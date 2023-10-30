فرصة لضرب إيران

هآرتس

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بيني موريسمنذ عشرين سنة وايران تقوم بإلحاق الضرر بإسرائيل ومصالح الغرب في الشرق الاوسط، ايضا في اماكن اخرى في ارجاء العالم، وتخرج بدون أن يلحق بها أي ضرر. هي تفعل ذلك بواسطة الوكلاء، الذين ينفذون المهمة عنها: اعضاء حزب الله، الحوثيون، عراقيون شيعة وغيرهم. اذا كان هناك رد لاسرائيل أو الغرب فان الوكلاء هم الذين يدفعون الثمن، ليس ايران أو الايرانيين.الآن توجد فرصة ذهبية لوضع نهاية لهذا الامر. الوكيل الاخير الجديد، حماس، ألحق الضرر الشديد بإسرائيل. حماس يتم تمويلها وتسليحها وتدريبها على يد ايران، وربما أن الايرانيين حتى شاركوا في تنظيم وتخطيط الغزو لاسرائيل في 7 تشرين الاول. اسرائيل يجب أن تجبي الثمن من ايران عن ذلك، ثمن مؤلم وفوري. مثلا، يمكن تدمير الطائرات الايرانية التي تهبط وهي محملة بالسلاح في مطار حلب ومطار دمشق (حتى الآن اسرائيل امتنعت عن فعل ذلك، وبدلا من ذلك قامت بتدمير قافلات السلاح بعد أن تم تفريغها من الطائرات)، أو المس بسفن النقل الايرانية، التي تحمل السلاح قبل دخولها الى بيروت أو اللاذقية وطرطوس.بالنسبة للحدود اللبنانية اسرائيل في هذه الاثناء تكتفي بإلحاق اضرار محددة بحزب الله كرد على اطلاق اعضاء هذا التنظيم النار على مستوطنات الحدود الشمالية ومواقع الجيش الاسرائيلي الموجودة قربها. لا شك أن حزب الله يتبع هذا التكتيك بتعليمات من ايران أو التشاور معها. في هذه الاثناء اسرائيل قررت ضبط النفس في الوقت الذي هي فيه مستعدة بالفرق على طول الحدود في حالة ازدياد اطلاق النار.يجب على اسرائيل الاعلان بشكل علني بأنه اذا انتقل هذا التنظيم الشيعي الى الحرب الشاملة فان اسرائيل ستقوم بقصف ايران نفسها، في المقام الاول طهران والمنشآت النووية. هذا البيان يمكن أن يردع ايران وحزب الله عن التدخل بكل القوة في المعركة الحالية مع حماس. ولكن اذا دخلت ايران مع ذلك المعركة عن طريق حزب الله أو بشكل مباشر فانه يجب على اسرائيل تنفيذ التهديد واستغلال الفرصة لتدمير بقدر المستطاع المشروع النووي الايراني، وايضا ضرب النظام في ايران ووحداته العسكرية، في المقام الاول حرس الثورة الايراني (التنظيم المسؤول عن توجيه الضربات لاسرائيل والجاليات اليهودية في ارجاء العالم في العقود الاخيرة).يوجد لاسرائيل مخزون من الصواريخ البالستية التي يمكنها الوصول الى اهداف في ايران، ولديها غواصات مع صواريخ الكروز الدقيقة، ولديها ايضا سلاح جو فيه طائرات للتزود بالوقود في السماء (من الجدير الضغط على الولايات المتحدة كي توفر لاسرائيل نماذج متقدمة منها) يمكنها العمل في سماء ايران اذا حصلت اسرائيل على الموافقة، سواء بالصمت أو بشكل رسمي، من الدول في الوسط.ربما، ليس هناك ثقة بذلك، واشنطن ستعارض عملية اسرائيلية مستقبلية ضد ايران في اراضيها، خوفا من أن مثل هذا الهجوم سيجر الولايات المتحدة الى داخل هذه العاصفة العسكرية التي ستنشأ. ولكن بالنسبة لاسرائيل فان تدمير القدرة النووية لايران هو أمر مهم لها ويشكل مصلحة عليا، ويجب عدم قبول فيتو اميركي في هذا الشأن (في هذا السياق كان يجب على بنيامين نتنياهو أن يعمل في 2010 – 2012، لكنه خاف وارتدع مثلما خاف من شن هجوم مسبق ضد حماس قبل أن تصل الى قدراتها الحالية). لا يوجد وقت مناسب اكثر من الوقت الحالي. جو بايدن هو الرئيس الاميركي الاكثر تعاطفا مع اسرائيل منذ فترة بيل كلينتون. ربما أن هذا الهجوم، لا سيما اذا نجح، سيفرح حتى واشنطن.حسب علمنا، لا توجد لايران قدرة على اعتراض الصواريخ والطائرات المتقدمة. في حين أنه يوجد لدى اسرائيل في هذه الاثناء مثل هذه القدرة. ربما أنه في المستقبل القريب ستنجح ايران في التوصل الى توازن في هذه القدرة. واذا لم تعمل اسرائيل في الاشهر القريبة القادمة فستكون قد فوتت لحظة التفوق الحالية.الدبلوماسية الغربية واستخدام العقوبات الاقتصادية في العقود الاخيرة لوقف المشروع النووي الايراني لم تنجح. والطريقة الوحيدة التي بقيت لوقف التقدم نحو انتاج القنبلة النووية هي الضربة العسكرية. واذا تم تفويت هذه الفرصة فانه في المستقبل القريب فان اسرائيل ستضطر الى العيش بجانب ايران نووية.