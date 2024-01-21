في غزة.. إسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات

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هآرتسبقلم: عاموس هرئيل21/1/2024المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو تم عقده بصورة مستعجلة مساء الخميس الماضي، قبل لحظة من المقابلة مع الوزير غادي ايزنكوت في برنامج "عوفداه" في القناة 12. هذا لم يكن حدثا يقطر أمنا. في أوساط معظم المواطنين تتراكم الآن التخوفات من التصعيد في الشمال، وتضاف إلى عدم الثقة المتزايدة الذي يثيره هذا الشخص الذي يجب عليه توجيه الحرب. أول من أمس نسبت عمليتا اغتيال لإسرائيل، في دمشق وقرب مدينة صور في لبنان.الظهور الأخير لنتنياهو ولد الانطباع البائس والمخيب للآمال. رئيس الحكومة ظهر وكأنه في حملة انتخابية. التشويش والخوف الذي بثه ظهوره بعد الهجوم المفاجئ والقاتل لحماس في النقب الغربي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حلت محله الغطرسة والروح الهجومية، التي تم توجيهها بالأساس للمراسلين الذين تجرأوا على توجيه أسئلة صعبة جدا له أكثر مما فعل مراسلو القناة 14 (الذين مرة أخرى كان من حسن حظهم توجيه السؤال الأول). ونتنياهو رفض بشكل حازم الاعتراف بأي خطأ أو تحمل المسؤولية، حتى لو جزئية، عن الاخفاقات التي مكنت من اندلاع الحرب.فوق كل ذلك كان يحلق الإدراك، الذي هو بالنسبة له، بأن عدم اتخاذ القرارات هو في الحقيقة سياسته الأساسية. وعندما لم يقم نتنياهو بمناوشة مباشرة مع وسائل الإعلام، فأنه وعد بحرب طويلة لمدة سنة على الأقل، ورفض مناقشة الوضع النهائي للمعركة ضد حماس في قطاع غزة، وتملص من التطرق بشكل مباشر إلى محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في وضع خطير على حياتهم، وتجاهل الوضع الذي يزداد تعقيدا في الضفة الغربية.هذه الأقوال كانت مناقضة لأقوال رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت في مقابلته مع ايلانا ديان بعد ساعتين تقريبا. المأساة الشخصية لعائلة ايزنكوت بعد قتل ابنها الجندي غال في جباليا في بداية كانون الأول (ديسمبر) نتج عنها موضوع عام كبير في مقابلة أجراها الأب الثاكل. الصدق والاستقامة التي تحدث بها عن ألم العائلة أثارت التماهي الكبير، لكن أيضا من الأجزاء الأقل شخصية في البرنامج كان يمكن معرفة الكثير. ايزنكوت اعترف بأن القيادة في إسرائيل لا تقول الحقيقة للجمهور عن الحرب. ورفض القول بأنه يثق بشكل شخصي بنتنياهو.هو يثق بمنظومة اتخاذ القرارات في مجلس الحرب. وقد دعا إلى الدفع قدما وبسرعة بصفقة تبادل حتى بثمن باهظ، واقترح إجراء انتخابات جديدة خلال بضعة أشهر.الظروف الأمنية والسياسية المعقدة تؤثر أيضا على اتخاذ القرارات في مجلس الحرب. فنتنياهو ووزير الدفاع في الحقيقة يعرضان الخط الأكثر تشددا بخصوص استمرار الحرب والتفاوض على صفقة تبادل للمخطوفين، لكنهما متخاصمان بشكل شخصي وتقريبا لا يتكلمان مع بعضهما. حتى أن غالنت قد عبر بشكل صريح في الأسابيع الأخيرة عن دعمه لبلورة خطة "اليوم التالي"، التي يقوم نتنياهو بتأجيلها بسبب خوفه من شركائه في اليمين المتطرف.غالنت وايزنكوت غير متفاهمين، لكن علاقة وزير الدفاع مع رئيس المعسكر الرسمي، الوزير بني غانتس، جيدة. وهؤلاء الجنرالات الثلاثة المتقاعدين لديهم شكوك عميقة بنوايا رئيس الحكومة وهم غير راضين عن طريقته في إدارة السياسة. أمن الدولة هو الذي يوجد نصب عين غالنت. والسؤال هو هل سيترجم ذلك الى خطوات سياسية تجاه نتنياهو، أو سيتم العثور على أشخاص آخرين لديهم الشجاعة في أوساط الوزراء واعضاء الكنيست من الليكود. في هذه الأثناء يبدو أنه في كل ما يتعلق بالنضال السياسي فإن رئيس الحكومة هو الأكثر تصميما وحسابا من بين جميع منافسيه.بعد توقف لمدة شهر استأنف الرئيس الأميركي، جو بايدن يوم الجمعة الماضي، الاتصالات الهاتفية مع نتنياهو. بايدن توقف عن المحادثات المتواترة بعد أن غضب من رفض نتنياهو المصادقة على اتفاق لإعادة أموال الضرائب المجمدة للسلطة الفلسطينية. يوم الخميس الماضي نشر أن الكابنت السياسي ناقش اقتراح تسوية متعرج من أجل نقل الأموال للسلطة بواسطة النرويج، وفي اليوم التالي جرت المحادثة. في مكتب رئيس الحكومة قالوا إن المحادثة كانت جيدة. في الحكومة سربوا لوسائل الإعلام الأميركية بأن بايدن ضغط على نتنياهو كي يوافق على إقامة الدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، وأن نتنياهو لم يرفض الفكرة – هذا مخالف بشكل واضح للخط العلني الذي يعبر عنه في ساحته المحلية. فهناك هو يعرض نفسه وكأنه الوحيد الذي يمكنه منع إقامتها. مكتب رئيس الحكومة نشر بشكل استثنائي بيان يوم أول من أمس، ادعى فيه أن نتنياهو يصمم على معارضة أي سيادة فلسطينية في القطاع.