عودة خيار الانتداب

بقلم: يتسحاق لفانون
في إسرائيل وخارجها بدأوا يفكرون بغزة بعد أن تتوقف المعارك. أي نظام سيكون هناك وكيف سيبدو مقارنة بما كان عليه تحت حكم حماس؟. معاهد وأجهزة استخبارات تنكب على الموضوع بصمت في محاولة منها لإيجاد الصيغة الأفضل.
بعض المفارقات. غزة، تحت أي نظام تعمير يجب أن تكون مجردة من السلاح. كما أن عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في غزة ستشكل وصفة لمشاكل ونزاعات مستقبلية من شأنها أن تضر بنا أيضا. السلطة لن تكون قادرة على أن تحكم في غزة. فقد كانت هناك وألقي بها. ناهيك عن أن على السلطة أن تتصدى لحماس الضفة ولا يعقل أن يدمر حكم حماس في غزة كي نراها في الضفة.
الأفكار التي تطلق عندنا للعودة إلى غزة وإقامة غوش قطيف أو كبديل أن يبقى الجيش الإسرائيلي أمنيا في القطاع، هي وصفات لمشاكل مستقبلية. يجب إيجاد حل لم نفكر فيه حتى الآن يبقي إسرائيل خارج الدوامة الغزية: ألا تكون لها صلة بغزة.
هنا تدخل مصر إلى الصورة بشكل انتداب على القطاع، مثل الانتداب البريطاني والفرنسي اللذين كانا في منطقتنا في القرن السابق. لا توجد نية لإعادة غزة إلى مصر بل لإعطاء مصر انتدابا مؤقتا لأن تكون حاضرة في غزة. في هذه الفترة تشرف مصر على بناء غزة بمساعدة مالية دولية كي تكون مختلفة عما هي عليه اليوم. مصر تعرف غزة والغزيون يحترمون المصريين جدا. للقاهرة تجربة ومعرفة غنية عن غزة وهي ستفرض النظام في صالح تعميرها.
سيخلق تلقي مصر للانتداب تواصلا أمنيا من غزة حتى سيناء مما سيؤدي لها إلى الاستقرار الذي تبحث عنه. كما أنها ستتفرغ وهكذا سيساهم هذا بأمن مصر القومي. غزة ستكون مفتوحة على العالم عبر المعابر إلى مصر التي ستحكم في سيناء وفي غزة على حد سواء.
دنيس روس وأرون ميلر من معهد واشنطن يطرحان إمكانية أن تحكم غزة قوة تتشكل من الدول العربية الخمسة التي لها اتفاق مع إسرائيل. هذه إمكانية، لكن دولة واحدة كمصر تحكم المنطقة وحدها أفضل من المصاعب التي ستكون بين الدول الخمسة.
يحتمل أن يبدو اقتراح الانتداب المصري على غزة في هذه اللحظة خياليا بل وعسيرا على التحقق. لكن محادثات هادئة مع القاهرة تبرز فضائل الخطوة لأمنها القومي، وهي كفيلة بأن تحملها على النظر بالاقتراح بجدية. هذا سيعطي أملا لغزة التي ستصبح غير مهددة، سيعزز قوة مصر في العالم العربي، سيساعدها في حربها ضد الإرهاب في سيناء ويهدئ روعها من إسكان الفلسطينيين في سيناء.
من المجدي دراسة الاقتراح وإعطاؤه فرصة.