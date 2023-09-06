عندما لا يصدق نتنياهو أحدا.. المصالحة ليس لها أهمية

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بقلم: رفيت هيخت 6/9/2023منذ خروج الكنيست الى العطلة الصيفية حاولت جهات مختلفة في الائتلاف تقديم عدد من محاولات المصالحة كما يبدو في موضوع قوانين الانقلاب النظامي. مثل هذا الاقتراح تم ارساله الى المعسكر الرسمي قبل فترة قصيرة، وتضمن خطة تقريبا تشبه الخطة التي نشرت أول من أمس، فقط مع بند يغير تشكيلة لجنة تعيين القضاة. تلك "الخطة" تم استبعادها وبدلا منها تم طرح خطة معدلة نشرت أمس، وهذه ايضا ماتت.من غير الضروري الأسف على تفويت مرير للفرصة، أو حتى تقديم رأي معين عن المضمون نفسه لأن كل الحدث، مثل سابقيه، ببساطة تنقصه الجدية. ومثلما حدث مع تعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لرئيس الدولة اسحق هرتسوغ بعقد لجنة تعيين القضاة، ومثلما حدث عندما أعطى نتنياهو إشارات وكأنه يهتم بخطة المصالحة التي سوقها يئير لبيد قبل لحظة من الغاء ذريعة المعقولية، فهذا ما حدث ايضا في هذه المرة. مباراة كرة القدم مدتها 90 دقيقة، وفي النهاية بيبي يتدخل. هذا هو الحدث، هذا ما بقي في النهاية، وهذا لخصه بني غانتس مساء أمس في الخطاب الذي القاه والذي استهدف تحسين المواقع في معركة اتهامات عديمة الجدوى. الحقيقة هي أنه يصعب إيجاد أي عيوب في ادعاءات غانتس باستثناء استخدامه المبتذل لتعبير "حارقي المخازن".في المعسكر الرسمي – يئير لبيد لم يشارك في هذه الخدعة – وافقوا على مبادئ الخطة "الدراماتيكية" من الاسبوع الماضي، التي لا يقل طولها عن "ورقة مكتوبة"، التي وردت في يوم الاحد. قبل تمكنهم من التفكير في كل الافعال التي يجب عليهم تنفيذها من أجل حماية انفسهم من اللدغ، وصل تسريب قتل الخطة. ففي مقر الرئيس وفي أجزاء من المعارضة التي تؤيد المصالحة يتهمون ياريف لفين باعمال التخريب. وزير العدل قال إنه لم يعرف أبدا عن الخطة. جهات في الائتلاف (في المعارضة ايضا) اتهمت مقر الرئيس بالثرثرة المبالغ فيها، التي أدت في الفترة الاخيرة الى انطلاق شائعات عن خطة مصالحة أحادية الجانب يقوم ببلورتها هرتسوغ ونتنياهو، والتي سيتم عرضها كحقيقة ثابتة امام المعارضة والائتلاف. على أي حال، مثلما في جولات سابقة، النتيجة متشابهة. "المشكلة"، تقول كل جهات المعارضة ومن بينها من تؤيد المصالحة وحتى الجهات المتطرفة جدا، هي أنه "لا يمكن الوثوق بنتنياهو".للمفارقة، يمكن ملاحظة مشاعر مشابهة حقا في الجانب الثاني للشارع. "لا يوجد لبيبي أي مصلحة في الخطة، هو لا يريد خطة، كل هذه احاطات من مقر الرئيس مع القليل من التعزيز من جانب بيبي الذي اراد خلق وهم من المحادثات. وقد تم الدوس على كوابحه وهو تراجع كالعادة"، هذا ما قاله وزير رفيع من الليكود. بكلمات بسيطة، المعارضة والائتلاف لا يؤمنون بنتنياهو ولا يعلقون أي اهمية على أي شائعة تنسب له.لا يوجد أمر ممل وعديم الجدوى اكثر من الانشغال بمسألة "ما الذي يريده نتنياهو حقا؟". هذه القضية مهمة مثل قطعة الخبز التي نسيت في الحقيبة التي تم وضعها في المخزن في الشتاء الماضي. مهما كانت رغبته فانه من الواضح للجميع بأن هذا الشخص غير قادر على قيادة عملية، وبالأحرى أن يجذب اليه الائتلاف لأن شركاءه مثل أعدائه ببساطة لا يثقون به.ياريف لفين مع قوانين الانقلاب الصادمة له، ليس فقط بلور المعسكر الديمقراطي وأعطاه راية وانضباطا وايمانا جديدا بعدالة طريقه وقوته، بل كشف وأكد على اوديسا الإصلاح، نقطة الضعف الاساسية التي تمنع نتنياهو من مواصلة شغله لمنصب رئيس الحكومة. مع ثقة متدنية بهذا القدر فإن نتنياهو لا يمكنه أن يقوم بعقد أي صفقة مع أي أحد.مع ذلك، اذا تطرقنا الى الاقوال نفسها وكأنها لم تكن بالون عديم الاهمية، فان جهات متطرفة في المعارضة، التي تحدثت ضد الخطة بشكل علني، اعتبرت الخطة وكأنها ليست اقل من خطة "خيالية". "خلافا لاقتراحات اخرى للائتلاف فإنه في هذه المرة كان الحديث يدور عن بداية"، قال مصدر رفيع في المعارضة واضاف "كما قلنا، سلوك نتنياهو ورجاله على الفور بعد تقديم الخطة اثبت أننا على حق".ما يحدث حقا في الواقع ويتسبب بتوتر كبير في الليكود هو بداية النقاشات في الالتماسات المختلفة التي وضعت على طاولة المحكمة العليا. كثيرون في المستوى السياسي يقدرون بأن الالتماس الذي توجد له الاحتمالية الاعلى للموافقة عليه هو الالتماس المتعلق بتحرير لجنة تعيين القضاة التي اختطفت على يد وزير العدل الذي يرفض عقدها."إذا أمرت المحكمة العليا بعقد اللجنة فإن ياريف سيحترم هذا القرار وسيقوم بعقدها"، قال وزير رفيع مقرب من لفين. "ذريعة المعقولية في المقابل هي قصة مختلفة. ففي حالة أن المحكمة العليا لم تقم بالغاء ذريعة المعقولية ولعبت دور البالغ المسؤول الذي يتجنب التصعيد، فإنه سيكون من الصعب جدا مواصلة الدفع قدما بالإصلاح. الإلغاء في المقابل، سيفرض علينا الاستمرار في التشاجر".