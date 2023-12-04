في قطاع غزة.. من حل مؤقت إلى دائم

بقلم: أمير تيفون
الدول الغربية مترددة بشأن هل تدعم خطة إسرائيل لإقامة منطقة فاصلة في قطاع غزة تهدف إلى منع هجمات المقاومة من داخله على البلدات في أراضي إسرائيل. هذا لأن إسرائيل لم توضح بعد ما هي الفترة الزمنية التي تنوي فيها إقامة هذه المنطقة، وهل هي تخطط للوضع في إطارها قوة عسكرية في القطاع لفترة طويلة. دبلوماسي غربي مطلع على النقاشات في هذا الشأن قال للصحيفة: "إن الخوف في أوساط الدول المؤيدة لإسرائيل هو من الحل المؤقت الذي سيصبح مع الوقت حلا دائما".
إسرائيل أبلغت ممثلي بعض الحكومات في الفترة الأخيرة بنيتها إقامة منطقة فاصلة في غزة عند انتهاء الحرب. مصدر دبلوماسي مطلع على هذه الأمور قال للصحيفة: "إن الحديث لا يدور حتى الآن عن خطة مفصلة بل عن نية بشكل عام". "عندما يتم سؤال الإسرائيليين أسئلة معينة حول هذا الأمر، فإنه يتضح أنه حتى الآن لا توجد لديهم أي إجابات"، أوضح المصدر، مضيفا . "هم لا يوضحون ماذا سيكون عمق المنطقة الفاصلة وكيف بالضبط سينفذونها وكم من الوقت ستستغرق. المشكلة هي أننا يجب أن نعرف الإجابة عن كل هذه الأسئلة كي نقرر إذا كنا سنؤيدها".
الدبلوماسيون المشاركون في الاتصالات حول هذا الأمر قالوا للصحيفة: "إنه بشكل مبدئي هناك تفهم في معظم الدول الغربية بأن إسرائيل ستكون ملزمة بإقامة مثل هذه المنطقة الفاصلة وأنهم يرون في هذا وضع مؤقت إلى حين خلق واقع سياسي جديد في غزة. ولكن هذه الدول لن تؤيد تحول المنطقة الفاصلة إلى منطقة دائمة". "إسرائيل تقول: "إنها تريد إسقاط حكم حماس، لكنها غير مستعدة لقول ماذا سيكون في غزة في اليوم التالي"، أوضح دبلوماسي. "القول إنهنه بعد بضعة أشهر على الحرب سيكون من المحظور الاقتراب إلى مسافة كيلومتر أو اثنين من جدار الحدود، هذا أمر منطقي. ولكن بعد تشكيل حكومة جديدة تتولى المسؤولية، فان هذا ليس ترتيبا سيكون بالإمكان إبقاؤه بشكل دائم".
أحد الدبلوماسيين ربط المبادرة إلى إقامة منطقة فاصلة بتصريحات صدرت عن الحكومة، حول الحاجة إلى إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة. "إذا كان الجميع على قناعة بأن الأمر يتعلق بحل عسكري مؤقت فقط لكان من الأسهل التجند لهذا الأمر. ولكننا لا نحصل على أي إجابة واضحة من قبل إسرائيل، الأمر الذي يثير الخوف حول النية الحقيقية لهذه العملية"، أوضح الدبلوماسي.
قضية أخرى لا توجد لها إجابة، وهي كيف تخطط إسرائيل لتنفيذ المنطقة الفاصلة، هل الحديث يدور عن تواجد طويل المدى لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع أو تواجد قوات تقف على الحدود وتمنع أي دخول إلى هذه المنطقة بواسطة إطلاق النار. الإدارة الأميركية عبرت منذ بداية الحرب عن معارضتها الشديدة لأي تغيير في مسار الحدود في القطاع، ويتوقع أن تعارض التواجد الدائم لقوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. هذا أيضا هو موقف الدول الأوروبية والدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع أسرائيل.
في نهاية الأسبوع الماضي، نشرت وكالة "رويترز" أن الرغبة في إقامة منطقة فاصلة طرحت أيضا في المحادثات بين جهات رفيعة في إسرائيل وبين جهات رفيعة في دول عربية، مصدر أميركي قال ردا على هذا النشر: "إن إسرائيل طرحت هذه الفكرة في السابق". وأكد أن الولايات المتحدة تعارض أي خطة ستؤدي إلى تقليص الأراضي الفلسطينية.