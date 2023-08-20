في لبنان.. لا تكرروا حروب الماضي

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إسرائيل هيومبقلم: ايال زيسر20/8/2023في التهديد الذي أطلقه وزير الدفاع يوآف غالنت "لاعادة لبنان الى العصر الحجري" ليس هناك ما هو حقيقي. وعليه فليس فيه ما يكفي كي يردع زعيم حزب الله حسن نصرالله.ليس فقط لانه مشكوك فيه ان تحقق إسرائيل تهديداتها و"تسير حتى النهاية". مشكوك جدا أكثر إذا كان العالم، ولا سيما حليفتنا الولايات المتحدة ستمنحنا يدا حرة لتخريب لبنان، بل لان لبنان عاد "بقواه الذاتية" - فعل يد اللبنانيين للتفاخر – الى العصر الحجري، وهو اليوم دولة فاشلة، متسولة ومفلسة.من كان يعتبر في الماضي "سويسرا" الشرق الأوسط شهد في العقد الاخير انهيارا اقتصاديا دهور معظم سكان الدولة، أولئك الذين ما يزالون يتبقون فيها، الى ما دون خط الفقر.أرصدة العملة الصعبة نفدت وليس لدى الحكومة اللبنانية الدولارات لتمويل استيراد المنتجات الأساس، الغذاء والنفط. الدكاكين فارغة، توريد الكهرباء والمياه يتعثر، وخدمات الصحة، التعليم والرفاه لا تؤدي مهامها.العالم لا يسارع لنجدة لبنان. سواء لانه يخشى من ان ينزل زعماؤه الفاسدون المال الذي سيتلقونه في جيوبهم الخاصة أم لان لبنان ليس فقط دولة فاشلة بل وأيضا دولة منبوذة بسبب وجود حزب الله على أراضيها.ظاهرا، يفترض بالازمة الاقتصادية ان تشكل عامل لجم يقمع نزعة المغامرة ويضمن ضبطا للنفس وتفكرا. لكن في الشرق الأوسط يعمل المنطق كما هو معروف بشكل مختلف، وحين يكون كل شيء مدمر، فلا يوجد للمرء ما يخسره، واحيانا يكون "القفز الى المجهول" هو الطريق للخروج من المأزق ومن الضغوط الداخلية.اعترف نصرالله نفسه بذلك في أحد خطاباته، حين هزء من تهديدات إسرائيل بأن تبقي لبنان في الظلام. فقد شرح لمستمعيه بأن "عندنا على أي حال لا توجد كهرباء، وعليه فإن أحدا لن يتأثر إذا ما بتنا في الظلام لبضعة أيام وبالمقابل فان الإسرائيليين مدللون وهم لن يصمدوا في توقف الكهرباء حتى لبضع ساعات".يبدو إذن انه مخطئ من يعول عندنا على أن الازمة الاقتصادية في لبنان ستلجم نصرالله ويخطئ من يعتقد أن في التهديدات لتخريب لبنان سيكون ما يردعه.وبعامة، ينبغي الاعتراف، وبخاصة في السنة التي نحيي فيها 50 سننة على نشوب حرب يوم الغفران، بان الردع هو تعبير مخادع، نصرالله يمكنه ان يخاف من حرب شاملة لكنه في نفس الوقت يمكنه أن يدفع نحو احتكاك عسكري وعنيف مع إسرائيل مثل جولاتنا القتالية مع الفلسطينيين. فضلا عن ذلك يتعلم الناس الردع بشكل عام باثر رجعي، مثلما تعلمنا نحن في عصر السادس من تشرين الأول 1973، بتأخير سنة بان المصريين غير مردوعين من قوة الجيش الإسرائيلي.لقد تصدع الردع تجاه حزب الله في ربيع 2014 حين لأول مرة منذ حرب لبنان الأولى زرع رجال المنظمة عبوة ناسفة لدورية من الجيش الإسرائيلي في هار دوف.وتجدر الإشارة الى أن إسرائيل امتنعت عن الرد. ومنذئذ لا يتردد نصرالله في العمل في كل مرة يشعر فيها بانه توجد حاجة لردع إسرائيل، ومؤخرا أيضا في كل مرة يشخص فيها فرصة للعمل دون خوف من رد إسرائيل. وفي هذه الاثناء فان المردوعة هي إسرائيل، التي تتحدث عاليا عاليا وتهدد بان تعيد لبنان الى العصر الحجري لكنها عمليا تجلس مكتوفة الايدي امام المنظمة.يبدو انها تعتقد بان لديها ما تخسره اكثر من حزب الله. مع ذلك تفيد تبجحات نصرالله بانه يعيش الماضي ويؤمن بان حرب لبنان الثالثة ستكون بثا معادا لحرب لبنان الثانية – اطلاق رشقات صواريخ تنزل إسرائيل على ركبتيها. التهديدات التي تطلقها إسرائيل تفيد بان هكذا هو الوضع عندنا أيضا، وان إسرائيل تستعد للحرب السابقة – هجمات مكثفة من الجو تجبي ثمنا باهظا من حزب الله ومؤيديه وتعيد من جديد ميزان رعب يبقي الهدوء على طول الحدود لكنه يسمح أيضا لحزب الله بالازدهار في لبنان.وباختصار، فان نصرالله "يتبجح" لكنه "يعض" أيضا، وبالتالي من الجدير ان بدلا من تبادل الضربات اللفظية ان تركز إسرائيل على الاعداد والاستعداد للحظة الحقيقة اذا ما جاءت، وهذه المرة بهدف حسم المعركة وليس فقط مشاهدة بث معاد للحرب السابقة.