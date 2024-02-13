غانتس: ملتزمون بمواصلة القتال

آنا برسكي وآخرين
في خلفية الاتصالات لتحرير المخطوفين تتزايد الأصوات في القيادة الإسرائيلية المركزية عن نية إسرائيل للهجوم في رفح.
فقد قال رئيس المعسكر الرسمي الوزير بيني غانتس أمس: "نحن ملتزمون بمواصلة القتال كي نزيل تهديد حماس، ومن أجل إعادة 134 مخطوفا آخر. العملية هذه الليلة هي دليل على أننا نفي بالوعد ألا نكون مدن لجوء للإرهاب في أي مكان.
"لا يوجد سؤال بالنسبة للحاجة إلى العمل في كل مكان يوجد فيه عنف. عملية واسعة في رفح، مثلما قلنا في الماضي – ليست في علامة استفهام.
"سنجري حوارا مع أصدقائنا في العالم بمن فيهم مصر التي نكن لها احتراما عظيما. سنتخذ كل الخطوات التي تتيح لنا حرية العمل – في إخلاء السكان، في حماية الحدود وفي إعداد المنطقة لدخول بري في نفس الوقت – وسنعمل. وكما قلت من اللحظة الأولى فنحن لن نعود إلى أن نحقق أهدافنا". أما وزير الدفاع يوآف غالنت فقال لمقاتلي وحدة "يمم" بعد العملية لتحرير المخطوفين: "هذه نقطة انعطافة في المعركة. حماس مخترقة وتفهم أنه يمكننا الوصول إلى كل مكان، بكل القوة".
بالتوازي يتزايد في الأسرة الدولية التخوف من عملية عسكرية في رفح. فقد دعت فرنسا إسرائيل ألا تعمل في رفح خوفا من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي بيان صدر عن رئيس وزراء هولندا مارك روتا الذي وصل إلى إسرائيل، حذر من عملية عسكرية في رفح، وكتب بأنه ستكون لهذه تداعيات إنسانية كارثية.
حكومة أستراليا هي الأخرى حذرت من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على رفح قد تكون له "تداعيات هدامة" على مواطنين فلسطينيين يتواجدون في المنطقة. فقد قالت وزيرة الخارجية باني فانغ إن عدم ضمان عناية خاصة لأكثر من مليون مواطن في المنطقة يتسبب بمس خطير بمصالح إسرائيل نفسها".
أما الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة جون كيربي فقال: "لم نقل إن إسرائيل لا يمكنها أن تدخل إلى رفح كي تعالج حماس. نحن لا نريد أن نرى 7 أكتوبر آخر. قلنا إننا لا نعتقد أنه من الصواب الدخول بدون خطة لحماية المدنيين الكثيرين الذين يتواجدون هناك".