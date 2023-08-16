الأربعاء 16 آب 2023
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قادة الجيش الإسرائيلي يحذرون من تضرر كفاءة الجيش

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قادة الجيش الإسرائيلي يحذرون من تضرر كفاءة الجيش
أطلق قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات مجددة في الكنيست اليوم من تضرر كفاءة وقدرات واستعدادات الجيش من استمرار حالة التجاذب السياسي وموجة الاستنكافات في صفوف جنود الاحتياط.اضافة اعلان

وذكرت قناة "كان 11" العبرية أن قادة الجيش مثلوا اليوم أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في جلسة سرية لتقديم صورة واضحة عن مدى تضرر الجيش من موجة الاستنكافات، حيث حذّر قادة الجيش من أن استعدادات الجيش للحرب في تراجع مستمر ومشددين على ضرورة تغيير الوضع الراهن المليء بالتجاذبات.

وقال أحد كبار ضباط الجيش "يجب أن نغيّر الوضع الحالي المنقسم، نتواجد اليوم في نقطة غير جيدة".

فيما تأتي الجلسة بعد يوم واحد من إصدار نتنياهو وجالانت بياناً مشتركاً أكدا فيه على مكانة الجيش وضرورة إخراجه من أي تجاذبات سياسية وأنه صمام الأمان لمستقبل الكيان.
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