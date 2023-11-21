عشرات الاشتباكات من قرب

يديعوت أحرونوت

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يوسي يهوشع 21/11/2023حرب غزة 2023 تتميز نسبيا بقدرة وصول عالية بما يكفي الى صور الحرب، سواء بفضل عمل الناطق العسكري، التغطية الإعلامية او التوثيق الذي يقوم به المقاتلون في الميدان. ومع ذلك يخيل أن الجمهور لا يفهم كم ارتفعت المعارك في الأيام الأخيرة درجة. ففي الاحياء الشرقية من القطاع مثلا تقاتل فرقة 36 بقيادة العميد ددو بار خليفة ببسالة استثنائية ضد مقاتلي حماس، أي أولئك منهم الذين قرروا الا ينسحبوا جنوبا وان يقاتلوا حتى النهاية من فوق الأرض ومن تحتها أيضا في ظل استخدام وحشي للسكان الذين تبقوا في المنطقة.في هذه الظروف ينبغي ان نرحب في أن الرجل الذي اؤتمن على القتال هو ضابط ذو مؤهلات قيادية وتجربة هائلة مثل بار خليفة: فخليط معرفته القريبة للوحل الغزي من عمليات سابقة الى جانب رباطة الجأش يساعده جدا على إدارة المعركة في ظروف معقدة. واضح من الشهادات في الميدان بانه يبث في المقاتلين الثقة في اللحظات القاسية - وثمة مثل هذه غير قليل. واذا لم يكن كل هذا بكاف فعليه أن يأخذ بالحسبان أيضا إمكانية ان تكون حماس ما تزال تحتجز مخطوفين إسرائيليين، لم ينقلوا جنوبا.بخلاف المراحل السابقة في القتال، يخوض القادة والمقاتلون في الفرقة عشرات الاشتباكات من مسافات قريبة. فالقشرة القاسية في كل حي هي الخط الأول لخلايا حماس. وبعد أن تصفى يكون تقدم اسرع حيال مقاتلين افراد باتوا يتركون سلاحهم وينتقلون الى الملابس المدنية في محاولة للهروب. القوات، ومنها لواء مدرعات 188 وقوات هندسة، وجدت في اليومين الأخيرين الاف الوسائل القتالية المختلفة والمتنوعة، بما في ذلك مسيرات ركبت بطريقة هندسية رجعية: بداية وجدوا هناك مسيرات عسكرية إسرائيلية سقطت خلف أراضي القطاع، درسوها وجعلوا منها مسيرات لهم. في هذه الاثناء عثرت الفرقة المتقدمة النظامية ودمرت مئات فوهات القتال والفوهات المرتبطة بالأنفاق. قتل مئات في هذه المعارك التي تتواصل منذ عدة ايام، بمساعدة سلاح الجو. لا تقل أهمية هي الخطوة البرية لفرقة 162 بقيادة العميد ايتسيك كوهن. هناك المهمة هي السيطرة على مخيم اللاجئين جباليا ومن المتوقع للمعارك ان تكون اكثر ضراوة مما في الزيتون.تعزز النجاحات والتحديات النهج الذي يقول انه لا يوجد أي سبب يدعو الى حث القوات. فهذه معارك خطيرة وافضل أبنائنا يضحون فيها بحياتهم. المهمة الصعبة هذه يجب أن تنفذ ببطء وبحذر، مع الكثير من النار من الجو وفي ظل اليقظة الشديدة للبيوت المفخخة، الصواريخ المضادة للدروع وكذا النار الصديقة. كل جهة تتجرأ على الشكوى من بطء العملية مدعوة لان تتفضل فترتدي البزات وتحل محل المقاتلين.وأعلنت وزارة الاعلام الحكومية لحماس في غزة بان عدد الضحايا منذ نشوب الحرب يبلغ نحو 13.300 بينهم 5.600 طفل و 3.550 امرأة. وبزعم الوزارة فان هناك ما لا يقل عن 6.500 مفقود. الدمار في غزة غير مسبوق.لا شك ان دولة إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جدا: بالقتلى، بالجرحى وكذا بالمقاتلين الذين سيصابون بالصدمة. لكن في كل ما يتعلق باحداث الحرب، فان الجهد الهائل يعطي ثماره.بالتوازي لم ينشأ بعد من يوقف دق ساعة الصفقة لاعادة جزء من المخطوفين والمخطوفات. إسرائيل، رغم الضغط الذي يعيشه يحيى السنوار ما تزال تسمح له بقيادة الخطوات وتنتظر قراره. مع ذلك، في القدس اكثر حذرا مما في واشنطن بالنسبة للتفاؤل الذي جاء أمس من جهة بايدن: عندنا، لا بد انه بعد الضربة الشديدة في 7 أكتوبر نعرف بان لدى السنوار كل شيء ممكن، وبالتأكيد حين تكون الشروط لم تتغير وهو بحاجة الى وقف النار كي يأخذ بعض الهواء ويعيد تنظيم اموره.في الساحة الشمالية يواصل حزب الله رفع مستوى اللهيب: فقد هاجم امس هدفا رمزيا، قيادة فرقة الجليل التي تضررت ضررا شديدا بصاروخ البركان الثقيل الذي يزن مئات الكيلوغرامات. بالتوازي اطلقت مسيرات متفجرة، قذائف هاون وصواريخ. فرد الجيش بقوة. حزب الله يدفع ثمنا وفي الأيام الأخيرة يمتنع عن نشر العدد الدقيق للمقاتلين القتلى. غير أن هنا أيضا، مثلما في غزة، اخذ نصرالله الصدارة فيما ان القيادة السياسية لم تتراجع عن الخطة التي تبقي فيها لبنان كساحة فرعية. ومثلما كتب هنا قبل أسابيع، ينبغي إعادة النظر فيما اذا كان هذا هو السبيل: فمع ان نصرالله تكبد حتى الان مئات القتلى، لكن الجسارة لم تقل والوعي الإسرائيلي اكتوى – يحتمل أن هناك حاجة لإيجاد سبيل آخر للجنة، حتى لو كنا لا نريد حربا شاملة.