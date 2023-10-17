عناق الدب من الولايات المتحدة

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي يهوشع 17/10/2023بعد أن تسلحت القيادة السياسية ببيني غانتس وغابي آيزنكوت استقبلت إليها أول من أمس مشارك إضافي: وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل في إطار الإسناد المطلق من الولايات المتحدة لإسرائيل في المعركة حيال حماس. في القاموس العسكري الإسرائيلي، يوجد تعبير أكثر صراحة لمثل هذا الموقف: إقرار خطط، أي المرحلة التي يستعرض فيها المحفل العالي طرق العمل، يعطي تشديدات وتعليمات خاصة به وفقط بعد ذلك يمكن التقدم. بالمناسبة، قبل خمسين سنة أيضا، في حرب يوم الغفران، حضر هنري كيسنجر مداولات كابينت غولدا مائير. لعل هذا أيضا يدل على الطابع الشاذ لحرب تشرين الأول (أكتوبر) 2023.إن مشاركة بلينكن على هذا المستوى تعلمنا أمرين: أولا، لا يمكن دق إسفين بين القوة العظمى الأقوى في العالم وحليفتها في الشرق الأوسط، مثلما كان يمكن أن نفهم من تصريحات الرئيس بايدن، إرسال حاملة الطائرات الأولى، النية لإرسال حاملة طائرات ثانية، القطار الجوي للقذائف الذكية ووسائل أخرى وكذا الاستعدادات لزيارة محتملة للرئيس في سياق الأسبوع، بعد أن "يطبخ" بلينكن صفقة أولية مبكرة.لا شك، في أن هذه الخطوات تتراكم إلى مستوى ردع إيران وحزب الله من فتح جبهة إضافية في الشمال، لكن يوجد ثمن لهذه المساعدة وحان الوقت أيضا للحديث عنه بشكل أوضح وبلا عواطف: الأميركيون يأخذون قيادة الحرب وفقا لمصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. يحتمل مثلا ألا يكون بايدن معنيا بخطوة فاعلة لإزالة تهديد حزب الله على بلدات الشمال، وهو بالتأكيد معني في أن يحذر قدر الإمكان، من مصيبة إنسانية في غزة وخرق القانون الدولي. كما أن بايدن يبدي ثباتا مصمما فيما يتعلق بسلامة المخطوفين والمخطوفات، من ذوي الجنسية الأميركية، لدرجة احتمال صفقة منفصلة (عبر قطر مثلا)، إلى جانب الطلب من إسرائيل تنفيذ بإدرة طيبة إنسانية من دون مقابل. في النهاية، فإن البيت الأبيض يهتم قبل كل شيء بمواطني الولايات المتحدة وبعد ذلك بجنود الجيش الإسرائيلي. وعلى أي حال، فإن التعلق بالولايات المتحدة سيتعاظم إذا ما هبط الرئيس الأميركي في إسرائيل حقا، ما قد يؤدي إلى قمة إقليمية وفي كل حال يقرر حدود المعركة كجزء من حرب واسعة ضد المحور الإيراني، الذي يضم روسيا بالطبع. في هذا السياق مشوق أن نعرف كيف ستتطور الأحداث في أعقاب حديث نتنياهو مع الرئيس الروسي الذي حرص حتى الآن على أن يبدي برودة مجمدة تجاه إسرائيل وتهكما لا يطاق بالنسبة لهجمة حماس. بالمناسبة يبين التحقيق في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، خططا بعيدة الأثر فيها وصول إلى قواعد الجيش الإسرائيلي التي توجد خلف خط التماس.بالنسبة للتدخل الإيراني في الجيش الإسرائيلي، تتسع الأصوات التي تعتقد بأن "الهجوم هو فارسي" بما في ذلك تعليمات التفعيل من طهران. في هذه الاثناء، في قيادة الجنوب يوجد منذ الآن ضباط يدقون بأقدامهم مطالبين بدخول بري إلى القطاع. من ناحيتهم، القيادة جاهزة ومستعدة ناهيك عن أنه من غير الصواب على حد نهجهم خلق مسافة رد عن الهجوم على غلاف غزة. توتر عملياتي هو ليس زرا يمكن إبقاءه مرفوعا كل الوقت ومنظومة الاحتياط، لن تبقي المعلومات عالية إلى الأبد. في قيادة الجيش راضون عن أن يكون قادة الألوية والكتائب متحمسين.وبينما العد التنازلي نحو المناورة البرية يتواصل، تواصل حماس إطلاق النار على بلدات عديدة وتهديد بصواريخ باتجاه القدس في زمن افتتاح دورة الكنيست والنار نحو تل أبيب بينما يجلس بلينكن مع أصحاب القرار في الكريا. سلاح الجو هاجم بقوة في الليلة التي بين الأحد والإثنين الماضيين، بينما هدفه مواصلة دفع الغزيين جنوبا.في الجبهة الشمالية المتوترة، كان هذا يوما هادئا نسبيا: حزب الله أطلق "فقط" النار نحو مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود وألحق ضررا بوسائل على الجدار. يثور الانطباع بأن حسن نصرالله أيضا ينتظر دخول الجيش البري إلى غزة قبل القرار إذا كان سيرفع التصعيد درجة.من غير الصواب، الإنهاء من دون التطرق إلى البرقية التي أصدرها رئيس الشاباك أول من أمس، وتحمل فيها المسؤولية الواجبة عن دور الجهاز في فشل المنع أو التقليص الكبير لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). فقد كتب بار لعاملي الشاباك وعائلاتهم يقول: "رغم سلسلة من الأعمال التي قمنا بها، في السبت لم ننجح في خلق إخطارا كافيا يسمح بإحباط الهجوم". وكمن يقف على رأس الجهاز – فإن المسؤولية عن ذلك هي علي. زمن التحقيقات سيكون – أما الآن فإننا نقاتل".وهكذا يسير بار في أعقاب رئيس الأركان وبالشكل المناسب للخدمة العامة، لكن مرغوب فيه أن نذكر أن مسؤوليته محدودة بالجهاز الذي يقف على رأسه وليس بالأجهزة الأخرى وبالطبع الدولة كلها.عمليا، من كل التفاصيل التي انكشفت حتى الآن يتبين أن بار كان هو الذي تعامل بجدية مع تلك "الإشارات الضعيفة" التي استقبلت في الليلة التي بين الجمعة والسبت، وترجمها إلى الفعل من خلال إطلاق الطواقم إلى المنطقة. بالمقابل يعرف بار جيدا: الأسئلة القاسية عن المفهوم الذي انهار والمعلومات الاستخبارية التي لم تكن، لم تختف إلى أي مكان.