بقلم: ران ادليست 13/3/2024
في هذه المرحلة يقاتل الجيش الإسرائيلي في سبع جبهات: الضفة، القطاع، لبنان، حزب الله، اليمن، إيران وحكومة دولة إسرائيل. ليس لأنه من حيث المبدأ يبحث عن الحروب، بل لأن الحكومة تضع أمامه مطالب متعذرة والبطانية العسكرية أقصر من أن تغطيها جميعها. المحفز لكل الحروب هي الحرب على الضفة الغربية والنتيجة هي معارك مع كل العالم الإسلامي. ولما كان لا يمكن إنهاء المعارك بدون حل وسط على المستوطنات (شرط الولايات المتحدة بتأييد العالم كله، بما في ذلك نصف مواطني إسرائيل)، تمتنع الحكومة عن الوصول الى تسوية مع السلطة حتى وإن كانت النتيجة هي انهيار الشمال وحرب عديمة الجدوى ضد إيران – الجبهتين التي تدير فيهما الحكومة معارك غير ضرورية على الإطلاق.
متى سيتعلم شعب إسرائيل الدرس؟ أتذكرون كل أنواع الألاعيب في إيران؟ تصفيات وتفجيرات وتعطيلات غريبة أثارت حماسة جماهير هذا الشعب التي لم تفهم أنه تبنى أمامهم منظومة ثأر ارتكبت مذبحة الغلاف؟ الحكومة إياها تتخذ اليوم السياسة ذاتها تحت أسماء سرية مثل "إسقاط" و "تصفية" و "نصر مطلق"، غباء مطلق.
ان السبيل الصحيح للخروج من المتاهة في غزة يمر بوقف نار، الكل مقابل الكل، مفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة وبعدها عاموس هوكشتاين رجل بايدن، يمكنه أن يصل الى لبنان ويتفق على وقف نار رسمي مع حزب الله يؤثر على العلاقات مع ايران. هل ستواصل حماس اطلاق النار حتى بعد التسوية وإعادة المخطوفين؟ ربما. هذه المرة، مثل كل دولة محبة للقانون والنظام توجد لنا رخصة للرد، هذه المرة مصيرنا في أيدينا.
لهذه الخطوة لا توجد ذرة أمل. في أقصى الأحوال صرخات نجدة (هذا استسلام! فقدنا الردع!) او نخرة استخفاف. الحقيقة هي اننا مللنا. مللنا من الحرب. مللنا من نتنياهو وشركائه، مللنا حتى من أنفسنا ونحن ننجر وراء جملة مجانين متهكمين مسيحانيين ويتخفون في زي أناس عاديين. في هذه الأثناء يبذل هنا جهد متعدد المراحل: إعادة المخطوفين، إدارة المساعدات الإنسانية المخصصة لإنقاذ غزة وإسرائيل على حد سواء، لا تصدقوا الهراء وكأننا اذا ما صفينا السنوار فإننا نكون صفينا حماس. يوجد في غزة مليونا إنسان ولا حاجة لأن يكون المرء محللا في وحدة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية كي يفهم بأنه إذا لم يعالج مليوني غزي وفقا لمعيار إنساني فسيقوم سنوار آخر وبدلا من حماس ستقوم منظمة أخرى تحت مسمى آخر غير حماس وستعمل بالضبط مثل سابقتها.