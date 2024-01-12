فلنتعايش مع الهزيمة

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يديعوت أحرنوتبقلم: ناحوم برنياع12/1/2024كيفما أسميتم الأنباء عن المخطط الذي يتبلور لتحرير المخطوفين -اقتراح قطري، مصري أو أميركي- فهي تدل على أن في الجانب الإسرائيلي بدأوا يسلمون بالنتائج المحدودة للحرب. على أفضل علمي، صفقة لا توجد هنا بعد. ينبغي الأمل في أن تكون. لكن في ختام 100 يوم على الإخفاق والخراب، لا مفر من رؤية الوضع كما هو. ثمة قراء يرفضون قبول هذا الوصف للواقع: هذا حقهم. أعتقد أن في قيادة الجيش يفهمون الوضع جيدا. السؤال هو كيف يجسر نتنياهو ووزراؤه الفجوة بين التوقعات غير المسؤولة التي خلقوها، والقرارات القاسية التي يقفون أمامها. لا تحسدوهم.يتحدث المخطط عن اتفاق لوقف نار لثلاثة أشهر. التنفيذ سيكون متدرجا. سيتضمن تحرير كل المخطوفين، الأحياء والأموات، على مراحل، فيما أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية -بمعنى ستتضمن بأولوية أولى مرضى، جرحى، شيوخا. فضلا عن تحرير آلاف السجناء الفلسطينيين، كبارا وصغارا، يفترض بالمخطط أن يلبي المطالب الآتية: تعزيز دراماتيكي لحجم المساعدة الإنسانية للقطاع؛ عودة السكان إلى المجال الشمالي، إلى غزة وبناتها؛ انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي؛ إقامة إدارة بتمويل دولي لإعمار قطاع غزة من خرائبه -والأسوأ من كل شيء، شراكة حماس في السيطرة في القطاع في المستقبل.الجانب الإسرائيلي كان يسعده أن يسمح بخروج قيادة حماس، بمن فيها السنوار وضيف إلى المنفى، في قطر أو في دول أخرى. منفى هو ما حصل عليه عرفات ورجاله في بيروت، في حرب لبنان الأولى. لكن غزة ليست بيروت والسنوار ليس عرفات. في هذه اللحظة هو لا يبحث عن مخرج في المنفى -هو يخطط لاحتفالات النصر في غزة.الظروف كفيلة بأن تتغير في أثناء المفاوضات. حتى تفجير المحادثات ممكن. لكن السؤال ما يزال قائما، وهو صعب: هل الأمل في الحياة بـ136 إسرائيليا يبرر أثمانا كهذه؟ أنا أقول نعم، وليس بسبب حقيقة أن معظمهم مواطنون اختطفوا من بيوتهم بذنب حكومة وجيش تركتهم لمصيرهم في إخفاق لا مثيل له، تركتهم لمصيرهم قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتركتهم لمصيرهم في أثناء ذلك اليوم. عندما يلتقي نتنياهو بعائلات مخطوفين فإنه يحرص على أن يجلب إلى اللقاء زوجته، وكأن الحديث يدور عن مساكين يحتاجون لفلورنس نايتنجل، الأم تريزا، إيماءة شفقة في عالمه القديم تنتمي حصريا للنساء. في نظري هذا عار. الرئيس بايدن يمكنه أن يشفق على المخطوفين؛ نتنياهو مسؤول عن وضعهم. هذا عمله.يوجد في المستوى السياسي والعسكري من يفضل أن يشطب عن جدول الأعمال موضوع المخطوفين. الادعاء هو أن المخطوفين هم مصدر إزعاج: الانشغال بهم يعيق القوات في الميدان ويعزز حماس. من الأفضل التسليم بمصيرهم والسير إلى الأمام. هذا الموقف بارز على نحو خاص في الوسط الحريدي القومجي المسيحاني. فمن أجل بعض من ممثلي هذا الوسط لم تكن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) كارثة بل فرصة تاريخية: إسرائيل تحتل كل غزة، تطرد سكانها وتسكنها باليهود؛ وإذا ما فتحت جبهة في الضفة، فسنطرد الفلسطينيين من هناك أيضا.