غزة.. قرارات صعبة وسيناريوهات أليمة

يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع



"معا ننتصر" يقول الشعار الذي احتل في أثناء الحرب كل شاشة، كل لوحة الكترونية في دولة إسرائيل. يا ليت. يخيل لي أن من المهم أن نذكر أنفسنا أن هذا ليس وصفا واعيا للواقع بل أمنية. في الواقع نحن نقف أمام قرارات صعبة وسيناريوهات إنهاء أليمة. انتصار غير مرتقب هنا؛ وكلمة "معا" أيضا، التي تصف بتفان لا يحصل في الجيش، في الميدان، لا تعكس ما يحصل في الحكومة. "اذا كان معا فبالتالي على انفراد فقط"، غنى بحزن تاني ساندرسون. اضافة اعلان

المفاوضات على تحرير المخطوفين تتقدم ببطء، ثلاث خطوات جانبا، خطوتان الى الأمام، خطوتان الى الوراء، مثلما في رقصة تشي تشي تشي. وحسب كل المؤشرات، ما يزال السنوار يتصرف كمن يتحكم بمقدراته. فهو يسعى لأن يحررها قطرة قطرة، في مجموعات صغيرة، وأن يتلقى مقابلها، إضافة الى السجناء، توقفات نار أطول، كل نبضة ووقف نارها. على الرواية أيضا، على الدعاية، هو يسيطر في هذه اللحظة.

كلما طالت وكثرت توقفات النار سيكون أصعب على الجيش الإسرائيلي الإبقاء على الزخم في الخطوة البرية. الضغط الأميركي سيشتد. الحرب ستطول، لكن هذه ستكون حربا أخرى، أضيق، مبنية أساسا على وحدات الجيش النظامي.

يؤمن وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه يمكن صد الضغوط واستئناف المناورة البرية حتى لو كانت توقفات للنار. فالجيش الإسرائيلي يتصرف في القطاع حسب خطة منظمة أقرت في الكابينت الموسع. الحملة تقوم على أساس خطة أعدها غالنت مع العميد تشيكو تمير في أثناء حملة الرصاص المصبوب.

المرحلة الحالية كفيلة بأن تستمر ثلاثة أشهر؛ المرحلة التالية تسعة أشهر أخرى. في أثناء هذه الفترة ستبذل جهود لإقامة قوة متعددة الجنسيات تتسلم مؤقتا الحكم في القطاع. رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير جند لإقامة القوة. وقد ضم اليه الجنرال كارتر الأميركي. فلسطينيون محليون يفترض بهم أن يديروا الجانب المدني. مدينة خيام للفلسطينيين النازحين من بيوتهم ستقام في المنطقة التي كانت فيها في الماضي غوش قطيف. هذا لن يكون قصيرا ولن يكون سهلا، يقول أعضاء في الكابينت.

ليس مؤكدا أن هذا سيحصل: إسرائيل وحماس ليستا اللاعبتين الوحيدتين في هذه الدراما. نية حكومة إسرائيل لخلق حزام أمني حول كل قطاع غزة وإشغاله بقوات الجيش الإسرائيلي تتعارض وتصريحات صريحة لإدارة بايدن، تتحدث عن زيادة فلسطينية في قطاع غزة كاملا وعن عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة. استعداد نتنياهو للتوافق مع السلطة كان سيتيح لبايدن صد النقد من جانب الجناح اليساري في حزبه ومن جانب حكام عرب. نتنياهو لا يمكنه أن يساعده. وحتى أن يكذب في هذا الشأن لا يمكنه: كل حديث عن مسيرة سياسية من شأنه أن يوقظ من سباتهما بن غفير وسموتريتش ويكلفه كرسيه.

إن التصدي مركب أيضا حيال حزب الله. التوتر حول هذا الموضوع بدأ قبل شهر، في 11 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما اقترح غالنت، حسب مصادر أجنبية، حملة عسكرية ذات مغزى في لبنان، بتأييد قيادة الجيش. الاقتراح صد، أساسا بسبب معارضة غانتس وآيزنكوت. منذئذ تتراكض إشاعات عن نية غالنت التدحرج الى حرب واسعة في الشمال. الإشاعات استندت أيضا الى الخطاب الكفاحي لغالنت في لحظات ظهوره العلنية.

غالنت ينفي. هو يدعي بأنه منذ رفضت خطته يفعل كل ما في وسعه كي يركز على غزة وألا يتدحرج الى حرب على نطاق كامل في الشمال. الخطاب معد أيضا لردع نصرالله.

ينجح الطرفان حاليا في التصرف دون شفا الحرب. لكن يوجد هنا فخ: 60 ألف إسرائيلي اضطروا لترك بيوتهم في الشمال يشترطون عودتهم بإبعاد قوة الرضوان من حزب الله الى ما وراء نهر الليطاني. نتنياهو وغالنت يعدان بمعالجة حزب الله فور استقرار الوضع في الجنوب. ظاهرا، على نصرالله أن يفهم بأنه مصيره تقرر من الأفضل له أن يعمل الآن. الخطاب ليس استراتيجية.

أمرت المستشارة القانونية للحكومة، أول من أمس، رجال رئيس الورزاء بالتوقف عن جمع وثائق عن مداولات سرية، في الماضي وفي الحاضر، تمهيدا لإقامة لجنة تحقيق في نهاية الحرب. فمن يمكنه أن يجمع يمكنه أيضا أن يبيد الوثائق. رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي عُرض كالمشبوه الفوري.

تحسن المستشارة العمل إذا ما عمدت، إضافة الى قلقها، على مصير وثائق حقيقية الى الاهتمام بظهور وثائق ملفقة. مكتب سياسية في أزمة تبدي إبداعية بأثر رجعي. وثائق لم تعرف تطل فجأة وتبني للمشاركين حجة غيبة. سبق لمثل هذه الأمور أن حصلت.