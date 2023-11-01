فلنحدد سلم الأولويات

يديعوت أحرونوت

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بقلم: ايال حولتا 1/11/2023انتقلت إسرائيل مرحلة في الحرب في غزة، وتسعى بالتوازي الى تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس وإعادة المخطوفين الى الديار. بعد أسابيع من القتال عمل الجيش الإسرائيلي فيها من الجو أساسا، وبعد عدة أيام من هجوم عسكري إسرائيلي بري وإنقاذ المجندة المخطوفة يمكن بالتأكيد أخذ الانطباع بأن قدرة حماس على إيقاع الضرر قلت، نشطاؤه أصيبوا، رشقات الصواريخ لا تزداد وحماس لا تنجح – رغم محاولاتها – في أن تدخل حزب الله الى دائرة القتال. كل هذا يمكنه أن يتغير في كل لحظة، لكن هذه هي الصورة في هذه النقطة الزمنية. فهل النتائج التي تحققت حتى الان تقرب جدا الحكومة من تحقيق أهدافها في الحرب؟ يبدو ان لا بل ولا تقرب إعادة إحساس الامن لدى مواطني إسرائيل.ان الفجوة بين التصريحات والاعمال في الميدان كبيرة للغاية. فمن اللحظة الأولى كان تأييد واسع في إسرائيل وفي العالم للهدف الذي حدده رئيس الوزراء – إزالة حكم حماس في قطاع غزة. كان واضحا ان هناك حاجة الى الوقت لاجل إعادة تنظيم القوات والخطط العملياتية، وجلي انه كانت حاجة للتنسيق مع الولايات المتحدة بشكل اعمق مما عرفناه في الماضي. كل هذه الأمور استغرقت وقتا – وهو المقدر الوحيد الذي لا يمكن اعادته – والادعاءات التي تقول إن الوقت يعمل في صالحنا وانه يوجد لإسرائيل كل الوقت الذي تحتاجه ليست صحيحة. فالتوقع الأميركي واضح: انهاء المعركة في وقت محدود ومع ضرر صغير قدر الإمكان بالسكان المدنيين في غزة. من الصعب التقدير كم من الوقت سيمر قبل ان يمارس ضغط دولي لانهاء الحرب، لكن مثلما يبدو الامر في هذه اللحظة فانه سيقاس باسابيع وليس باشهر. والمعنى هو أنه بعد نحو أربعة أسابيع، لا يمكن للمستوى السياسي أن يواصل التصرف دون خطة مرتبة ودون تفضيل الأهداف التي يريد ان يحققها. كما يتعين عليه أن يأخذ بالحسبان بان الأهداف التي أعلنت دون قدرة على الإيفاء بها ستزيد أكثر فأكثر عدم ثقة الجمهور وانعدام احساسه بالامن.اذا كانت توجد نية حقيقية لتصفية حكم حماس في وقت الخطوة الحربية - فيجب اخذ مخاطر عملياتية، واضح في هذه المرحلة انهم لا يأخذونها. سواء بسبب الخوف من أن توغلا أكثر كثافة سيؤدي الى التورط، ام لأنهم لا يريدون لحزب الله أن ينضم الى الحرب. التفكير وكأنه سيكون ممكنا تنفيذ خطوات برية ذات مغزى أكبر في المرحلة التالية لا يستوي مع الواقع. وبالمقابل اذا كانت النية هي لاستزاف قيادة حماس على مدى اشهر الى أن تخرج من مخبئها – فيجب عندها العمل على شراء الوقت وتوسيع النافذة السياسية، بخاصة من خلال تحسين الظروف الإنسانية في جنوب قطاع غزة كما يطالب الأميركيين. واذا كانت النية هي إعادة المخطوفين في اقرب وقت ممكن فيجب التفكير بجدية في صفقة تأتي على حساب استمرار القتال. وليس اقل أهمية: اذا كانت النية هي إعادة إحساس الامن لسكان البلدات في الغلاف، فيجب انهاء الحرب في وضع تكون فيه منطقة فصل عميقة وذات مغزى تبعد كل تهديد مسلح عن الجدار. مطلوبة أيضا ترتيبات أمن أخرى تماما في معبر رفح تمنع محافل متطرفة في القطاع من إعادة التسلح بعد نهاية الحرب، وهذه يجب تنسيقها مع مصر والولايات المتحدة. ينبغي أن يقال بشكل واع: الأهداف المختلفة متنوعة بل ومتضاربة. مطلوب خطة استراتيجية مرتبة وسلم أولويات واضح.ينبغي البدء فورا باعمال واضحة لتمديد الساعة السياسية من خلال تحسين كبير للوضع الإنساني في جنوب القطاع والا فاننا سنستدعي علينا ضغطا دوليا لوقف الحرب. يجب ان نبدأ فورا في تصميم منطقة الفصل الجديدة ونتجه الى توافقات إقليمية على ترتيبات الامن الجديدة في القطاع بعد نهاية الحرب. يمكن الا نتفق على سلم الأولويات هذا – رئيس الوزراء والكابينت هما من ينبغي لهما ان يحسما الى أين تسعى الحكومة. لكن مواطني الدولة يتوقعون من القيادة السياسية ومن رئيس الوزراء أساسا ان تتصرف بالمسؤولية اللازمة وقت الأزمة وأن تعنى بإدارة الحرب دون تفضيل أهداف سياسية ودون إلقاء الذنب على الآخرين. توجد قرارات صعبة يجب أن تتخذ الآن. هذه هي الساعة، وهذه هي المهمة.