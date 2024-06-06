غارقون في غزة.. مهاجرون من الشمال

يديعوت أحرونوت

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* بقلم: د. آفي شيلون 6/6/2024الحرائق المعربدة في الشمال ومعاناة السكان الذي هربوا طرحت موضوع الجبهة الشمالية الى رأس العناوين. حقيقة أن حزب الله وسع شدة ومدى النار – في رد على توسيع مدى عمليات الجيش الإسرائيلي – تثير في أوساط الكثيرين، بما في ذلك في الجيش الحاجة لعمل عسكري في لبنان. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا.عمليا، بالضبط مثلما ترتبط مسألة المخطوفين بمسألة هزيمة حماس، هكذا أيضا في الشمال ليس ساحة منفصلة عن المعركة في غزة. بمعنى أنه مثلما من يسعى لأن يسير حتى النهاية ضد حماس عليه أن يفهم بأن هكذا يحسم مصير المخطوفين هكذا أيضا من يريد أن يسير حتى النهاية مع حماس عليه أن يفهم بأن هذا سيأتي على حساب استمرار هجر الشمال.مثلما في بداية الحرب أعلن نائب نصر الله نعيم قاسم بأن حزب الله سيثقل على إسرائيل وسيقف خلف حماس مثلما- على حد قوله- تقف الولايات المتحدة خلف إسرائيل. وقد أعلن على الملأ بأن حزب الله لن يخرج إلى حرب، لكن طالما تعمل إسرائيل على إبادة حماس فإنه سيصعب عليها من خلال النار من الشمال. وفي حزب الله وعدوا بالتوقف فقط حين توقف إسرائيل الحرب.إسرائيل فهمت هذا. وعليه فقد فضلت إخلاء المواطنين من الشمال كي تمنع فقدان حياة الانسان وكذا كي لا تصل الى وضع تلزمها فيه ضربة واسعة للمواطنين بالعمل في الجبهتين. وعليه ينبغي الاعتراف بالحقيقة المرة. من يريد "حتى النهاية" في غزة عليه أن يدفع الثمن بحياة المخطوفين وهجر الشمال.لو كانت لإسرائيل قيادة شجاعة تقول الحقيقة – لكان ممكنا الطلب من سكان الشمال ان يدفعوا الثمن كي نضمن تصفية حماس. لكن قيادتنا تفضل تفادي الحقيقة وتعرض لنا معركة فيها ظاهرا جبهتان، يمكن معالجتهما على نحو منفرد. وكأنه يمكن أولا السير على حماس وفقط بعد ذلك على حزب الله.فما بالك انه لو كانت لنا قيادة تقول الحقيقة، لكانت مطالبة بان تشرح أيضا ما الذي يمنحه التطلع الى "النصر المطلق" اذا كان لا يتضمن بديلا واقعيا لحماس في اليوم التالي وثمنه ينطوي على استمرار المعاناة في الشمال وفقدان المخطوفين. بمعنى، انه لن يكون مطلقا في كل الأحوال.نائب نصرالله أضاف قبل شهرين، في مقابلة أفلتت من الرادار الجماهيري انه "لم نتوقع أن يكون نتنياهو غبيا بهذا القدر بحيث يواصل حربا بهذا الطول". بالفعل، فان خطأ إسرائيل الحرج كان أن بعد الزمن، بخلاف مفهوم الأمن من عهد بن غوريون الذي سعى إلى معركة قصيرة – لم يؤخذ بالحسبان. وبدلا من التخطيط لمعركة تنتهي بـ 3 – 4 أشهر، تتصرف إسرائيل وكأن الزمن سيكون دوما في صالحها. هذا ليس صحيحا، والسنوار أيضا يفهم هذا.ما العمل لأجل الخروج من الورطة؟ اتخاذ سياسة تقلل الخسائر. بدلا من التباحث بلا جدوى حول منحى وقف نار سيؤدي على أي حال الى نهاية الحرب، علينا أن نقترح بأنفسنا منذ الآن وقف الحرب مقابل إعادة المخطوفين يرافقه هدوء مطلق في الشمال يتضمن انسحابا ما لحزب الله الى الوراء.بعد ذلك ينبغي تصميم إستراتيجية إسرائيلية من جديد. لقد فقدنا الردع لأننا انكشفنا كهشين – لكن إسرائيل لا تزال أقوى من أعدائها وحماس بالفعل ضُربت ضربة حرجة. بعد أن تنتهي المعركة الحالية ينبغي الاستعداد لحرب حقيقية مع حزب الله في السنوات المقبلة، عندما تدخل منظومة الليزر لاعتراض الصواريخ قيد الاستخدام. بالتوازي علينا أن نحاول حل المسألة الفلسطينية بالشجاعة انطلاقا من الاعتراف بانه لا يوجد أي حل غير التسوية والمساومة. وبالطبع بان اتفاقا مع السعودية سيعزز هو الآخر مكانتنا.صحيح، تورطنا. لكن توجد إمكانيات للخلاص من الوضع اذا لم نسر بعيون مغمضة خلف التطلع للمواظبة في غزة حتى "النصر المطلق".*مؤرخ وكاتب