الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غباء مطلق

معاريف
معاريف

بقلم: ران ادليست 13/3/2024

في هذه المرحلة يقاتل الجيش الإسرائيلي في سبع جبهات: الضفة، القطاع، لبنان، حزب الله، اليمن، إيران وحكومة دولة إسرائيل. ليس لأنه من حيث المبدأ يبحث عن الحروب، بل لأن الحكومة تضع أمامه مطالب متعذرة والبطانية العسكرية أقصر من أن تغطيها جميعها. المحفز لكل الحروب هي الحرب على الضفة الغربية والنتيجة هي معارك مع كل العالم الإسلامي. ولما كان لا يمكن إنهاء المعارك بدون حل وسط على المستوطنات (شرط الولايات المتحدة بتأييد العالم كله، بما في ذلك نصف مواطني إسرائيل)، تمتنع الحكومة عن الوصول الى تسوية مع السلطة حتى وإن كانت النتيجة هي انهيار الشمال وحرب عديمة الجدوى ضد إيران – الجبهتين التي تدير فيهما الحكومة معارك غير ضرورية على الإطلاق.اضافة اعلان
متى سيتعلم شعب إسرائيل الدرس؟ أتذكرون كل أنواع الألاعيب في إيران؟ تصفيات وتفجيرات وتعطيلات غريبة أثارت حماسة جماهير هذا الشعب التي لم تفهم أنه تبنى أمامهم منظومة ثأر ارتكبت مذبحة الغلاف؟ الحكومة إياها تتخذ اليوم السياسة ذاتها تحت أسماء سرية مثل "إسقاط" و "تصفية" و "نصر مطلق"، غباء مطلق.
ان السبيل الصحيح للخروج من المتاهة في غزة يمر بوقف نار، الكل مقابل الكل، مفاوضات مع الفلسطينيين في الضفة وبعدها عاموس هوكشتاين رجل بايدن، يمكنه أن يصل الى لبنان ويتفق على وقف نار رسمي مع حزب الله يؤثر على العلاقات مع ايران. هل ستواصل حماس اطلاق النار حتى بعد التسوية وإعادة المخطوفين؟ ربما. هذه المرة، مثل كل دولة محبة للقانون والنظام توجد لنا رخصة للرد، هذه المرة مصيرنا في أيدينا.
لهذه الخطوة لا توجد ذرة أمل. في أقصى الأحوال صرخات نجدة (هذا استسلام! فقدنا الردع!) او نخرة استخفاف. الحقيقة هي اننا مللنا. مللنا من الحرب. مللنا من نتنياهو وشركائه، مللنا حتى من أنفسنا ونحن ننجر وراء جملة مجانين متهكمين مسيحانيين ويتخفون في زي أناس عاديين. في هذه الأثناء يبذل هنا جهد متعدد المراحل: إعادة المخطوفين، إدارة المساعدات الإنسانية المخصصة لإنقاذ غزة وإسرائيل على حد سواء، لا تصدقوا الهراء وكأننا اذا ما صفينا السنوار فإننا نكون صفينا حماس. يوجد في غزة مليونا إنسان ولا حاجة لأن يكون المرء محللا في وحدة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية كي يفهم بأنه إذا لم يعالج مليوني غزي وفقا لمعيار إنساني فسيقوم سنوار آخر وبدلا من حماس ستقوم منظمة أخرى تحت مسمى آخر غير حماس وستعمل بالضبط مثل سابقتها.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سارة نتنياهو

صحيفة: زوجة نتنياهو تبعث رسالة “مناشدة” إلى الشيخة موزا بشأن الأسرى الإسرائيليين

منذ11 ساعة
مقاتلون من المقاومة في غزة يسلمون محتجزين صهاينة للصليب الأحمر-(أرشيفية)

المحتجزون عالقون بين إسرائيل وحماس

منذ24 ساعة
هآرتس

بعد ردود دولية غاضبة.. الشرطة تنسحب من الأقصى

منذ24 ساعة
معاريف

اختبار الشرعية

منذ24 ساعة
إسرائيل هيوم

موعد حساس.. أربع ساحات متصادمة

منذ24 ساعة
واحدة من تظاهرات الأميركيين المناهضة للحرب على غزة-(وكالات)

يمكن تحقيق الأهداف بدون خسارة دعم العالم

11 آذار 2024
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ24 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ24 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ24 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 