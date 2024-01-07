عندما نكون بعيدين عن غزة.. يسهل تأييد الحرب

هآرتس

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بقلم: عميرة هاس 7/1/2024الشيء الخفي في كل محادثة يمكن إجراؤها بين القصف وطابور الحصول على المياه، هو موقف سكان القطاع من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (اكتوبر). يبدو أن الأغلبية الساحقة في أوساطهم لا تشعر بأنها حرة في قول رأيها بصدق، سواء في الهاتف الذي جودة التقاطه لا تسمح بإجراء نقاش سياسي أو في الشبكات الاجتماعية.أسباب كثيرة تستدعي ذلك. بشكل عام وضع الرعب الدائم من الانفجارات والموت، الهرب والنضال كل يوم من أجل الحصول على الماء والغذاء والمأوى من الأمطار والملابس الدافئة، ليست الأرضية المناسبة لإجراء نقاش سياسي-إيديولوجي مفتوح. كلما مر الوقت فإن أبعاد الدمار والقتل التي تسببت بها عمليات القصف الإسرائيلية تغطي على الرغبة في إسماع انتقادات داخلية أو طرح الأسئلة حول المنطق في استراتيجية حماس. الاستنتاج من هذه الأبعاد هو أن إسرائيل لا تقوم بالرد، بل هي تنفذ خطة من خططها الدفينة، إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره. انتقاد ذاتي علني يمكن أن يعد كإعفاء لإسرائيل من نواياها ومسؤوليتها المباشرة عما يعتبره الفلسطينيون كإبادة شعب. إذا كانت إسرائيل تقدر بأنه يمكنها القضاء على حماس من خلال القتل الجماعي، وتريد توجيه غضب السكان نحو حماس، هي تنسى أن المعارضين الكبار لحماس لا يعتبرون إسرائيل عاملا محايدا أو ضحية. فهي دائما ستعتبر سلطة هدفها هي الإضرار بالفلسطينيين. الناس لا يريدون أن يكونوا شركاء، حتى لو بشكل غير مباشر، في ماكنة الدعاية الإسرائيلية.سبب آخر هو أن "المقاومة" و"الكفاح المسلح"، كانت وما تزال روحا وطنية مقدسة، أيضا بالنسبة لمعظم الفلسطينيين الذين لا يمكنهم ولا ينوون الانضمام للمقاومة والكفاح المسلح. أيضا من يعارضون حماس يعتبرونها جسما نما من داخل المقاومة الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من النسيج السياسي والاجتماعي الفلسطيني. وكلما أثبتت إسرائيل للفلسطينيين بسياستها الاستيطانية وحصارها أن هدفها هو القضاء على أي إمكانية للاستقلال السياسي للفلسطينيين، حتى لو على الأراضي التي احتلت في 1967 (الضفة الغربية والقطاع)، فإنه سيعود ويتعزز التأييد لخيار الكفاح المسلح.الدبلوماسية فشلت، والنضال الشعبي غير المسلح على أشكاله تم قمعه من قبل إسرائيل، والمفاوضات وتوأمها الذي بقي، التنسيق الأمني، دمرت بالفعل م.ت.ف وجعلت معظم الفلسطينيين يكرهون السلطة الفلسطينية. من خلال هذه الإخفاقات يبرز الكفاح المسلح وجاذبيته: سواء كتعبير عن الرغبة في الانتقام لـ75 سنة من التهجير والقمع، أو من خلال الاعتقاد بأن هذا هو التكتيك المنطقي أمام "العدو الذي يفهم فقط لغة القوة" (كما أثبت مثلا أنور السادات في 1973)، أو من خلال قناعة عميقة بالضرورة اللازمة للنضال ضد مشروع تهجيري-استيطاني مثل الصهيونية. حقيقة أن المقاومة المبدئية للنضال المسلح ترتبط الآن بالسلطة الفلسطينية الفاسدة، بالتحديد تعزز الآن دعمه.وضع المقاومة غير المسلحة للاحتلال (الصمود) هو خيار قسري لكل فلسطيني -صفة تتم رضاعتها مع حليب الأم. المقاومة المسلحة في المقابل تعد أسمى لأن الأمر يتعلق باستعداد واع للتضحية بالنفس. الآن بشكل خاص، الفلسطينيون معجبون بالكفاءة التي أظهرتها حماس في الهجوم وما بعده، القدرة على التخطيط للمدى البعيد والحفاظ على السرية التي مكنت من المسلح وبناء الأنفاق في غزة، الذي فاق كل تقدير استخباري إسرائيلي، وتضليل محسوب للعدو القوي جدا الذي يمتلك شبكة متشعبة من العملاء ووسائل تجسس وقدرة شخصية وجماعية على القتال التي تسقط القتلى في أوساط الجيش الإسرائيلي. الفلسطينيون الذين ينفون فعليا أعمال القتل في 7 تشرين الأول (اكتوبر)، والذين لا يؤمنون، على الأغلب، بتقارير إسرائيل (بشكل خاص حول عمليات الاغتصاب)، والذين يعترفون بشكل عام بأنه كان هناك مس متعمد بالمدنيين -ما يزالون يفحصون هجوم حماس مقارنة مع مس إسرائيل المنهجي والمتعمد بالمدنيين خلال عشرات السنين. لذلك فإنه بالنسبة لهم في المنافسة على الوحشية والشر فإن إسرائيل هي التي ما تزال الرابحة.السؤال السياسي المطلوب والخفي، هل الثمن الذي يدفعه سكان القطاع لهجوم حماس مناسب وجدير، يطرح في كل مكان. ولكن بصعوبة وبشكل رمزي. منشورات مؤثرة عن الاشتياق لغزة التي كانت ولم تعد موجودة، الحياة الاجتماعية، المشهد الحضري والبحر، تعطي إجابة غير مباشرة. ولكن يبدو أنه إضافة الى كل ذلك هناك خوف من أن يسمع أعضاء حماس هذه الأقوال ويعاقبوا من قالوها. هذا ما قالته للصحيفة واحدة من سكان القطاع والتي تعيش الآن في الضفة الغربية، والتي بعض أبناء عائلتها قتلوا في عمليات القصف، والباقون انتقلوا الى منطقة المواسي. هل الخوف يستند الى الإشاعات أو ينبع من نشاطات الإسكات والمعاقبة بالفعل، من الصعب والسابق لأوانه تأكيد ذلك بشكل مستقل، ولكن الخوف موجود.جملة "الخوف من انتقاد هجوم حماس"، تكررت بشكل علني أيضا من قبل مواليد القطاع الذين يعيشون في الضفة الغربية والذين تحدثت معهم: الخوف ليس من التعرض الجسدي، بل من إسكات الرأي للأسباب التي ذكرت أعلاه بسبب تأييد الجمهور للهجوم، كما أشار بمرارة أحد مواليد غزة والذي يعيش في رام الله. يبدو أنه كلما كان الناس بعيدين عن غزة فإن مواقفهم تكون حازمة أكثر بخصوص عدالة حماس وحقها في المحاربة ضد كولونيالية إسرائيل "حتى الغزي الأخير".