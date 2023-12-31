غالانت وغانتس يحرجان نتنياهو.. رفضا الظهور معه في مؤتمر صحفي وهذه أسبابهما

قالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، رفضا حضور مؤتمر صحفي كان من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، رغم أنه قد تمت دعوتهما إليها.

اضافة اعلان



وعلمت القناة من مصادرها، أن غالانت وغانتس وصلت إليهما بالفعل دعوة للحضور لكنهما رفضا، معتبرةً أن الرفض سببه "عدم وجود نقاش حول (اليوم التالي لوقف الحرب)، فضلاً عن التخوف من تصريحات نتنياهو السياسية، على غرار المؤتمرات الصحفية الأخيرة".





وقالت إن "الوزيرين غالانت وغانتس رفضا طلب مكتب رئيس الوزراء المشاركة في المؤتمر الصحفي، دون التنسيق بينهما".



وأوضحت الصحيفة أنه "من بين أمور أخرى، هناك أزمة بخصوص النقاش حول (الغد) والغضب الكبير لغانتس وغالانت لعدم حدوث ذلك، فضلاً عن الخوف من تصريحات نتنياهو السياسية، على غرار المؤتمرات الصحفية الأخيرة".



تأتي هذه الأنباء، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام عبرية وأمريكية أنباء عن توتر داخل "مجلس الحرب" يهدد بانهياره.



وقال المصدر لصحيفة "المونيتور" الأمريكية، إنّ أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الأيام هو استقالة بيني غانتس وزير الدفاع السابق، وغادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق، من مجلس الحرب.



كما أفاد مصدر بالائتلاف الحاكم بأنّ عدم مناقشة نتنياهو خطوات ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.



وتحدثت تقارير مؤخراً عن خلاف متصاعد بين واشنطن وتل أبيب على خلفية رفض الأخيرة مناقشة اليوم التالي للحرب في غزة.



كما تأتي أيضاً بعد ورود تقارير تفيد بأن نتنياهو منع رئيس الموساد دافيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في اجتماع أمني وصفته القناة بـ"بالحساس".



وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الاجتماع كان يفترض أن يضم بجانب المسؤولين اللذين تم ذكرهما، رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. -وكالات

اقرأ أيضاً:

خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

"اثنان ضد واحد هذا هو محور الحرب".. غالانت وغانتس تصافحا دون نتنياهو

قناة 11 العبرية: لهذا السبب أمر "نتنياهو" بتفتيش "هاليفي" قبل جلسة الكابينت