غزة ودور المجتمع الدولي‏

زامير أحمد عوان‏ - (مودرن دبلوماسي) 20/12/2023‏ترجمة: علاء الدين أبو زينةقتل ما لا يقل عن 19.453 شخصا في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وأصيب ما لا يقل عن 52.286 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس. ‏* * *‏حتى كتابة هذه السطور، قُتل ما لا يقل عن 19.453 شخصا في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، وأصيب ما لا يقل عن 52.286 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع الذي تديره "حماس". وما يزال ما لا يقل عن 7.600 شخص في عداد المفقودين، وفقا للمكتب الإعلامي لـ"حماس". ومعظم الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من المدنيين. ويواجه حوالي 71 في المائة من سكان غزة "الجوع الشديد، حيث يعاني 98 في المائة من عدم كفاية استهلاك الغذاء لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، كما انهارت الخدمات الأساسية، وأصبح معظم الناس بلا مأوى. وقد أصبحت غزة الآن جحيمًا حيًا على الأرض".‏في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2023، احتفل العالم بمرور 75 عاما على تخصيص "اليوم العالمي لحقوق الإنسان". وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت هذا الإعلان العالمي في العام 1948، وما يزال يعتبر ذا صلة اليوم كما كان حاله في العام 1948. ويدور موضوع هذا العام حول ثيمة "الحرية والمساواة والعدالة للجميع". وكان الغرض من إعلان هذه الوثيقة التاريخية في الأساس هو إنشاء نظام عالمي لصيانة حقوق الإنسان. ولكن، هل يمكننا حتى أن نقول أن النظام العالمي لحقوق الإنسان موجود اليوم عندما تواجه الإنسانية تحديًا من نوع المذبحة التي تنفذها إسرائيل في غزة؟‏‏‏هذا العام، انضم العديد من قادة العالم من جميع أنحاء العالم إلى "منتدى الدوحة"، وانتقدوا علنًا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، في ما أصبح يشكل اختبارًا للمؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة. وقد كشف هذا الحصار ما يعتبره الكثيرون فشلاً مؤسسيًا عالميًا في وقف القصف الإسرائيلي المتواصل وقتل النساء والأطفال. ولكن هل يمكن للأمم المتحدة أن تقول لإسرائيل والولايات المتحدة بأنه يكفي ما ألحقتاه من الأضرار بغزة؟ وإذا لم تفعل، هل يمكنها مطالبة دول أخرى مثل روسيا بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا؟‏‏إذا نظرنا إلى ولاية الأمم المتحدة بعناية، فسنرى أنها ينبغي أن تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: تعزيز وحماية حقوق جميع البشر؛ وحماية الحق في التنمية؛ وتقديم المساعدة التقنية للدول فيما يتعلق بأنشطة حقوق الإنسان؛ وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان؛ والعمل بنشاط لإزالة العقبات التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان ومنع استمرار الانتهاكات في حق حقوق الإنسان؛ والدخول في حوار مع الحكومات لضمان احترام حقوق جميع الناس؛ وتعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق جميع الناس؛ وتنسيق أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على نطاق منظومة الأمم المتحدة وترشيد آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتكييفها وتعزيزها وتبسيطها. لكن السؤال الذي يطرح نفسها هنا هو: هل هذه الأهداف المذكورة قابلة للتحقيق اليوم، أم أنها تظل مجرد مصطلحات خيالية وخطابية فحسب؟‏‏إذا نظرنا إلى النظام العالمي والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة فيه، فسوف نرى أن هناك انفصالاً كبيرًا بين الخطاب والممارسة. وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة نفسه بأن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، متحولاً إلى كارثة ذات آثار محتملة يمكن أن تكون نهائية لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل، وعلى السلام والأمن في المنطقة كلها. ولكن، يبدو أن الأمم المتحدة تحت قيادة الأمين العام الحالي غير قادرة على تحقيق وقف لإطلاق النار. ووفقًا للعديد من ممثلي الأمم المتحدة، فإنه "لا يتم اتباع معايير وقيم ولاية الأمم المتحدة كما ينبغي. فقد اختُطفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت أشبه ببرنامج حواري تلفزيوني فقط. وثمة عوز إلى الديمقراطية في الأمم المتحدة، حيث يسيء الأقوياء استخدام وضعهم المتميز في المنظمة. وقد طالبت قيادة الأمم المتحدة بالتطبيق الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته هي في الوقت المناسب، لأنها لا يمكن أن تتمكن مع الترتيب الحالي من خدمة الإنسانية، ولا يمكنها التغلب على أوجه عدم المساواة القائمة".‏‏وقد أعربت التقارير الصادرة عن العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن قلقها العميق، لكنها فشلت جميعها في وقف القتل الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. ويؤيد الرأي العام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المواطنون الأميركيون العاديون ومواطنون إسرائيليون الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لكن حكومة إسرائيل المتطرفة وبعض المتشددين في الولايات المتحدة يشكلون عقبة رئيسية أمام تمرير قرار مجلس الأمن الدولي لإنقاذ الأرواح البشرية في غزة. يا لها من مفارقة!‏وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أحدث مسؤول أميركي يتوجه إلى إسرائيل للضغط من أجل التخلي عن الحرب المكثفة.‏‏في المقابل، أرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا يدعو إلى وقف مستدام للأعمال العدائية في غزة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسيين للاستجابة لاعتراضات الولايات المتحدة على صياغة مشروع القرار. وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الاثنين في نيويورك، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تستطيع تأييد الإشارة إلى "وقف الأعمال العدائية" في القرار، وإنما قد تقبل بدعوة إلى "تعليق الأعمال العدائية".‏لقد أصبح مطلوبًا بقوة أن ترفع جميع الدول والأفراد الذين لديهم حس إنساني أصواتهم حتى يتم وقف سفك الدماء الجاري في غزة.‏*‏البروفيسور المهندس زامير أحمد عوان Zamir Ahmed Awan: عالم صينيات (دبلوماسي سابق)، وزميل غير مقيم في "مركز الصين والعولمة" في "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا"، إسلام أباد، باكستان.‏*نُشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza and the Role of International Community