مقابل حل الدولتين فإنه لا يمكن الاستخفاف بالمسألة الملحة وهي انقاذ الـ 136 مخطوفا المحتجزين لدى حماس، الذين أكثر من 25 منهم أعلن الجيش الإسرائيلي عن موتهم. أول من أمس تم التعبير عن الخوف على سلامة المخطوف اوهيد يهلومي، بعد الفيلم الذي نشره تنظيم فلسطيني في القطاع. في الأسبوع الماضي تم الإعلان عن موت مخطوفين هما يوسي شرعابي وايتي سيفرسكي. شقيقة سيفرسكي، ميراف، طرحت نقطة مهمة وهي أن عائلته تعرف أنه قتل بعد هجوم لإسرائيل في المنطقة. في الجيش قالوا إنهم لم يعرفوا أن سيفرسكي كان يحتجز قرب المكان الذي هاجم فيه الجيش. الشقيقة قالت إنهم يعرفون عن عدد من الحالات المشابهة، هكذا يمكن أن يتبين أنه تم توجيه من حماس لحراس المخطوفين، "قتلهم في حالة وجود خوف من عملية لإنقاذ الرهائن".بالنسبة لمعظم عائلات المخطوفين فانه ليس فقط جهود الجيش الإسرائيلي لتحريرهم لم تثمر عن تحرير أي مخطوف على قيد الحياة، باستثناء الجندية اوري مغيدش في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بل عمليات جريئة وحتى هجمات غير مركزة تؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر أو قتلهم. مساء الجمعة الماضي أقامت عدة عائلات خيمة احتجاج أمام منزل نتنياهو في قيصاريا. ومن المرجح أنه في الأيام القريبة القادمة سنشاهد المزيد من خطوات الاحتجاج الأكثر شدة كلما زاد الشعور بأن الوقت ينفد. في المقابل، يبدو أن اقتراحات مصر وقطر من أجل عقد صفقة جديدة تتقدم بشكل بطيء رغم التفاؤل الذي تحرص على أن تبثه الإدارة الأميركية.في الشمال كانت هناك عمليتا اغتيال في غضون ساعة. في البداية تم النشر عن هجوم جوي لإسرائيل في دمشق، حيث أصيب هناك مبنى يستخدمه حرس الثورة الإيراني. في هذا الهجوم قتل خمسة من أعضاء حرس الثورة، من بينهم رئيس وحدة المخابرات في "قوة القدس" ونائبه. وقرب مدينة صور في لبنان تم النشر بأن مسيرة إسرائيلية هاجمت سيارة وقتل فلسطينيين، أحدهما هو ضابط الاتصال بين "قوة القدس" وأعضاء حماس في لبنان.إذا كان هذا النشر صحيحا فأنه يبدو، مثلما في الهجوم الذي قتل فيه في الشهر الماضي في دمشق الجنرال الأيراني رضي موسوي، أن إسرائيل تريد استغلال الحرب للمس بالقادة الذين يقودون جهود إيران الواسعة لتسليح حزب الله، وهي الجهود التي ازدادت منذ تشرين الأول (أكتوبر)الماضي. في سورية نشر في السابق عن عشرات الهجمات الجوية لإسرائيل في الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة. عملية الاغتيال قرب مدينة صور هي انحراف عن الحدود الجغرافية للقتال، لكن ليس ضد حزب الله بل ضد حماس، التي تعتبر شريكة صغيرة في المعركة في لبنان. وقد سبقت هذا الهجوم تصفية الشخصية الرفيعة في حماس، صالح العاروري، في بداية الشهر الحالي، التي تنسب أيضا لإسرائيل."واشنطن بوست" نشرت قبل يومين بأن إسرائيل قد منحت الأميركيين بضعة أسابيع أخرى للمفاوضات في محاولة لحل الأزمة على الحدود مع لبنان بطرق سلمية، من أجل التوصل إلى أبعاد رجال حزب الله عن الحدود. من المرجح أن الفترة الزمنية الحقيقية هي أطول مما تم نشره. مصادر أميركية ولبنانية قالت للصحيفة بأن المبعوث الأميركي في المنطقة، عاموس هوخشتاين، عرض على الطرفين اقتراحا لأبعاد حزب الله بضعة كيلومترات إلى الشمال، وإعطاء دور فعال أكثر للجيش اللبناني في جنوب الدولة.الحرب في كل الساحات تغير صورتها الآن. في القطاع الجيش الإسرائيلي قلص قواته بشكل بارز، وباستثناء تواجد كبير في خانيونس فإن الجيش يركز في المناطق الأخرى عمليات محدودة ضد حماس. صفقة المخطوفين أصبحت ملحة أكثر بسبب الوضع الصعب لكثيرين منهم. في الشمال يتطور تحد استراتيجي أكبر إزاء التصعيد والصعوبة في إعادة سكان بلدات الشمال القريبة من الحدود إلى بيوتهم. إسرائيل تقترب كما يبدو من اتخاذ قرار، حتى لو كان رئيس الحكومة لا يظهر أي علامات تشير إلى أنه يريد اتخاذ قرار، وهو ينشغل أكثر بإعطاء الوعود عن الانتصار المطلق الذي سيتم تحقيقه في وقت ما في المستقبل البعيد. في ظل غياب قرار استراتيجي فإن الكرة تنتقل بشكل كبير للساحة السياسية، وهي تعتمد على قرار شركائه في مجلس الحرب، الوزيرين غانتس وايزنكوت.