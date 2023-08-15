في مسار صدامي آخر

معاريف

اضافة اعلان

تل ليف رام 15/8/2023في خلفية التقارير عن الخطر على أهلية الجيش الإسرائيلي في ضوء احتجاج رجال الاحتياط، موقف الجيش واضح.كبار رجالات الجيش يقولون انهم في جهاز الأمن يفهمون جيدا القيود ويتصرفون بمسؤولية عن وعي. على حد أقوالهم فان المنشورات التي عكست صورة الوضع في الجيش هي بالتأكيد ليست مسببات الضرر اللاحق بالردع الإسرائيلي.في جهاز الامن يعتقدون بان من واجب الجيش ان يطرح صورة الوضع على الجمهور في إسرائيل. تقول مصادر أمنية انه لا يمكن إغماض العيون وانه مرغوب فيه ان يتلقى وزراء الكابينت السياسي الأمني استعراضا في الموضوع.الأجواء في لقاء أول من أمس بين كبار رجالات الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت أهدأ من "حديث التوبيخ" في نهاية الأسبوع، في اعقاب نشر أمور قالها قائد سلاح الجو اللواء تومر بار للطيارين في الاحتياط. لكن فوارق المواقف بين القيادة الأمنية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي بقيت واضحة جدا. بالنسبة لوزير الدفاع يوآف غالنت رغم أنه ينتمي الى القيادة السياسية الا انه يشارك في القلق الذي يعبرون عنه في الجيش.في جهاز الأمن يقولون إنه في الاستعراض الذي قدمه كبار رجالات الجيش أمام نتنياهو أول من أمس لم تعرض أمورا جديدة إذ أن رئيس الوزراء يتلقى صورة الوضع من جهاز الأمن بشكل جار ويعرف التفاصيل جيدا.في النقاش الأخير تناول رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي واشرك في ذلك رئيس الوزراء محادثاته مع رجال احتياط كبار. على حد قوله فانهم يعربون عن القلق ليس فقط من آثار استمرار التشريع بل وأيضا من قانون التجنيد ويخشون من تعميق الفجوة في المسائل المتعلقة لانعدام المساواة في العبء.في كل ما يتعلق بغالنت، فانه بعد قضية الإقالة التي لم تكن في شهر اذار، كانت محاولة من جانب وزير الدفاع ورئيس الوزراء لان يبثا أعمالا كالمعتاد وعلاقات عمل جيدة بين الرجلين. لكن التوتر بينهما يتعاظم مؤخرا على خلفية الازمة المحتدمة في داخل الجيش.في مقابلات لوسائل الاعلام الأميركية عاد نتنياهو وتشدد في مواقفه حول استمرار تشريع الإصلاح القضائي حتى بدون توافقات واسعة. بالمقابل، وان كان غالنت لا يعمل ضد رئيس الوزراء لكن قراراته في الفترة القادمة سيتخذها استنادا الى ما يراه كاعتبارات من أجل أمن الدولة التي تسبق الاعتبارات الشخصية والحزبية.من هنا واضح أن نتنياه وغالنت يوجدان مرة أخرى على مسار الصدام وذلك حيث أنه حيال الهجمات ضد الجيش ومن داخل الحكومة أيضا، يعتزم وزير الدفاع مواصلة اسناد قيادات الجيش.في جهاز الامن ينظرون أساسا الى شهر أيلول، إذ مع نهاية العطلة الصيفية تعود نشاطات رجال الاحتياط في التدريب الى حجمها المعتاد وبالتوازي في محكمة العدل العليا ستبحث الالتماسات ضد الإصلاح القضائي – ما يرفع التخوف من ازمة دستورية. وكل هذا فيما أنه خلف الزاوية، في تشرين الأول، ينتظرنا تشريع قانون التجنيد.بقدر ما يتصاعد فيه التوتر بين كبار رجالات الجيش والحكومة واضح أن وزير الدفاع أقرب في مواقفه بكثير من رجالات الجيش. وعليه فيخيل أن صداما متجددا بين نتنياهو وغالنت هو مسألة وقت فقط – وأيلول يتحدد منذ الآن كخط الفصل.