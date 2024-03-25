الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قانون تشجيع التملص من الخدمة

هآرتس
هآرتس

أسرة التحرير

 

يفترض بالحكومة أن تبحث (اليوم) مقترح "قانون التجنيد". غير أن الاسم المناسب للمقترح المعيب الذي يدفع به بنيامين نتنياهو قدما هو "قانون إعفاء الحريديين". وقبيل البحث، أعلن وزير الدفاع يوآف غالنت أنه لن يؤيد المقترح. فغالنت بالإجمال ينفذ تهديده في أنه من دون إجماع بين كل أحزاب الائتلاف (أي بما في ذلك المعسكر الرسمي)، لن تتقدم وزارته بالقانون. أما في الليكود، كما هو متوقع ممن لم يعودوا منذ زمن بعيد معنيين بالمصلحة العامة بل بالبقاء السياسي فقط، فقد سارعوا لجعل غالنت – مرة أخرى – عدو الشعب.اضافة اعلان
لا يوجد ما يدعو إلى تأييد المقترح الحالي. فهو ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أن يخرب الاقتصاد، والأسوأ من كل شيء – أن يثقل العبء على رجال ونساء الاحتياط الذين سيكونون مطالبين بالعمل أكثر بكثير وسيطضررون أكثر من الجميع. نذكر أن الائتلاف، الذي يقوم على أساس الأحزاب الحريدية، لم يصب فجأة بالدافعية لأن يرتب في القانون موضوع التملص الحريدي من الخدمة. فمحكمة العدل العليا ببساطة لم تترك له بديلا. في الشهر الماضي، أصدرت للدولة أمرا احترازيا يأمرها أن تعلل لماذا لا تجند الحريديين. على الدولة أن ترفع موقفها إلى محكمة العدل العليا حتى نهاية الأسبوع، وفي ظل عدم وجود قرار آخر – فإنها ستكون مطالبة بأن تفرض التجنيد على الحريديين ابتداء من الأول من نيسان، مما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وهذا من ناحية الحكومة برئاسة نتنياهو، حدث أخطر بأضعاف من حدث 7 تشرين الأول (أكتوبر).
المقترح الذي يتقدم به نتنياهو هو الأسوأ الذي يمكن تصوره. فبموجبه سن الإعفاء سيرتفع من 26 إلى 35، لن تتقرر في القانون أهداف التجنيد والإنفاذ، وسيتم بعد ثلاث سنوات. وهو كمن جاء ليضمن عدم تجنيد الحريديين، وبالمقابل عدم انخراطهم في الاقتصاد. بدلا من تشجيع التجنيد فإن سن الإعفاء العادي سيحفز الحريديين للتعلم في المدرسة الدينية حتى سن الـ35 على حساب الدولة. والقانون ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أيضا أن يوقف ميل الارتفاع في معدل تشغيل الرجال. إذ لماذا العمل إذا كان ممكنا "التعلم" حتى سن 35 بتمويل الدولة؟ ومع أن الكنيست سيقرر أهداف تجنيد الحريديين لكنه سيسمح بالتمديد لهم إذا لم يكملوها. مدارس دينية لا تستوفي الأهداف في نهاية التمديد ستتعرض لعقوبات اقتصادية، غير أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد ثلاث سنوات. وحتى ذلك الحين سيكون ممكنا "معالجة" هذا أيضا. إن المكان المناسب لمقترح القانون الذي يعمل عليه نتنياهو هو سلة المهملات. إلى أن يكون مقترح تجنيد ذا مغزى وقابلا للتنفيذ في المدى المنظور للعيان، على المحكمة أن تصدر أمرا احترازيا يأمر الدولة بتجميد نقل الميزانيات للمدارس الدينية (التي تقدر بأكثر من 1.5 مليار شيكل في السنة) فورا. خير فعل بيني غانتس الذي أوضح أول من أمس، أن حزبه سينسحب من الحكومة إذا ما أجيز التشريع. ينبغي الأمل في أن يفي بوعده.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خيام في رفح تؤوي أكثر من مليون لاجيء فلسطيني طلب منهم الاحتلال الانتقال اليها خلال عدوانه على وسط وشمال غزة-(وكالات)

خط بايدن الأحمر لإسرائيل يمر في عملية برفح

منذ 58 دقيقة
إسرائيل هيوم

أحلام أميركا الوردية

منذ 59 دقيقة
معاريف

خطة بايدن لإنهاء الحرب

منذ1 ساعة
معاريف

مقترح قطر: 700 سجين مقابل 40 مخطوفا

منذ1 ساعة
فلسطينيون ينقلون جثامين شهداء لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في غزة.-( وكالات)

التهديد برفح.. أداة التهديد الرئيسية لإسرائيل

24 آذار 2024
هآرتس

الولايات المتحدة تضيق على إسرائيل

24 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

لا يريدون وقف الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ1 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ1 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ1 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان منذ24 ساعة

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 