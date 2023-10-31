فلسطينيون من القدس يتعرضون لضرب شديد

هآرتس

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بقلم: نير حسون 31/10/2023شبان فلسطينيون تم اعتقالهم من قبل الشرطة في القدس، الأسبوع الماضي، ضربوا بشدة على يد رجال الشرطة والسجانين. هذا ما يتبين من عدد من الشهادات والتوثيقات. في حالات أخرى، تم توثيق رجال شرطة بأنفسهم، تنكيل وإهانة للمعتقلين، ورفعوا هذه الصور في الشبكات الاجتماعية.ع. (17 سنة)، شهد بأنه ضرب على يد رجال الشرطة عندما قامت وحدة من الشرطة السرية "يسام" باعتقاله في حي الشيخ جراح في شرقي القدس. لقد جلس مع عدد من الشبان في الحديقة العامة في المكان وهربوا عند مجيء رجال الشرطة، لأنه حسب قولهم كانت هناك حالات قام فيها رجال الشرطة السرية بالاعتداء على الشبان في الحي وحطموا هواتفهم في الأسبوعين الأخيرين. رجال الشرطة لاحقوا ع. الى بيته. والده قال إن قوات الشرطة "جاءت الى البيت وأرادت تحطيم الباب. زوجتي فتحت لهم، ومن دون أن يسألوا أحدا بدأوا في الدخول الى البيت وقاموا بضرب ع. وابني أ. (15 سنة) وزوجتي".والد ع. قال إن الأم شاهدت ابنها وهو مرمي على الأرض وثلاثة من رجال الشرطة يدوسون عليه. "قامت بالصراخ والشرطي دفعها الى الوراء لثلاثة أمتار. أنا وصلت الى البيت ورجال الشرطة قاموا بكهربتنا. أنا وأخي"، قال الأب. ع. وأمه تم اعتقالهما وأخذها الى مركز شرطة شاليم في المدينة. حسب أقوال ع. فإن رجال الشرطة ضربوه أيضا وهو في السيارة في الطريق الى مركز الشرطة، وقاموا بشتمه وطلبوا منه شتم أمه وأخته. عندما بدأ ينزف بسبب العنف الذي تعرض له، قال ع. إن رجال الشرطة صرخوا عليه لأنه يقوم بتوسيخ السيارة وزادوا استخدام العنف ضده.لقد شهد بأن رجال الشرطة سمحوا له بشرب الماء بعد أن وضعوا فيه الفلفل. "قلت إن هذا حارق وحاد، ولكنهم ضحكوا وقالوا إن هذه مياه باردة". ع. تم التحقيق معه لأنه يوجد في بيته علم فلسطين ومسدس دمية ورصاصة لمسدس تم أخذها عن الشارع. بعد تسع ساعات، تم إطلاق سراحه هو وأمه من دون شروط. في الصور التي صورها أبناء عائلة ع. بعد إطلاق سراحه، ظهرت كدمات قاسية على ظهره وكتفه وذراعيه ووجهه.الشرطة قالت، ردا على ذلك "إن ع. هرب من رجال الشرطة الى بيته بعد أن لاحظه رجال الشرطة في ظروف تثير الاشتباه. أثناء اعتقاله قامت والدته بمهاجمة شرطي، والمتهم قاوم عملية الاعتقال. لذلك، تم استخدام القوة معه. في نهاية التحقيق تم إطلاق سراحه ووضعه في الإقامة الجبرية. كلما تم طرح شكاوى على سلوك كهذا أو غيره من الجدير، فحص هذه الشكاوى من قبل الجهات المختصة".قبل أسبوعين، قام رجال الشرطة بضرب أربعة شباب بشكل شديد أثناء اعتقالهم على مدخل قرية صور باهر في شرقي القدس، وكسرت يد أحدهم. حسب ادعاءات الشرطة، فإنه تم العثور في سيارتهم على مفرقعات، وهم كانوا متهمين بنشاطات تخريبية معادية. ثلاثة من الأربعة تم إطلاق سراحهم في الإقامة الجبرية، والرابع تم تمديد اعتقاله الى يوم الأحد.معتقلون ومحامون اشتكوا بأنه، إضافة الى عنف الشرطة، فإن الفلسطينيين يعانون من عنف السجانين في المعتقل في المسكوبية. هذا إضافة الى العقاب الجماعي في المعتقل، الذي يشمل أخذ الفرشات من غرف الاعتقال في الليل، هذا حسب ادعاء المعتقلين. وقد وصلت للصحيفة على الأقل ست حالات اشتكى فيها المعتقلون باستخدام العنف من قبل السجانين، بعضها مدعوم بالصور. معظمهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من التنكيل بهم. بعض المعتقلين التقطوا صورا ونشروها تظهر كدمات على الذراع والظهر بعد إطلاق سراحهم من الاعتقال. في جلسة مناقشة في المحكمة لإحدى الحالات في هذا الأسبوع، أمرت القاضية حافي توكر بتحويل محضر الجلسة الى رئيس محكمة الصلح، "إزاء الادعاءات المتكررة حول العنف الذي يستخدم في المعتقل".