فصلوه لنشره صور ضحايا غزة

بقلم: أسرة التحرير
بعد خمسة أيام من الاعتقال، أفرجت محكمة الصلح، أمس، بشروط عن د.مئير بروخين، معلم التربية الوطنية والتاريخ دون رفع لائحة اتهام ضده. لكن قبل بضعة أيام، طلبت الشرطة تمديد اعتقاله بسبب "مظهر قرار بالخيانة"، وهي جريمة العقاب عليها عشر سنوات سجن. ما بدأ بصخب كبير، عن "خيانة" و"تبرير أفعال حماس" في بوستات في "فيسبوك"، ذوى في غضون بضعة أيام.
لا مجال للخطأ. فبروخين شكل أداة سياسية لإطلاق رسالة سياسية. الدافع لاعتقاله هو الردع -إسكات كل نقد وتلميح بالاحتجاج على سياسة إسرائيل. بروخين دفع ثمنا شخصيا: إقالة من الثانوية التي علم فيها وخمسة أيام اعتقال، دون أي مبرر.
طلبت الشرطة من النيابة العامة أن تفتح ضده تحقيقا للاشتباه بالتحريض لكن الطلب رُد، ولهذا فقد توجهت الشرطة الى مادة مظهر نية للخيانة، مادة متطرفة استخدمت بشكل نادر.
الشكوى ضد بروخين رفعتها بلدية بيتح تكفا التي أقالته. والذريعة: بوستات أعرب فيها عن معارضته لأعمال الجيش الإسرائيلي في غزة، وأخرى عنيت بموت مدنيين في القطاع. حقق معه على ما لا يقل عن 15 بوست، بعضها قبل نشوب الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وأرفقت بالبوستات صور قتلى، بينهم أطفال صغار أيضا. "هذا لا يهم اليهود"، درج على الإضافة، باستثناء بعض الأمور، فإنه محق: في أيام السلام أيضا كاد الجمهور لا يعنى بالأبرياء الفلسطينيين. أما في زمن الحرب، فالرأي السائد هو أنه لا يوجد أبرياء.
في بوست آخر، في 8 تشرين الأول (أكتوبر)، فصل بروخين أسماء وأعمار ستة فلسطينيين قتلوا في المناطق، أبناء 14 حتى 24. "ولدوا في الاحتلال وعاشوا فيه كل حياتهم، ولم يعرفوا أبدا يوما واحدا من الحرية الحقيقية... أعدمهم شبابنا الممتازون".
القاضي اورن فيلبرمان برر يوم الجمعة الماضي تمديد اعتقال بروخين لأربعة أيام بهذه الأقوال، التي تكشف حسب سيلبرمان "بتثبيت شبهة معقولة". تأثر القاضي تسيون سهراي بقدر أقل بادعاءات الشرطة. في قراره الإفراج عن بروخين، لا يوجد أيضا ذكر لادعاء آخر من الشرطة، وبموجبه برر المعلم القديم أفعال مقاومي حماس. ادعاء استند الى مراسلات في مجموعة "واتس اب".
بروخين ليس وحيدا. في الشهر الماضي، اعتقل عشرات المواطنين العرب على مخالفات تحريض مزعومة. في خطوة تتشارك فيها النيابة العامة والشرطة وتقلص بشكل كبير حرية التعبير في إسرائيل. حتى لو لم تكن بعض الأمور مريحة للإذن الإسرائيلية، ينبغي السماح لها طالما لم تكن تحريضا حقيقيا.
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لكم الأفواه، حذار على الشرطة والنيابة العامة أن توافقا على تنفيذ مهمة الملاحقة نيابة عنها. على المحاكم أن تمنع هذا وأن تحمي المواطنين وحريتهم.