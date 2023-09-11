غلاء ناري لأسعار السلع

إسرائيل هيوم

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بقلم: نوحاما دويكفي كل وليمة رأس السنة أكون مسؤولة عن إعداد عدد من أطعمة العيد السنوية وكعكة العسل التي علوها مدوخ كطعمها. لدي قائمة معروفة من المنتجات التي أشتريها.هذه السنة خرجت من مشروع المشتريات للعيد وأنا تعبة عاطفيا وماليا. فبينما كنت أجري مشترياتي في السوبرماركت الضخم المعروف بأسعاره المعتدلة، كان يخيل لي أن العربات هذه السنة محملة أقل وأن الطابور على الصناديق كان أقصر من المعتاد -مشهد شاذ في أيام ما قبل العيد.لاحظت امرأة شابة وقفت لساعة طويلة أمام منصة الفواكه المجففة. كانت تقارن الأسعار وتتردد، وفي نهاية الحديث قالت بينها وبين نفسها، غال على نحو فظيع، فلا داع هذه السنة أن تكون مكسرات.وبالفعل، كيف يحتمل أن ترتفع أسعاره في ذروة موسم العنب بهذا القدر؟ كيف يمكن شراء سمك طازج بسعر 90-120 شيكلا للكيلوغرام. وحتى في مجال مواد التنظيف الأسعار ارتفعت وترتفع.ما الذي يفعلونه هناك في وزارة المالية؟ لماذا لا تشتعل الأضواء ليل نهار لإيجاد السبل لتخفيض غلاء المعيشة؟ فهذا هو ما وعدوا به الناخبين. صحيح أن رئيس الوزراء عقد في الأسبوع الماضي الكابينت كي يعالج غلاء المعيشة لكن لم تخرج أي بشرى من هناك، إذ لم يتخذ أي قرار.صحيح، ليس كل شيء مرتبطا بإسرائيل، وفي كل العالم تشهد الدول ارتفاعا للأسعار ينبع بعضها من سنوات كورونا التي رفعت جدا أسعار نقل البضائع في العالم، الى جانب مصاعب في التوريد لأن بعض الدول كانت مغلقة.من حيث الوقائع، الأسعار ترتفع على نحو شاهق، وليس للإسرائيليين الذين يختنقون تحت العبء ترف الهرب الى الخارج. لقد أخذوا منه حتى الحق في الهروب، إمكانية أن ننسى قليلا وعاء الضغط الذي نعيش فيه ونسافر في إجازة قصيرة وبعيدة. حتى وقت أخير مضى كانت عملتنا من الأقوى في العالم وكان هذا ملموسا عند شراء بطاقات السفر، التي كانت أسعارها تذكر بالدولار، وكذا في الإقامة في الخارج.للضربة التي تلقاها الاقتصاد، في البلاد وفي العالم، بسبب كورونا، أضيف عندنا الإصلاح القضائي الذي يوجد من يدعون بأن ضرره على الاقتصاد أشد بسبب انعدام اليقين الذي يخلقه. من هنا هروب التكنولوجيا العليا، ضياع المداخيل من الضرائب وانخفاض الشيكل بنحو 20 % من قيمته في غضون نصف سنة. هذا دراماتيكي في كل ما يتعلق بالاستيراد وبالسفر الى الخارج.اليوم يعرف الجميع، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأن الوضع الاقتصادي أقل جودة. قبل نحو أسبوع، في لجنة المالية، قال: "وضعنا الاقتصادي أقل جودة مما افترضناه... الإشارات تتأكد جدا في ضوء الحملة التي تديرها جهات عديمة المسؤولية ممن يحاولون المس بالاقتصاد في إطار صراعهم السياسي ضد حكومة اليمين والتعديلات المهمة التي تسعى لأن تمررها في جهاز القضاء".يمكن الاستنتاج من أقواله بأن الإصلاح القضائي هو الذي يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي الذي قبل ثمانية أشهر حسده الكثيرون في العالم على استقراره.ورغم حقيقة أننا نعرف السبب، لا يوجد أحد يوقف التدهور نحو الهوة. العكس هو الصحيح يوجد هناك ما يكفي من الناس الذين يقولون: تعالوا نصل الى شفا الهوة، وعندها نتخذ خطوة الى الأمام ونرى ماذا سيحصل. لأولئك أقول: نحن غير مستعدين لأن نسير معكم الى الجحيم. اصحوا قبل أن يفوت الأوان. أنتم حكومة فتية وبعضكم يتولى المنصب لأول مرة. تذكروا: لا توجد فرصة ثانية لخلق انطباع أولي ناجح.