المحامي خليل زاهر، الذي مثل عددا من المعتقلين الذين قدموا شكاوى على العنف، قال إن الكثير من المتهمين الذين مثلهم في الأسابيع الأخيرة في إجراءات تمديد الاعتقال في محكمة الصلح في القدس، قالوا له إنهم تعرضوا لـ"الإهانة والشتم والعنف والوحشية القاسية من قبل السجانين في المعتقل في المدينة". في بعض الحالات، قال زاهر "إن القضاة أشاروا الى الكدمات على أجسادهم. المعتقلون أضافوا أنه في كل مرة يكون فيها عملية لإحصاء المعتقلين، فإن السجانين كانوا يوقفونهم قرب الحائط والاعتداء عليهم بالعصي، واعتادوا أخذ الفرشات عند الخامسة فجرا وإعادتها عند الثانية عشرة ليلا". وحسب أقوال زاهر، فإنه هو والمعتقلون الذين مثلهم قدموا شكوى للوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين.في مصلحة السجون، قالوا ردا على ذلك: "شكاوى وادعاءات كما طرحت أمامكم لم تصل الى قيادة السجن، وهي ليست معروفة لنا. يجب التوضيح بأنه في هذا الوقت وفي الساعة التي يحارب فيها الجنود في الجبهة، فإنه يتم طرح ادعاءات مختلفة من قبل العدو تخدم الدعاية الكاذبة ضد دولة إسرائيل. نحن نوصي بفحص هذه الادعاءات بشكل معمق. إضافة الى ذلك، يوجد لكل معتقل الحق في التوجه بالشكوى بواسطة القنوات المعروفة".منذ اندلاع الحرب، نشرت أفلام عدة في الشبكات الاجتماعية ظهر فيها رجال الشرطة وهم يقومون بإهانة المعتقلين الفلسطينيين. في أحد الأفلام ظهر عدد من جنود حرس الحدود وهم يحوطون فلسطينيا مكبلا ووضعوا في يده علم إسرائيل وغنوا من حوله "شعب إسرائيل حي". أحد رجال الشرطة أجبر المعتقل على الانضمام للغناء. في فيلم آخر ظهر شرطي وهو يحني رأس معتقل فلسطيني مكبل وعيناه معصوبتان، وهو يقرأ "ليحيا سيدنا ومعلمنا وحاخامنا". في توثيق آخر، ظهر معتقل مكبل وعيناه معصوبتان ورجال الشرطة يقومون بوضع علم إسرائيل بين يديه وقاموا بتصويره وهو يحمل العلم.جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، توجهت الى المستشارة القانونية للحكومة وإلى المفتش العام للشرطة وطلبت إصدار تعليمات لرجال الشرطة والمتحدثة بلسان الشرطة لـ"حماية كرامة وحقوق المتهمين والمعتقلين، بما في ذلك الامتناع عن نشر صورهم". في الشكوى التي قدمتها الجمعية، كتب أن نشر صور المعتقلين وهم يحملون علم إسرائيل "يشكل مسا خطيرا بحق المتهمين في الحصول على محاكمة نزيهة والحق في الكرامة والخصوصية".الشرطة لم تقدم أي رد على الأفلام حول رجال الشرطة.في غضون ذلك، قام رجال شرطة في الأسبوع الماضي باعتقال أحد سكان مركز القدس الذي قام بتعليق لافتة على النافذة كتب عليها "لا توجد قدسية في مدينة محتلة". اللافتة معلقة على شرفة بيت المعتقل منذ سنتين، جاك غرينفيلد. وإلى جانب اللافتة كان هناك علمان صغيران فلسطينيان. "يجب بذل الجهد كي ترى الأعلام من الشارع"، قال غرينفيلد. وحسب قوله، فإن خمسة من رجال الشرطة قاموا باقتحام منزله وصادروا اللافتة والأعلام وتجاهلوا صراخه عليهم كي يظهروا له الأمر أو الكشف عن هويتهم."أحد رجال الشرطة، قال إنه يجب علي إعطاء رقم الهوية، وإلا فإنه سيقوم باعتقالي. عندما حاولت التعريف عن نفسي، جاء شرطي آخر اسمه بابل وقام بتهديدي باستخدام المسدس الصاعق ويجرني على أربع"، قال غرينفيلد. "سمحوا لي بربط الحذاء وكبلونا وجروني الى أسفل. في الطريق الى مركز الشرطة، قام رجال الشرطة بتوجيه الشتائم والتهديد لي". وقد تم اعتقاله لست ساعات، وبعد ذلك تم التحقيق معه لفترة قصيرة. "الشرطية سألت مرة تلو آخرى إذا كنت أعرف بأن اللافتة هي تحريض على الإرهاب وأننا نوجد في فترة حساسة. حاولت إخبارها بما حدث، ولكنها لم تكلف نفسها عناء الكتابة". بعد ذلك تم إطلاق سراحه من دون شروط.فيما يتعلق باعتقال غرينفيلد، جاء من الشرطة بأن "رجال الشرطة وصلوا الى المكان بعد أن وصلت للشرطة تقارير كثيرة عن لافتة وأعلام فلسطين معلقة على شرفة شقة، التي أدت الى تجمع المدنيين ومحاولة الوصول الى الشقة. الشرطة عملت على إنهاء هذه المخالفة ومنع أعمال العنف من أي نوع".