أناس هذا الوسط بارزون في الوحدات القتالية في الجيش. أنا أقول هذا في صالحهم. هذا لا يعني أنه مسموح لهم أن يملأوا الحيطان في غزة بالشعارات التي تدعو إلى العودة إلى غوش قطيف. الجيش لا يعرف كيف يسيطر على حماستهم السياسية.عجب آخر، أخطر، يتعلق بالعميد باراك حيرام الذي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في بيري أمر دبابة بقصف مبنى كان فيه، الى جانب مقاومي حماس، رهائن. 12 من الرهائن قتلوا، وانكشفت القضية في تقرير نشر في "نيويورك تايمز". ويجري الجيش الآن التحقيق فيها. أعضاء في ثلة التأهب في بيري طلبوا إرجاء تعيين حيرام قائدا لفرقة غزة حتى انتهاء التحقيق. الجيش الإسرائيلي رفض. مثلما في "فخ 22" لجوزيف هلر، فإن من قصف أعضاء الكيبوتس سيكون القائد المسؤول عنهم.حيرام هو مقيم في مستوطنة تقوع، حقيقة تضيف بهارا سياسيا إلى القضية. في نظري ليس مهما أين يسكن -مهم ماذا كان تفكره. في هذه الحرب يكثر الجيش الإسرائيلي من شرح أخطاء كلفت حياة مدنيين ومقاتلين في أنه ليس هناك ما يمكن عمله، هكذا هو الحال في ساحة القتال. هذا التفسير ليس مقنعا دوما.مصير المخطوفين ليس الكابح الوحيد الذي يوقف الجيش الإسرائيلي عن احتلال كل غزة. فأحيانا المخطوفون هم مبرر، أحيانا ذريعة: ليس كل من يعلق شارة التعريف على رقبته أو يربط شريطا أصفر ببدلته مجند حقا لقضيتهما.مساء يوم الأربعاء الماضي كان يفترض بالكابينت أن يبحث في الرؤية لمستقبل غزة. غزة في اليوم التالي. في اللحظة الأخيرة شطب الموضوع عن جدول الأعمال: فقد تذكر أحد ما أن في الغداة، أي أمس، سيبدأون في لاهاي البحث في الشكوى الجنوب أفريقية. ومن يدري كيف ستؤثر الاقتباسات التي ستسرب من داخل الجلسة على البحث في المحكمة.قصة صغيرة، لكنها تدل على أمور غير قليلة: حكومة إسرائيل الحالية لا يمكنها أن تدير الحرب. فهي تتمزق بين بن غفير وسموتريتش وبين بايدن وبلينكن مع غانتس وآيزنكوت في الوسط. نتنياهو بحث مع بلينكن في نقل 150 طنا من الطحين إلى غزة. الطلب يتعارض مع كل ما تعهد به نتنياهو للجمهور في بداية الحرب. البحث يجري من خلف ظهر وزراء الكابينت. نتنياهو استجاب بنصف فم. بلينكن مل، وهو يقرر أن يشكر نتنياهو علنا على الطحين. فيسارع مكتب رئيس الوزراء إلى النفي. النتيجة: الأميركيون لا يصدقونه، وزراء الكابينت لا يصدقونه، لا طحين ولا توراة. عندما كتب آباؤنا بـ"الخدع خض حربك" فإنهم لم يقصدوا هذا.مع كل الأسف الذي في ذلك، فإن حماس على ما يبدو لن ترحل إلى أي مكان. دورها في أن يقضى عليها لعله يأتي في الجولات التالية، حين تخرق التسوية التي ستتقرر (وهي ستخرقها). فلو كانت فرصة لأن يقام في غزة بديل غير جهادي، ومشكوك أنها كانت، فقد رفضتها حكومة إسرائيل رفضا باتا.لكن المخطوفين سيعودون إلى الديار، والجيش الإسرائيلي سيتفرغ للجبهة الشمالية. ولعل الإسرائيليين يتفرغون لترتيب أوضاعهم في بيتهم. هكذا قالت، هكذا وعدت، رؤوما كديم، التي قتل خمسة من أبناء عائلتها، على مسمع وزير الدفاع غالنت. جملها التأسيسية يجب أن تخط على أبواب مكتب رئيس الوزراء، على أبواب هيئة الأركان. هذا في أفضل الأحوال. في أسوأ الأحوال لن تكون تسوية، الجيش الإسرائيلي سيعلق في غزة، بدون خطة أمام قرابة مليوني نازح ليس لهم إلا أن يرحلوا، أمام عالم معادٍ وإدارة أميركة منهكة، مع مخطوفين لن ينجوا ومخلين لا يتمكنون من العودة إلى بيوتهم، مع اقتصاد في أزمة، ميزانية متهتكة وساحة سياسية لا تعرف أن تهتم إلا بنفسها.في النهاية، مثلما في كل فيلم هوليوود ستكون نهاية سعيدة. باستثناء أني لا أعرف ما هي.