيث يفهم أن الشعب لن يسمح له أن ينفذ مآربه في الدولة.
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