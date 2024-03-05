في ظل الحرب.. استقبال فرحة رمضان في القدس بإحباط

هآرتس

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بقلم: نير حسونلا يوجد أي شيء في شوارع البلدة القديمة في القدس يشير إلى أنه بعد أسبوع تقريبا سيبدأ شهر رمضان. الزينة والأنوار بقيت في المخازن، محلات كثيرة مغلقة، بسطات الألعاب والملابس التي تتم فرشها في كل سنة في هذا الشهر اختفت، لا توجد ميزة خاصة للمطاعم، حتى بلدية القدس قررت في هذه السنة التخلي عن وضع زينة شهر رمضان والاحتفالات التي كانت تقام في السنوات الأخيرة، ساحة باب العامود مدمرة بالكامل بسبب أعمال الصيانة. أول من أمس وعد العمال بأن المرحلة الرئيسية في أعمال الصيانة ستنتهي في الاسبوع الحالي، لكن هذا يبدو مثل وعد يصعب الوفاء به.بشكل عام يبدو أن الإحساس بالحزن على مصير الغزيين، وخيبة الأمل والخوف مما سيأتي، غير في شرقي القدس الشعور بالاحتفال الذي كان يسود من قبل. "أنا عمري 50 سنة ولكنني لا أتذكر رمضانا مثل هذا. أنا أتذكر الحرب في لبنان في 1982، في حينه كان الأمر هكذا مدة أسبوع أو أسبوعين، ولكنني لا أتذكر مثل هذا الوضع"، قال أبو موسى، وهو بائع قهوة في سوق القطانين على مدخل الحرم. "في القدس توجد أجواء خاصة في شهر رمضان، لذلك فإن عرب إسرائيل وسكان الضفة يأتون إلى هنا. في هذه السنة لن يكون أي شيء، الجميع قلوبهم موجوعة"، قال أبو كريم النابلسي، وهو بائع شاورما في شارع باب الواد في الحي الإسلامي.السؤال الموجود لدى كل سكان البلدة القديمة وشرقي القدس هو ماذا ستكون سياسة إسرائيل في نهاية المطاف حول الدخول إلى المسجد الأقصى؟ منذ بداية الحرب الشرطة تقيد جدا دخول العرب إلى الحرم، ولا سيما في أيام الجمعة، وأيضا في كل أيام الأسبوع. القيود تتغير من باب إلى آخر ومن ضابط إلى آخر. ولكن بشكل عام الرجال أقل من عمر 45 – 50 لا يسمح لهم بالدخول. وخلافا للسابق فإن هذه القاعدة تسري أيضا على النساء والاولاد.التحليل الذي أجراه باحث جمعية "عير عاميم"، افيف تترتسكي، يظهر أن القيود التي فرضت منذ بداية الحرب على الصلاة في الحرم هي الأشد منذ احتلال إسرائيل للحرم في العام 1967. بالنسبة للعرب في المدينة، الذين منذ بداية الحرب امتنعوا بشكل مطلق تقريبا عن الاحتكاك مع رجال الشرطة، فإن هذه السياسة تعتبر عقابا جماعيا، وهي تضاف إلى خطوات سياسية أخرى، منها زيادة أوامر هدم البيوت ومنع التجمع واعتقال الأئمة، ومواطنون عاديون بسبب تصريحات يمكن تفسيرها تأييدا لحماس.هناك خشية من أنه إذا استمرت سياسة فرض القيود في شهر رمضان أيضا، فإن ذلك سيشجع على اندلاع أعمال عنف في القدس وفي الضفة الغربية.قبل أسبوعين بدأت تظهر منشورات بأن وزير الأمن الوطني، ايتمار بن غفير، يضغط من أجل فرض قيود استثنائية على دخول المصلين إلى الحرب، بما في ذلك من القدس وإسرائيل، هذا خلافا لموقف الجيش والشاباك، الذين يعتقدون أن إدخال المصلين سيمنع بالتحديد أعمال العنف ويضعف تأييد حماس.حسب تسريبات من الكابنت الأمني، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على موقف الوزير الذي يقول: "إنه سيتم أيضا فرض قيود على دخول العرب الإسرائيليين في شهر رمضان إلى الحرم". من هنا استنتج الفلسطينيون في القدس وفي الضفة الغربية أنهم هم أيضا لن يسمح لهم بدخول الحرم.بعد الجلسة قال ضباط في جهاز الأمن: "إنه لم يتم اتخاذ القرار، وأنه سيتم اتخاذه فقط قبل بضع ساعات على الصلاة الأولى التي يتوقع أن تكون يوم الأحد المقبل". وقالوا: "إن مجرد مناقشة ذلك يزيد التوتر فقط". في هذه الأثناء جهات لها صلة بالقضية تقول: "إن جهاز الأمن يسعى إلى إبعاد القرار عن الشرطة وعن بن غفير، ونقله إلى مستوى رئيس الحكومة". وكما نشر في "هآرتس"، فإنه في الأيام الأخيرة، توقف الشاباك ومجلس الأمن القومي عن إرسال ممثليهما للنقاشات مع بن غفير. والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة بدأت تتراكم لديه المشاورات حول الاستعداد لشهر رمضان في فترة الحرب.في السنوات الأخيرة ورغم التوتر سمحت اسرائيل لعشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية بدخول الحرم أيام الجمعة في شهر رمضان، وحتى أنها سمحت بدخول مجموعات صغيرة من قطاع غزة. هذه العملية نجحت وتم نشرها من قبل المتحدثين بلسان الشرطة والجيش دليل على حرية العبادة التي تسمح بها إسرائيل. في الفترة الأخيرة لم يستبعد مصدر أمني رفيع إمكانية السماح أيضا للمسلمين من الضفة بالقدوم في نهاية المطاف. الفلسطينيون من ناحيتهم، لاحظوا الاستعدادات في حاجز قلندية، التي شجعتهم على التفكير بأنه رغم التصريحات إلا أن إسرائيل ستسمح في نهاية المطاف بدخول المصلين من الضفة الغربية.في الأوقاف الإسلامية، التي تدير المسجد الأقصى، يحاولون مؤخرا أن يبثوا لإسرائيل، ضمن أمور أخرى، بأنهم سيبذلون الجهود حتى لا يحولوا الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى الى استعراضات تأييد لحماس. "سيكون الكثير من الحراس الذين سيهتمون بألا يتم رفع أعلام حماس ولن تكون حجارة، وسنظهر للشرطة بأننا نقوم بالوفاء بما نقوله"، قال مصدر فلسطيني في البلدة القديمة."إذا لم يسمحوا للناس بالقدوم فهم يرتكبون خطأ كبيرا جدا"، قال منير الزغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب. "لماذا يتوقعون حدوث أمور سيئة؟ ليسمحوا للناس بدخول المسجد ولن يحدث أي شيء. يمكن أيضا جلب الشيوخ الذين سيدعون الشباب إلى عدم افتعال المشاكل".في هذه الأثناء محلات كثيرة في البلدة القديمة مغلقة، والشوارع في البلدة القديمة تقريبا مهجورة، والبسطات غير موجودة منذ بداية الحرب. "لماذا نقوم بفتح المحلات؟ لا يوجد سياح أو مصلون"، قال أمير النابلسي، وهو صاحب محل فلافل في شارع باب الواد في البلدة القديمة. "عائلتي تمتلك المحل هنا منذ 140 سنة ولكننا لم نصادف شيئا كهذا. هذه فترة صعبة جدا. ولكن نحن نأمل بأن ينعكس الأمر وسيكون سلاما والناس يأتون. في شهر رمضان أنا أنوي فتح المحل".