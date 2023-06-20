عهد إستراتيجي جديد في الشرق الأوسط

هآرتس

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بقلم: عاموس جلعادإيران والولايات المتحدة تقتربان من بلورة تفاهمات، في إطارها إيران ستوقف الاستمرار في تخصيب اليورانيوم بمستوى 60 %، وستمتنع عن مواصلة التقدم في المشروع النووي العسكري. في المقابل، الولايات المتحدة ستتعهد برفع جزئي للعقوبات، وضمن ذلك تحرير نحو 20 مليار دولار محتجزة في أرجاء العالم. الحديث لا يدور عن صفقة جديدة تستبدل الاتفاق الأصلي. لذلك، الإدارة الأميركية غير ملزمة بتقديم هذه التفاهمات من أجل مصادقة الكونغرس عليها، وهكذا فهي تلغي الضغوط لإحباط هذه العملية.إسرائيل أعلنت في السابق، أنها غير ملزمة وأنها تعارض الاتفاق الجديد و/أو إعادة الاتفاق الأصلي. ولكنها تطرقت بشكل غامض إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات. هكذا، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن في إطار الإحاطة التي قدمها في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وأنه يوجد "تناقض" في الرؤية فيما يتعلق بالاتفاقات الصغيرة. من أقواله: "يمكن الفهم أن رئيس الحكومة نفسه، يبدو أنه يعرف أن قدرة إسرائيل على منع تبلور التفاهمات محدودة جدا".المغزى الأساسي من التفاهمات الآخذة في التبلور، هو أن إيران تتنازل عن الاختراق الفوري للحصول على السلاح النووي. ولكنها تراكم إنجازات في مجالات عدة. ففي المجال النووي بقيت دولة حافة نووية ونجحت في الحفاظ على قدراتها الشاملة في هذا المجال. وخلال ذلك إمكانية الاختراق في فترة زمنية تبلغ أسبوعين إلى المستوى العسكري المطلوب من تخصيب اليورانيوم بمستوى 90 %. على الصعيد السياسي هي تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل يبعد عنها التهديد باستخدام الخيار العسكري.في الوقت نفسه، فإن التفاهمات الآخذة في التبلور تتركز في معظمها على موضوع النووي العسكري، بصورة تبقي لإيران هامش عمل لمواصلة عملية زيادة القوة في مجال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المسلحة، واستغلال تحرير الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الداخل وتعميق دعمها لامتداداتها. في موازاة ذلك فإن إيران تستمر في توسيع المحور الاستراتيجي مع روسيا والشراكة العسكرية – التكنولوجية معها، وتحسين العلاقات الاستراتيجية مع الصين. كل ذلك، إضافة إلى استمرار عمليات المصالحة مع العالم العربي والنجاح في قمع أعمال الشغب في الداخل. هذه التطورات يمكن أن تزيد الشعور بالثقة بالنفس لإيران من أجل تحدي إسرائيل بشكل مباشر و/ أو بواسطة امتداداتها في المنطقة.الولايات المتحدة من ناحيتها، تنجح من خلال هذه التفاهمات في وقف المشروع النووي، كما يبدو على الأقل حتى موعد أداء الرئيس الأميركي القادم لليمين (في كانون الثاني (يناير) العام 2025)، هذا حسب سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن، تفضيل الحل السياسي على حل استخدام وسائل أخرى طبقا لتعهده العلني بمنع إيران من التوصل إلى السلاح النووي. يبدو أنه حسب رؤية الإدارة الأميركية، فان هذا التطور يسمح بتركيز معظم الاهتمام على التحديات الملحة جدا للولايات المتحدة وهي المواجهة المتطورة مع الصين والحرب في أوكرانيا.من زاوية إسرائيل، فإنه إذا تحققت وبحق هذه التفاهمات الجديدة كبديل عن الاتفاق فهي يمكن أن تظهر وكأنها فقدت الذخر الاستراتيجي، وأنها توجد وحدها ضد المشروع النووي الإيراني. عمليا، إسرائيل لا يمكنها توقع الدعم الدولي لعملية عسكرية ضد إيران بشكل يقيد بدرجة كبيرة حرية عملها الاستراتيجي ضد المشروع النووي العسكري.في جانب الأفضليات، فإن وقف التقدم في المشروع النووي، سيسمح بمواصلة عمليات بناء القوة للجيش الإسرائيلي على المدى البعيد، بهدف الإعداد المثالي لسيناريو يكون فيه الخيار العسكري هو الخيار الأخير لمنع إيران من التوصل إلى السلاح النووي.تحديات إيران وامتداداتها في المنطقة تتعزز، ضمن امور أخرى، إزاء مستوى الجرأة المتزايدة لحزب الله في الأشهر الأخيرة، مثلما تم التعبير عن ذلك في مفترق مجدو وغض النظر عن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل من لبنان. في هذا السياق، فإن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال اهارون حليوه، حذر في مؤتمر هرتسليا من أن حسن نصر الله قد بدأ يعتقد أنه يستطيع "تمديد المعادلة أمام دولة إسرائيل" وأنه قريب من ارتكاب خطأ في لبنان وفي سورية، يمكن أن يدهور المنطقة إلى حرب واسعة.الانقلاب النظامي أيضا، يظهر عائقا أمام تقدم عملية التطبيع مع دول عربية أخرى، وتجميدها يشكل شرطا مسبقا للتحدث المباشر بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا بسبب رؤية إسرائيل أن المس المحتمل بجهاز القضاء في إسرائيل يمكن أن يقوض القيم المشتركة التي تشكل القاعدة للحلف الاستراتيجي بين هذه الدول. ورغم العلاقات الأمنية العميقة، إلا أن غياب حوار حميمي ومباشر على مستوى القيادات يضر بالقدرة على تنسيق وبلورة التعاون الاستراتيجي.الحكومة الإسرائيلية، يجب عليها وقف الانقلاب النظامي على الفور، الذي أصبح يرتسم أكثر فأكثر عقبة أمام الدفع قدما بالمصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل، وعلى رأسها العلاقات الاستراتيجية مع الإدارة الأميركية، وحرية العمل أمام إيران وشبكة العلاقات مع العالم العربي.أمام الفلسطينيين يجب على إسرائيل إظهار سلوك مسؤول وحساسية لتنفيذ خطوات أحادية الجانب مثل توسيع المستوطنات وتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، التي يمكن أن تثير الغضب الدولي الشديد والتوتر في المنظومة الفلسطينية والإقليمية. على سبيل المثال قرار الدفع قدما بخطة بناء 4500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، أثارت في السابق الانتقاد الشديد من قبل الإدارة الأميركية.على المدى البعيد، فإن غهمال الجانب السياسي أمام الفلسطينيين رغم النجاح العملي للأجهزة الأمنية في إحباط عمليات المقاومة، يمكن أن يجر إسرائيل إلى واقع الدولة الواحدة لشعبين وأن يجذب الجيش الإسرائيلي إلى التدخل بشكل أكبر على الأرض، بصورة تمس بقدرته على الاستعداد لسيناريوهات مهمة أخرى.وفقا لتحذيرات رؤساء جهاز الأمن، فإن إسرائيل يجب عليها الاستعداد أيضا على المستوى السياسي والمستوى العسكري لمواجهة شاملة متعددة الجبهات، هذا إزاء ما يظهر كتضافر لمصالح أعدائنا في المنطقة، الذين في نظرهم صورة قوة إسرائيل آخذة في الضعف.