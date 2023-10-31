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Jordan News النسخة المطبوعة

عمق الأراضي الحماسية

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور   31/10/2023

إن تحرير المجندة أوري مجيدش لحظة نور في ظلام الحرب القاسية التي فرضت على إسرائيل. الإحساس هو أنه لأول مرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) عادت الجرأة والإبداعية الى الجانب الإسرائيلي. حقيقة أن أمر تحريرها نشر بعد بضع ساعات من شريط مسجل آخر أخرجته حماس بمشاركة ثلاث مخطوفات ساعدت بالتأكيد في الفرح الجماعي، وبالتأكيد عظمت الفرحة الخاصة لعائلة مجيدش التي يمكنها الآن أن تتنفس الصعداء. العملية ذاتها كانت تحبس الأنفاس. لقد درج على قول هذا بخفة كبيرة جدا عن عمليات كثيرة، لكن في الحالة الراهنة هذا كان هكذا بالفعل. التفاصيل محظورة النشر ويحتمل ألا تعرف أبدا، لكن الورود في هذه الحالة من حق رجال العمليات في جهاز الأمن العام "الشاباك" ممن استغلوا معلومة استخباراتية دقيقة لعملية موضعية ناجحة في عمق الأرض الحماسية. وكان الجيش الإسرائيلي شريكا في العملية التي أشرف عليها في الزمن الحقيقي رئيس الشاباك ورئيس الأركان بسبب حساسيتها العالية والخوف من أن تؤدي الى تعقيدات.اضافة اعلان
جيء بمجيدش الى إسرائيل، فجر أول من أمس، فحصت، وبعدها التقت أبناء عائلتها. معقول أن يستجوبها الجيش الإسرائيلي كي يفهم ما مر عليها في الأسر من لحظة اختطافها من استحكام ناحل عوز في صباح هجوم فرحة التوراة وأساسا كي يتعرف على تفاصيل جديدة.
يمكن الافتراض أن إسرائيل ترددت في أن تنشر عن تحرير مجيدش. فيحتمل أن تدفع العملية حماس لأن تنقل المخطوفين مما سينتج معلومات إضافية عنهم. بالمقابل ستعمل المنظمة على تشديد الحراسة عليهم.
بالتوازي يأملون في إسرائيل في أن تتيح الحملة البرية فرصا إضافية تتعلق بالمخطوفين. هذا صحيح على المستوى التكتيكي. فالاحتكاك بالأرض ينتج معلومات استخبارية وفرص عملياتية. كما أن هذا صحيح استراتيجيا أيضا: إذا ما شعرت حماس بأن مراكز قوتها في مدينة غزة عرضة للخطر، فهي كفيلة بأن تبادل المخطوفين كي تخفف الضغط العسكري عليها.
تواصلت الحملة نفسها، أول من أمس، أيضا، وإن كانت إسرائيل كفيلة بأن تصطدم قريبا بمعضلة ذات مغزى. فالقيادة السياسية الأمنية، وإن كانت أعلنت أن الهدف هو القضاء على الذراع العسكرية لحماس ونزع قدراتها السلطوية، لكن في المداولات الداخلية جرى الإعراب عن التقديرات بأن هذا سيستغرق أشهرا طويلة لأجل تحقيق هذه الأهداف. وحذرت محافل مختلفة بأن في هذه الفترة ستفقد إسرائيل الشرعية الدولية للعملية، وتساءلت فيما إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي سيصمد أمام عبء الحرب، وبالتأكيد حين يكون مطلوبا بالتوازي الإبقاء على تأهب أعلى في الحدود الشمالية أيضا.
إذا ما قررت إسرائيل الامتناع عن ذلك، فبديل محتمل هو العمل بشكل محدود ومواصلة المعركة بأساليب مختلفة لا تستوجب بقاء متواصلا في عمق الأرض الفلسطينية. مع أن مثل هذه الخطوة ستقلل الضغط الدولي والاقتصادي على إسرائيل، لكن مشكوك فيه أن تحقق أهداف الحرب، وهي بالتأكيد لن تحيد التهديد من الشمال ولن تسمح أيضا بالتقدم في عملية إعادة بناء البلدات في غلاف غزة. في هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي الحملة البرية. والإنجازات التي سيحققها -في قتل (المقاومين)، في تدمير البنى التحتية، في تحرير المخطوفين- ستحدد باقي الطريق بقدر لا يقل عن الضغوط الخارجية. وعلى فرض أن الجبهة الشمالية لن تشتعل، سيشتد الضغط على حماس. ينبغي الأمل في أن يؤدي هذا الى عودة مزيد من المخطوفين الى الديار قريبا.
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