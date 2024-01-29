عرب إسرائيل كبش فداء

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير 29/1/2024





المغنية وطبيبة الدماغ دلال أبو آمنة هي ضحية ملاحقة سياسية. ففي ملحق "هآرتس" نشرت وثيقة تقشعر لها الأبدان تكشف النقاب عن ملاحقتها: الواشية الأولى، الجمهور المحرض جيران، شرطة إسرائيل، جهاز القضاء، وبلدية العفولة.



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كل شيء بدأ في منشور لها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وكتبت فيه "لا ناصر إلا الله"، وعلم فلسطين. كان هذا يكفي لأجل إطلاق الملاحظة المحفوظة للعرب المستهدفين كمؤيدين للإرهاب – رغم أنه فقط من أصل رأي مسبق ضد العرب، يمكن فهم المنشور كمؤيد لحماس. انتشرت المشاركات، وفي أعقابها الفتك الجماهيري والتهديدات. عندما توجهت للشكوى في الشرطة، تبين أن الشرطة على الإطلاق تلاحقها.

في وقت الطوارئ، لا توجد حرية تعبير في إسرائيل، بخاصة ليس للعربي. في بداية الحرب أعطى النائب العام للدولة، عميت ايسمان للشرطة إذنا جارفا بفتح تحقيقات ضد من أعربوا زعما عن تأييد للمذبحة. وكانت النتيجة موجة اعتقالات، الكثير منها اعتقالات عابثة، ضد عرب تجرأوا على انتقاد الحرب أو التعبير عن تضامنهم مع ألم سكان غزة.

في الشرطة نالت أبو آمنة الشتائم، اقتيدت لفحص جسدي، قيدت بيديها وقدميها، اعتقلت لثلاثة أيام، وأرسلت بعد ذلك، إلى الإقامة الجبرية لخمسة أيام. وحول الملف إلى النيابة العامة؛ هناك يعتقدون أنه ضعيف جدا ويقدرون أن من المتوقع أن يغلق. لكن الضرر تم منذ الآن.

لكن منذ أكثر من شهرين ونصف وأبو آمنة، تعاني من مظاهرات يومية بجانب بيتها في العفولة. عشرات المتظاهرين بقيادة رئيس البلدية، آفي الكباتس يصلون كل مساء ويطالبون بطردها هي وعائلتها، يغلقون صنبور المياه الرئيس وينصبون حاوية ضخمة أمام البيت. وعلى حد قولها حين تتوجه إلى الشرطة يتجاهل أفراد الشرطة شكواها ويقفون إلى جانب المتظاهرين.

"اختاروني ككبش فداء، بالذات لأني شخصية عادية – مثقفة، أكاديمية... يريدون كسر روحي كي يخيفوا الجميع – كل العرب"، تقول.

هكذا هو الحال حين تكونين عربية مواطنة في دولة إسرائيل. يكفي منشور واحد على "فيسبوك"، فهم بشكل غير مناسب كي تنقلب حياتك وحياة عائلتك رأسا على عقب دفعة واحدة. كل ما كنته قبل المنشور، كل ما فعلته، إنجازاتك، مكانتك، علاقاتك مع جيرانك، الحياة التي آمنت أنها كانت لكِ – كل شيء اختفى. ومن يفترض بهم أن يحموكِ - الشرطة، جهاز القضاء، البلدية – يقفون ضدك.

حالة أبو آمنة تشير إلى عفن الشرطة، النيابة العامة، البلدية. كل من التقاها خان وظيفته وكان شريكا بتنكيل سياسي عديم الأساس.