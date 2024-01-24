الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلندفع الثمن ونعيدهم

هآرتس
هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

قبل بضعة أيام علم بموت ثلاثة مخطوفين آخرين في أسر حماس وعن تخوف متزايد على حياة مخطوف رابع. قريب عائلة المخطوف يوسي شرعابي من بيري الذي قتل في الأسر، قال معقبا على البيان عن موته: "صرخنا وصرخنا على مدى فترة طويلة جدا، وفي النهاية حصل بالضبط ما كنا نخافه أكثر من أي شيء". الخوف الرهيب لعائلات المخطوفين على حياة أعزائهم محق بشكل لا مثيل له. كلما تلبثت إسرائيل في تحقيق صفقة سيرتفع عدد الموتى في قائمة الـ 136 مخطوفا محتجزين لدى حماس.اضافة اعلان
رغم أنه في كل يوم يمر يثبت الواقع خلاف ما تقوله الحكومة فانها متمسكة بالخط الذي تبنته مسبقا في أن الضغط العسكري سيساعد في تحقيق صفقة مخطوفين. في حديث مع عائلات مخطوفين في بداية الأسبوع قال لهم وزير الدفاع يوآف غالنت انه "توجد مؤشرات أولى على أن الوصول إلى الأماكن الأكثر حساسية لحماس يقدمنا في تحقيق الهدفين الأعلى للحرب".
غير أن الأحداث المأساوية هذا الأسبوع أثبتت بأن حماس بعيدة عن الشعور بالهزيمة. دليل على ذلك قدم أمس حين قال مصدر مصري لوكالة الأنباء "أ.ب" إن المنظمة رفضت اقتراحا إسرائيليا لوقف نار من شهرين ونفي كبار مسؤولي حماس من غزة إلى دول أخرى، مقابل تحرير المخطوفين.
في مقابلة مع برنامج "عوفدا" حطم الوزير غادي آيزنكوت هو الاخر الوهم الذي يحاولون تسويقه للجمهور في أن الجيش الإسرائيلي سيحرر المخطوفين من خلال حملة. "المخطوفون موزعون – في البعد التحت أرضي أيضا – بشكل يجعل الاحتمالية لذلك متدنية للغاية"، قال وأضاف: "اعتقد أن هنا يجب أن نقول بشجاعة إنه لا يمكن إعادة المخطوفين على قيد الحياة في الفترة القريبة القادمة بغير طريق الصفقة. وكل من يبيع آلاعيب للجمهور، فإنه يبيعهم آلاعيب".
وبالفعل، يجب التوقف عن بيع الآلاعيب للجمهور وأساسا لعائلات المخطوفين. الآخرون يفهمون هذا وعليه فقد شددوا في الأيام الأخيرة خطوات الاحتجاج، سواء بالمظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو أم في لجنة المالية للكنيست، حيث هتفوا نحو المشاركين في الجلسة "أنتم لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك"، "نحن لن نسمح لكم بالتنفس إلى أن يعود أبناؤنا"، و "أنتم اسمعوا لنا – لا توجد لجنة، لا توجد كنيست، يوجد موضوع واحد عليكم أن تعالجوه".
في تلك المقابلة اعترف آيزنكوت بشجاعة بأن "كانت مرحلة في إحدى المداولات التي قلت فيها إذا لم يتحقق موضوع المخطوفين فإني أكون أخون منصبي وليس لدي ما أفعله هنا". هكذا ينبغي ان يشعر كل الأعضاء في الحكومة. لا يكفي "جهود الوساطة للصفقة" او الاقتراحات المعروف مسبقا أنها لن تقبل. دولة إسرائيل تركت المخطوفين لمصيرهم، وعليها الآن إن توافق على أن تدفع ثمنا باهظا كي تعيدهم.

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