الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلتكن صفقة باريس

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
يديعوت أحرنوت
بقلم: ناحوم برنياع
22/2/2024

صفقة مخطوفين لا توجد بعد - محافل مسؤولة تتحدث عن فرصة حتى 50 في المائة– لكن استئناف المفاوضات يبدو قريبا. وكما نشر لأول مرة في "واي نت" أول من أمس، تحقق توافق يفترض أن يسمح باستئناف المحادثات في السبت، هذه المرة في باريس. الانتقال من القاهرة الى باريس هو اكثر من تغيير للمكان. فالفكرة العامة هي العودة الى الوراء، الى مقترح الإطار الذي اتفق عليه في باريس في بداية شباط، والتقدم من هناك.اضافة اعلان
كما يذكر، ردت حماس على مقترح الإطار الذي تمت بلورته في باريس بمخطط إطار خاص بها، أصعب من ناحية إسرائيل. في الجانب الإسرائيلي دار جدال: طاقم المفاوضات قدر بأنه رغم الموقف الأولي الصعب لحماس يمكن التقدم؛ هكذا أيضا اعتقد بعض من وزراء الكابينت الضيق. أما نتنياهو فاستخدم الفيتو. في البداية رفض ارسال الطاقم الإسرائيلي الى القاهرة؛ بعد ذلك وافق على إرسال الطاقم لكنه سحب منه التفويض للتفاوض وضم إليه بيبي ستر من موظفي مكتبه. كما صلب المواقف في مواضيع جوهرية.
ان البشرى عن استئناف محتمل للمحادثات في باريس تتيح لكل طرف الادعاء بانه كان محقا. نتنياهو سيدعي بأن نهجه الرافض مسؤول عن أنه طرأت مرونة بموقف حماس. وهو مصر على انه انتصر. آخرون سيدعون بأن هذا لم يحصل أبدا: السنوار وصل في الأسبوعين الأخيرين الى اعتراف بأن فضائل الصفقة تفوق من ناحيته نواقصها. مسيرة مشابهة وقعت أيضا بين مقرر السياسة في إسرائيل. التغيير تكتيكي. وهو هش ومن شأنه أن يتغير.
ما الذي تغير؟ في جانب الوسطاء، شدد الأميركيون الضغط على قطر وعلى إسرائيل على حد سواء. الأميركيون مقتنعون بانه بدون صفقة مخطوفين الآن لن يتمكنوا من الوصول إلى الصفقة الكبرى، الإقليمية. المصريون يخشون من أن يؤدي استمرار القتال في رمضان إلى انفجارات في الحدود مع القطاع وفي أعمال للإخوان المسلمين في أرجاء مصر على حد سواء. في الجانب الحماسي السنوار هو الرجل الذي يتخذ القرارات. هكذا كان على مدى كل الطريق. والمنشورات التي تقول انه مقطوع الاتصال او أنه هرب من القطاع كانت وهمية لصحفيين أو دعاية كاذبة لمحافل في إسرائيل.
لقد أوضحت حكومات دول للسنوار ولزملائه في قيادة حماس بانهم اذا لم يخففوا حدة مواقفهم فلن يتلقوا منهم مزيدا من الأموال والملجأ لهم ولعائلاتهم. من ناحية المنظمة هذا تهديد وجودي. كما أنه احتدمت مسألة المسؤولية عن مصير السكان في غزة عشية رمضان، وربما أيضا مسألة البقاء الشخصي لقيادة المنظمة في غزة. صفقة ستعطيهم بوليصة تأمين.
في الجانب الإسرائيلي فان التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة في فترة رمضان عزز الطلب للتهدئة. الجيش الإسرائيلي بحاجة الى هدنة سيستغلها للانتعاش، لتسريح جنود الاحتياط ولتعلم دروس الحرب.
العنصر الأهم الذي تغير هو الوقت. الوقت الذي مر وضع في خطرٍ شديدٍ حياةَ المخطوفين.
مخطط الإطار يؤدي الى تبادل مخطوفين بسجناء، هدنة تستمر لبضعة أسابيع وتغيير في مرابطة قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. التفاصيل – الكمية، الوقت، المسافة لم يتفق عليها. الفوارق في المواقف الأولية كبيرة.
الوثيقة التي كتبها آيزنكوت للكابينت المقلص، والتي نشر قسما من مضمونها يرون ابراهام في القناة 12، دعت إلى الدفع قدما بالصفقة. التقدير السائد هو أن من سربها أراد المس بالاثنين – بنتنياهو وبآيزنكوت. مشوق أن نعرف من. وربما المسرب أراد فقط أن يفيد نفسه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مسعفون يحملون جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى بقصف للاحتلال. -(وكالات)

إدارة بايدن تتردد.. كيف تتخلص من نتنياهو؟

21 شباط 2024
هآرتس

الجوع المتزايد في غزة

21 شباط 2024
معاريف

مفتاح استبدال حماس

21 شباط 2024
هآرتس

تفاؤل حذر حول المفاوضات مع حماس

21 شباط 2024
جانب من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في بلدات الاحتلال في غلاف غزة.-(أرشيفية)

لا تكتفوا بإسقاط نتنياهو وطالبوا بسلطة تعيد الأمل

20 شباط 2024
معاريف

عاصفة رمضان

20 شباط 2024
افكار و مواقف
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 